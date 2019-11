Le Défi RBC au profit de Centraide : 350 000 $ pour donner un second souffle aux personnes vulnérables

MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les efforts d'athlètes professionnels et de 500 employés d'entreprises ont permis de récolter 350 000 $ ce midi lors du 22e Défi RBC au profit de Centraide, une course à relais dans les escaliers de Place Ville Marie.

Cette activité avait un double objectif : battre le record établi, soit monter l'édifice phare du centre-ville de Montréal en moins de 2 minutes 38 secondes et récolter des fonds pour Centraide du Grand Montréal afin de donner un second souffle aux personnes vivant dans la pauvreté et l'exclusion.

Organisé en collaboration avec Place Ville Marie, ce défi sportif a permis d'amasser 25 000 $ de plus que l'an dernier.

Les athlètes professionnels qui se sont joints au défi cette année sont Eric Radford (patinage artistique), Camille Ruest (patinage artistique), Benoit St-Amand (hockey sur luge) et Andrew Wolfe (patinage artistique).

