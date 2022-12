THOROLD, ON, le 13 déc. 2022 /CNW/ - Dans toute la chaîne d'approvisionnement, les Canadiens recherchent les options plus durables. Comme les installations industrielles délaissent progressivement les énergies fossiles, nos ressources forestières pourraient soutenir une croissance économique sobre en carbone tout en créant des emplois durables. La transformation de biomasse ligneuse de faible valeur en bioproduits renouvelables nous donne la possibilité de limiter la production de déchets par le secteur forestier tout en réduisant les émissions.

Aujourd'hui, Vance Badaway, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et député de Niagara-Centre, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, a annoncé l'octroi de 4,9 millions de dollars à CHAR Technologies Thorold Inc. (CHAR) pour une usine qui transformera de la biomasse ligneuse en énergie renouvelable, à Thorold, en Ontario. Ajouté aux 1,5 million de dollars fournis par FedDev Ontario , cet investissement du gouvernement du Canada porte à 6,4 millions de dollars le financement fédéral total de ce projet.

L'usine de CHAR à Thorold servira à la démonstration d'une solution inédite pour transformer la biomasse forestière sous-utilisée en bioproduits à valeur commerciale comme le biocharbon et le gaz naturel renouvelable (GNR), qu'on pourra utiliser pour produire de l'hydrogène dans un avenir prochain. En aidant les grands émetteurs comme les aciéries, les exploitations minières et les usines de pâte à papier à utiliser moins de combustibles fossiles, ces bioproduits contribueront à la décarbonation de l'industrie canadienne.

Le projet bénéficie du soutien du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière de Ressources naturelles Canada, du Fonds pour l'emploi et la croissance de FedDev Ontario et du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario. L'investissement de CHAR porte le budget total à 27,5 millions de dollars.

Dès sa mise en service commerciale, l'usine permettra de détourner 75 000 tonnes de biomasse ligneuse de l'enfouissement ou de l'incinération pour produire simultanément 500 000 gigajoules de GNR et 10 000 tonnes de biocharbon par an.

En fournissant des combustibles de remplacement et en détournant ses sous-produits des sites d'enfouissement ou des incinérateurs, l'usine évitera l'émission de 60 000 tonnes de gaz à effet de serre (GES) par an, ce qui équivaut à retirer plus de 18 000 voitures de la circulation.

Cet investissement témoigne de la ferme volonté du Canada de soutenir des projets innovants qui favorisent l'assainissement, la durabilité et la compétitivité du secteur forestier tout en réduisant les émissions de GES et en luttant contre les changements climatiques.

« Félicitations à CHAR Technologies pour l'aménagement d'une usine novatrice qui permettra de réduire les émissions tout en créant des emplois pour les Canadiens. Cette usine contribuera à remplacer des combustibles fossiles tout en détournant les résidus ligneux des incinérateurs et des sites d'enfouissement. Le projet réduira les émissions de carbone et de méthane tout en contribuant à l'atteinte des objectifs climatiques ambitieux du pays. Le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer cet important projet. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« L'investissement de 4,9 millions de dollars annoncé aujourd'hui est un autre exemple de l'engagement du Canada à l'égard des emplois durables, des technologies novatrices et des entreprises vertes. Grâce à cette aide financière, CHAR Technologies Thorold Inc. pourra transformer de la biomasse ligneuse en gaz naturel renouvelable, réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribuer à la décarbonation de l'industrie canadienne. Cet investissement témoigne également de la volonté du gouvernement de renforcer l'économie dans la région de Niagara-Centre et de sa confiance dans la capacité du réseau de transport multimodal de la région et de tous ses partenaires de produire les résultats économiques escomptés. »

Vance Badaway

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et député de Niagara-Centre

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer les entreprises à la fine pointe du développement de solutions novatrices et propres pour aider les Canadiens à bâtir un avenir plus vert pour leurs familles. Grâce à des investissements comme celui que nous avons annoncé aujourd'hui pour CHAR Technologies Thorold Inc., nous créons des emplois qualifiés et contribuons à rendre l'économie canadienne plus propre et plus verte. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Nous remercions les gouvernements du Canada et de l'Ontario de leur confiance et de leur soutien et nous sommes fiers de présenter le fruit des efforts communs déployés par l'industrie et les gouvernements pour appuyer la transition énergétique verte. L'annonce d'aujourd'hui se veut une action concrète pour le climat et représente une victoire importante pour la bioéconomie canadienne, alors que nous tâchons de créer un avenir carboneutre en collaboration avec le secteur forestier résilient de l'Ontario. Cette usine fera de CHAR un chef de file de la production de gaz naturel renouvelable et durable et de biocharbon, et contribuera à créer un avantage concurrentiel important pour la croissance à long terme. Nous détournerons de plus en plus de résidus forestiers des sites d'enfouissement et nous accroîtrons l'offre de combustibles propres, directement et instantanément substituables aux combustibles fossiles. »

Andrew White

Président-directeur général, CHAR Technologies Ltd.

