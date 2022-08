De nouveaux forfaits et accessoires pour permettre aux clients de

personnaliser le CX-50 en fonction de leur mode de vie actif

Vendu cet automne, le CX-50 Édition Meridian comprend des roues exclusives de 18 po et des pneus tout-terrain Falken avec un PDSF de départ 1 de 47 850 $.

de 47 850 $. Groupe d'équipement Apex qui améliore l'Édition Meridian avec plateforme de toit et plus encore

Certains accessoires Meridian sont disponibles pour améliorer les autres modèles CX-50

RICHMOND HILL, ON, le 2 août 2022 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) annonce aujourd'hui la disponibilité et les prix de l'Édition Meridian du CX-50 2023, un groupe d'équipement conçu pour les clients les plus aventureux. De plus, le groupe d'équipement Apex et certains accessoires Meridian installés par le concessionnaire seront ajoutés à la gamme d'accessoires déjà robuste du CX-50.

CX-50 ÉDITION MERIDIAN

Produit à l'usine de Mazda Toyota Manufacturing (MTM) à Huntsville, en Alabama, le Mazda CX-50 est un VUS polyvalent robuste et efficace, conçu pour compléter le mode de vie actif des clients sur le marché nord-américain. Conçu à partir du modèle Mazda CX-50 GT Turbo et de toutes les caractéristiques qui s'y rattachent, le groupe d'équipement de l'Édition Meridian élargit les capacités du véhicule en fournissant des roues métalliques noires de 18 po enveloppées dans des pneus Falken tout-terrain 225/60/18 conçus pour affronter des terrains difficiles tout en se sentant chez soi sur la route. D'un point de vue esthétique, l'Édition Meridian est conçue pour se démarquer et offrir des caractéristiques réfléchies pour le plein air. De nouvelles garnitures de phares, un décalque de capot noir mat aux couleurs de l'Édition Meridian, des écrous de roue noirs, ainsi que des panneaux de passage de roue qui aident à protéger le CX-50 des éléments extérieurs tout en préservant l'attrait robuste du véhicule. L'Édition Meridian est exclusivement offerte avec une peinture d'extérieur métallique gris polymétal ou sable de zircon, tandis que l'intérieur n'est disponible que dans le nouveau cuir terracotta avec détails intérieurs noirs.

Tous les modèles de l'Édition Meridian sont équipés du système standard de transmission intégrale i-Activ de Mazda, d'un moteur à quatre cylindres turbocompressé Skyactiv-G de 2,5 L, d'une puissance de 256 ch et d'un couple de 320 lb-pi avec un carburant à indice d'octane supérieur de 93 ou de 227 ch et d'un couple de 310 lb-pi avec un carburant à indice d'octane normal de 87, et une boîte de vitesses automatique Skyactiv-Drive à six vitesses avec changement de vitesse manuel. L'Édition Meridian est également équipée du système Mi-Drive de Mazda, qui comprend les modes de conduite Normal, Sport, Hors route et Remorquage. En mode Remorquage, lorsqu'il est équipé d'un attelage de remorques qui fait partie des accessoires d'origine Mazda, il peut remorquer jusqu'à 3 500 lb.

GROUPE D'ÉQUIPEMENT APEX

Présenté pour la première fois l'automne dernier lors du dévoilement officiel du CX-50, le groupe d'équipement Apex propose une mise à niveau pour laquelle les clients de l'Édition Meridian qui recherchent l'équipement par excellence pour les aventures en plein air peuvent opter. Le groupe d'équipement comprend des barres transversales noires montées sur le toit, une plateforme de toit et des pare-boue avant et arrière. La plateforme de toit permet aux clients de bien fixer encore plus d'équipement pour le plein air ou d'ajouter la tente de toit offerte parmi les accessoires de Mazda.

ACCESSOIRES MERIDIAN

Disponibles pour d'autres modèles CX-50 dans l'une ou l'autre des offres de groupes motopropulseurs, les accessoires Meridian sont une option installée par le concessionnaire offrant des caractéristiques pour le plein air qui permettront aux clients de choisir des accessoires individuels pour personnaliser n'importe quel CX-50 en fonction de leur style de vie. Les accessoires Meridian disponibles comprennent des barres transversales noires montées sur le toit, une plateforme de toit, des pare-boue avant et arrière, des panneaux de passage de roue, des garnitures de phares et des écrous de roue noirs. Un décalque de capot noir avec un motif unique inspiré de l'Édition Meridian est aussi offert.

Mazda croit aux avantages du plein air et croit que tous les clients du groupe CX-50, qu'il s'agisse de propriétaires de GS-L, de GT ou de la nouvelle Édition Meridian, devraient prendre le temps de faire l'expérience de la nature et de poursuivre leurs passions. De la planche à neige au vélo de montagne, en passant par le camping et le ski, Mazda a des accessoires pour transformer votre véhicule en partenaire essentiel pour tout voyage. Avec la gamme d'accessoires la plus robuste de tous les véhicules Mazda actuels, le CX-50 est prêt pour toutes les aventures.

Le Mazda CX-50 2023 est maintenant offert en 5 configurations avec l'ajout de l'Édition Meridian et du groupe d'équipement Apex. Chaque groupe d'équipement et version offre aux clients un véhicule bien équipé et une liste impressionnante de technologies et de dispositifs de sécurité de série conçus pour répondre à leurs besoins tout en fournissant la dynamique de conduite reconnue de la marque et en permettant aux conducteurs de s'aventurer plus loin dans le plein air.

PDSF 2 DU MAZDA CX-50 2023 :

Modèle PDSF CX-50 GS-L 37 900 $ CX-50 GT 42 850 $ CX-50 GT Turbo 45 350 $ CX-50 Édition Merdian 47 850 $ CX-50 Édition Meridian groupe d'équipement

Apex 49 250 $

OPTIONS DE COULEUR DE HAUTE QUALITÉ 3 :

Rouge cristal vibrant métallisé 450 $ Gris mécanique métallisé 350 $ Gris polymétal métallisé 250 $ Sable de zircon métallisé 250 $ Vent glace nacre 250 $ Intérieur en similicuir Ocre cendré 200 $ Intérieur en cuir terracotta 200 $

___________________________________________ 1 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 950 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel. 2 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 950 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel. 3 Offert sur certains modèles CX-50 2023

