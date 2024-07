WHITEHORSE, YT, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Les compagnies aériennes sont des moteurs clés pour l'économie du Yukon. Elles fournissent des emplois qualifiés, transportent des marchandises, relient les Yukonnais aux communautés avoisinantes et à d'autres villes canadiennes, puis transportent des visiteurs sur le territoire, stimulant ainsi le tourisme local.

Aujourd'hui, Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé que le gouvernement du Canada investit 6 millions de dollars dans Air North, Yukon's Airline,afin qu'elle renouvelle sa flotte et agrandisse ses infrastructures.

Cette contribution remboursable permettra à la compagnie aérienne d'intégrer un avion moderne et plus écoénergétique (modèle 737-800) à sa flotte, d'acheter des outils et des pièces de rechange pour l'entretien et de construire un hangar plus grand, d'une superficie de 52 800 pieds carrés. Ce projet permettra à Air North, Yukon's Airline de demeurer concurrentiel, d'économiser sur les coûts d'entretien et de profiter d'une réduction de la consommation de carburant par siège pouvant aller jusqu'à 20 %.

Le gouvernement du Canada soutient le développement de cette entreprise du Yukon, dont le siège social se trouve à Whitehorse, afin qu'elle augmente sa capacité et adopte une technologie plus écoénergétique tout en continuant à desservir la population yukonnaise et les visiteurs.

Citations

« Notre gouvernement aide les entreprises établies dans le Nord à rester concurrentielles et à relever les défis liés aux changements climatiques auxquels les communautés sont confrontées en réduisant leur dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Avec ce projet tourné vers l'avenir, Air North renforce ses capacités tout en s'efforçant d'atteindre ses objectifs de lutte contre les changements climatiques. L'achat de l'aéronef et la construction d'un hangar plus grand aideront la compagnie aérienne à répondre aux besoins des Yukonnaises et des Yukonnais aujourd'hui et pendant de nombreuses années. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

« Les compagnies aériennes relient nos communautés entre elles, transportent la population yukonnaise vers les grands centres et amènent des visiteurs sur notre territoire pour qu'ils découvrent nos paysages à couper le souffle, nos cultures dynamiques et nos attractions uniques. Investir dans Air North, c'est investir dans les communautés qu'elle dessert. Ce projet appuiera la compagnie aérienne dans sa croissance et son essor, tout en apportant de nombreux avantages à d'autres communautés et industries du Yukon. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

« Le renouvellement de notre flotte d'avions à réaction est une étape importante qui nous permet de continuer à fournir un produit de qualité à juste prix pour les années à venir. Ce projet renforcera l'économie du Yukon, contribuera à faire du territoire un meilleur endroit pour vivre et travailler, puis facilitera l'atteinte d'objectifs environnementaux. Nous sommes extrêmement reconnaissants à CanNor de fournir le financement nécessaire pour nous aider à aller de l'avant avec cette importante initiative. »

- Joe Sparling, président-directeur général d'Air North, Yukon's Airline

Faits en bref

Dans certaines situations, CanNor fournit des contributions remboursables aux entreprises du Nord afin que celles-ci puissent prendre de l'expansion, améliorer leur productivité et leur compétitivité, puis accélérer leur croissance.

Air North, Yukon's Airline a été fondée en 1977 et elle s'est associée à la Première nation des Gwitchin Vuntut en 1998. Comptant un seul avion de six places il y a 47 ans, la compagnie possède maintenant une flotte mixte composée de Boeing 737 et de turbopropulseurs ATR 42. À l'heure actuelle, elle assure des vols réguliers vers trois communautés nordiques et relie le Yukon à huit villes-portes de l' Alberta , de la Colombie-Britannique et de l' Ontario .

Le soutien financier est accordé par le biais du Programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) de l'Agence canadienne de développement économique du Nord. IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personnes-ressources : Kyle Allen, Directeur des communications, des affaires parlementaires et de la gestion des enjeux, Cabinet du ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, [email protected]; Leighann Chalykoff, Conseillère en communications, Yukon, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]; Debra Ryan, Gestionnaire, Planification stratégique et alliances, Air North, Yukon's Airline, [email protected]