VANCOUVER, BC, le 1er mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, lors d'une visite au Vancouver International Wine Festival, Parm Bains, député de Steveston-Richmond Est, a souligné la prolongation du Programme d'aide au secteur du vin. Grâce à un investissement pouvant atteindre 177 millions de dollars au cours des trois prochaines années, le programme continuera d'aider l'industrie vinicole canadienne à accroître sa compétitivité et à relever les défis auxquels elle est confrontée. Cette annonce fait suite à celle faite par l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, plus tôt aujourd'hui à la Trius Winery à Niagara-on-the-Lake, en Ontario.

La Colombie-Britannique a une longue et riche tradition de culture du raisin pour le vin et sa réputation en tant que région viticole continue de croître grâce à des produits primés et à une capacité de production en expansion. Selon les données statistiques les plus récentes de la Wine Growers of British Columbia, l'industrie vinicole de la Colombie-Britannique a des retombées économiques de plus de 3 milliards de dollars par année et soutient plus de 14 000 emplois. L'industrie vinicole stimule également le tourisme, attirant chaque année plus d'un million de visiteurs dans la province.

Bien que l'industrie vinicole canadienne ait connu une croissance considérable au cours des dernières années, elle demeure confrontée à une série de pressions qui ont une incidence sur sa résilience financière et sa compétitivité. Parmi ces pressions figurent notamment l'augmentation du prix des intrants, les pénuries de main-d'œuvre, les limites liées au climat et les phénomènes météorologiques violents.

Lancé à l'origine en juillet 2022, le Programme d'aide au secteur du vin fournit un soutien financier pour aider les vineries canadiennes titulaires d'une licence à relever les défis actuels et émergents. Ce nouveau financement apportera un soutien supplémentaire à l'industrie vinicole, en encourageant les investissements qui permettront de tirer profit des points forts et en favorisant la réussite à long terme de l'industrie. Ce financement supplémentaire porte à plus de 343 millions de dollars l'investissement total du gouvernement du Canada dans le cadre de ce programme.

La contribution économique nationale, régionale et locale de l'industrie vinicole canadienne a une grande portée, de la culture du raisin à la vente au détail, en passant par le tourisme, et elle aide le secteur agricole à se développer et à se diversifier. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec l'industrie du vin pour renforcer celle-ci et maintenir sa compétitivité.

Citations

« L'industrie vinicole canadienne crée des emplois, stimule la croissance économique et soutient de nombreuses communautés dans l'ensemble du pays. Cette prolongation du Programme d'aide au secteur du vin apportera un soutien essentiel à nos vineries qui continuent d'innover et de relever les défis, afin que l'industrie reste forte et compétitive pour de nombreuses années. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les vins de la Colombie-Britannique sont connus dans le monde entier pour leur qualité et leur goût. Je suis fier de soutenir et de réaffirmer l'engagement de notre gouvernement envers les viticulteurs, les vinificateurs et l'industrie vinicole de la Colombie-Britannique afin d'assurer leur succès et leur viabilité à long terme. »

- Parm Bains, député de Steveston-Richmond Est

« L'industrie vinicole de la Colombie-Britannique est l'un des piliers de l'agriculture et du tourisme dans cette province. Compte tenu des difficultés extrêmes éprouvées au cours des dernières années, le soutien à long terme annoncé aujourd'hui pour nos viticulteurs et nos producteurs est certainement le bienvenu, car il nous permettra de continuer d'offrir des vins de qualité exceptionnelle produits entièrement en Colombie-Britannique et des expériences touristiques remarquables aux visiteurs locaux et internationaux. »

- Miles Prodan, président et directeur général de la Wine Growers of British Columbia

Les faits en bref

La Colombie-Britannique compte 365 vineries et, en 2022, le chiffre d'affaires de l'industrie vinicole de la province s'élevait à 861 millions de dollars.

Depuis juillet 2022, 207 vineries de la Colombie-Britannique ont bénéficié d'un soutien financier dans le cadre de ce programme.

Grâce au nouveau financement annoncé aujourd'hui, le Programme d'aide au secteur du vin continuera de fournir des subventions non remboursables fondées sur la production de vin en vrac fermenté au Canada à partir de produits agricoles primaires nationaux ou importés.

à partir de produits agricoles primaires nationaux ou importés. Les paiements aux bénéficiaires admissibles sont déterminés en fonction des litres de vin produits admissibles. Pour être admissible, le vin doit avoir été produit au Canada à l'aide de produits agricoles primaires canadiens ou importés ayant subi une fermentation au cours de l'exercice précédant celui où une subvention sera approuvée.

à l'aide de produits agricoles primaires canadiens ou importés ayant subi une fermentation au cours de l'exercice précédant celui où une subvention sera approuvée. La période de réception des demandes pour l'exercice 2024-2025 commence le 8 avril 2024 et se termine le 24 mai 2024. Les vineries admissibles doivent soumettre une demande dans les délais impartis chaque année afin qu'un financement pour l'exercice en cours soit envisagé.

se termine le 24 mai 2024. Les vineries admissibles doivent soumettre une demande dans les délais impartis chaque année afin qu'un financement pour l'exercice en cours soit envisagé. Le Programme d'aide au secteur du vin prendra fin le 31 mars 2027.

En plus de ce financement, le ministre MacAulay a annoncé deux initiatives dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, toutes deux dirigées par le Réseau canadien de certification de la vigne, afin de faire progresser la science et la recherche et d'accroître la compétitivité de l'industrie. Cet investissement comprend jusqu'à 5,9 millions de dollars au titre du volet Grappes du programme Agri-science pour la grappe de la vigne et du vin, ainsi qu'un montant maximal de 836 220 $ au titre du programme Agri-assurance.

Dans le cadre du nouveau Partenariat canadien pour une agriculture durable, l'industrie vinicole est admissible à une aide au titre des programmes fédéraux ainsi que des programmes provinciaux à frais partagés. Les producteurs de raisin et de vin ont également accès à la série de programmes de Gestion des risques de l'entreprise (GRE).