« Cette nouvelle usine produira des carburants de remplacement propres et contribuera à la viabilité du secteur forestier en mettant de l'avant de nouvelles utilisations de la biomasse ligneuse. Investir dans CHAR Technologies, c'est investir dans l'Ontario. Ce projet permettra d'augmenter la productivité, de créer des emplois et de soutenir une économie forestière prospère dont dépendent des collectivités de tous les coins de la province. »

L'honorable Graydon Smith

Ministre des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario



« Les solutions conçues en Ontario comme la nouvelle technolgoie de CHAR Technologies contribuent à maintenir l'Ontario à l'avant-garde de l'innovation à l'échelle mondiale. Notre gouvernement est fier de soutenir CHAR Technologies alors que l'entreprise implante sa technologie novatrice dans le marché et crée des emplois bien rémunérés pour les familles de Thorold. »

L'honorable Vic Fedeli

Ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario

« Notre gouvernement est fier de soutenir le travail important que fait CHAR Technologies pour faire avancer des solutions ontariennes qui nous aideront à réaliser nos objectifs en matière de changement climatique et à faire croître l'économie verte de l'Ontario. Cet investissement dans les plus vastes installations du genre au Canada augmentera l'expertise ontarienne en technologies propres, réduira plus encore les émissions en écartant les sous-produits des scieries des sites d'enfouissement et maintiendra le secteur privé à la fine pointe de l'innovation en ce qui concerne cette énergie renouvelable. »

L'honorable David Piccini

Ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario

« En soutenant la production de gaz naturel renouvelable et de biocharbon, l'Ontario demeurera en pointe dans le secteur des technologies énergétiques propres. Cet investissement permettra de créer des emplois, de stimuler l'économie locale et de créer une nouvelle source de gaz naturel renouvelable qui est polyvalente et adaptable. »

L'honorable Todd Smith

Ministre de l'Énergie de l'Ontario

« Depuis plus d'une décennie, CHAR Technologies est un chef de file nord-américain dans le développement de technologies propres et les services environnementaux. L'annonce d'aujourd'hui concernant les nouvelles installations de production à partir de la biomasse forestière renouvelable à Thorold est une bonne nouvelle pour les travailleur(se)s dans Niagara ainsi que pour les secteurs de l'énergie propre et de la foresterie de tout l'Ontario. »

Sam Oosterhoff

député de Niagara-Ouest

Quelques faits

Le programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière de Ressources naturelles Canada encourage le secteur forestier canadien à adopter des technologies et des procédés novateurs afin d'établir de nouvelles lignes de produits et des marchés émergents. En investissant dans les technologies novatrices, le secteur forestier offre des solutions plus écologiques qui soutiennent la lutte contre les changements climatiques et la transition vers une économie sobre en carbone, tout en augmentant sa compétitivité à l'échelle nationale et mondiale.

encourage le secteur forestier canadien à adopter des technologies et des procédés novateurs afin d'établir de nouvelles lignes de produits et des marchés émergents. En investissant dans les technologies novatrices, le secteur forestier offre des solutions plus écologiques qui soutiennent la lutte contre les changements climatiques et la transition vers une économie sobre en carbone, tout en augmentant sa compétitivité à l'échelle nationale et mondiale. Le Fonds pour l'emploi et la croissance offre du financement aux entreprises et aux organisations pour les aider à créer des emplois et à préparer les économies locales à une croissance à long terme. Le Fonds, administré par les agences de développement régional du Canada (dans le cas présent par l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l' Ontario ) fournit 700 millions de dollars à l'échelle nationale sur trois ans, dont jusqu'à 70 millions de dollars consacrés aux entreprises créées après janvier 2020 qui répondent aux critères d'admissibilité.

(dans le cas présent par l'Agence fédérale de développement économique pour le l' ) fournit 700 millions de dollars à l'échelle nationale sur trois ans, dont jusqu'à 70 millions de dollars consacrés aux entreprises créées après janvier 2020 qui répondent aux critères d'admissibilité. Le financement provincial provient du Programme d'investissement et d'innovation dans le secteur forestier , qui fournit des fonds pour des investissements stratégiques dans le secteur forestier destinés à améliorer la productivité et l'innovation, à accroître la compétitivité, à soutenir l'accès à de nouveaux marchés, à bénéficier à l'ensemble du secteur forestier ontarien et à renforcer les économies régionales.

