TORONTO, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Kayden Hudda, conseiller et ancien chef de la direction, DeGroote Finance and Investment Council, Christina Wood, directrice générale, Marchés des capitaux CIBC, des étudiants et des membres du corps professoral de la DeGroote School of Business ainsi que des professionnels des Marchés des capitaux CIBC se sont joints à Mark Luceri, chef, Talents et développement organisationnel, Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner la troisième édition annuelle du congrès Diversity in Finance Conference (DIFC).

Le DeGroote Finance and Investment Council ouvre les marchés Mercredi 31 janvier 2024

Lancé en 2020, ce congrès unique rassemble plus de 150 professionnels et étudiants venus de partout au Canada en vue de souligner la diversité au sein du secteur des marchés financiers et d'aider les étudiants à concrétiser leurs aspirations professionnelles. Marchés des capitaux CIBC, un commanditaire fondateur et commanditaire en titre de l'événement, défend la diversité aux côtés d'étudiants et de plusieurs autres institutions financières. Organisé par des membres de la communauté étudiante, ce congrès rassemble des étudiants de tous horizons dans le but d'offrir un meilleur accès aux occasions au sein du domaine.

