RICHMOND HILL, ON, le 16 janv. 2025 /CNW/ - L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a dévoilé aujourd'hui ses 12 meilleurs véhicules au Canada lors du Salon de l'Auto de Montréal 2025. Elle a choisi le CX-70 hybride léger (MHEV) à 6 cylindres en ligne turbo de Mazda comme l'un des meilleurs véhicules utilitaires canadiens de l'année et le CX-70 hybride rechargeable (PHEV) de Mazda comme l'un des meilleurs véhicules électriques utilitaires canadiens de l'année.

Le CX-70 MHEV et le CX-70 PHEV de Mazda figurent parmi les 12 meilleurs véhicules au Canada pour 2025 (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

Conçu pour répondre aux besoins d'une clientèle active et engagée, le CX-70 est le véhicule multisegment à deux rangées le plus grand et le plus spacieux de Mazda. Offrant une capacité de remorquage maximale de 5 000 lb, il a été méticuleusement élaboré pour permettre aux clients de s'adonner pleinement à leurs passe-temps et à leurs passions.

« Le CX-70 souligne véritablement l'engagement de Mazda à améliorer l'expérience de conduite axée sur l'humain, a déclaré David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada. Nous sommes fiers que nos véhicules continuent d'alimenter les passions de nos clients tout en leur offrant une expérience de qualité supérieure sécuritaire et satisfaisante pour les soutenir, peu importe le parcours qu'ils choisissent. »

Conçu avec attention pour le quotidien, ce sanctuaire à deux rangées résulte d'un espace de chargement spécialement créé pour favoriser l'habitabilité et la fonctionnalité. Offert avec trois groupes motopropulseurs électrifiés, le CX-70 utilise deux variantes du moteur turbo e-Skyactiv de 3,3 L à six cylindres en ligne avec M-Hybrid Boost de 48 V et un groupe propulseur e-Skyactiv PHEV. Les trois options sont jumelées à une boîte de vitesses automatique à huit vitesses et à une traction intégrale standard i-Activ. Ces groupes motopropulseurs sont pris en charge par le système Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive), avec les modes Normal, Sport, Off-Road, Towing et EV, selon le modèle.

En tant que catalyseur d'aventure, le CX-70 est équipé de nouvelles technologies pour inspirer confiance sur la route, y compris le tout premier système intégré Alexa d'Amazon de Mazda, qui permet aux conducteurs de contrôler les caractéristiques avec des commandes vocales pour réduire leur distraction et améliorer la convivialité. Il offre aussi deux nouveaux systèmes en cas d'urgence, eCall privé et Assistance Véhicule Volé, pour que les conducteurs se sentent appuyés lorsqu'ils explorent un nouveau terrain. De plus, le VUS intermédiaire est doté d'une gamme standard de caractéristiques de sécurité i-Activsense, d'un système de charge sans fil, d'un système audio Bose de qualité supérieure, et plus encore.

De sa conception qui fait tourner les têtes à son ingénierie agile, le CX-70 allie confort, performance et style.

Le PDSF1 de départ pour le CX-70 MHEV 2025 est de 49 750 $ et de 58 750 $ pour le CX-70 PHEV.

Le Mazda CX-70 hybride léger (MHEV) à 6 cylindres en ligne et le Mazda CX-70 rechargeable (PHEV) sont exposés au kiosque de l'AJAC jusqu'à la fin du Salon de l'Auto de Montréal, le dimanche 26 janvier 2025. Les deux modèles CX-70 peuvent maintenant gagner leurs prix respectifs qui seront annoncés lors du Salon international de l'auto du Canada, à l'occasion de la remise des prix Voiture canadienne de l'année le 13 février 2025.

Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes, de rédacteurs, de photographes et de vidéographes professionnels et de représentants d'entreprises dont les activités sont axées sur le domaine de l'automobile et l'industrie canadienne de l'automobile. Collectivement, nos principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien et de garantir aux consommateurs canadiens des reportages factuels et éthiques sur l'automobile et les questions automobiles. Cet objectif est atteint grâce au travail de nos membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules de l'AJAC : les prix de la voiture canadienne de l'année (CCOTY), les prix de l'innovation et EcoRun.

À propos de Mazda Canada Inc.

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

_______________________________ 1 Le PDSF n'inclut pas la somme de 2 195 $ au titre des frais de livraison et de manutention, les taxes, les titres et les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Personne-ressource : Chuck Reimer, Mazda Canada, [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada, [email protected]