Le CX-30 Turbo 2021 de Mazda : des performances stimulantes

Le CX-30 Turbo 2021 de Mazda établit une nouvelle norme dans sa catégorie grâce à des performances et à des capacités améliorées, à des technologies avant-gardistes, ainsi qu'à son superbe design à la facture impeccablement maîtrisée. Le moteur Skyactiv-G 2.5 turbocompressé fournit une puissance impressionnante de 250 chevaux et un couple de 320 livres-pied, lorsqu'alimenté par de l'essence de première qualité (indice d'octane 93). Avec de l'essence ordinaire (indice d'octane 87), il produit une puissance de 227 chevaux et un couple de 310 livres-pied. Le mariage du moteur turbocompressé et de la transmission intégrale i-Activ avec système antipatinage hors route comprise de série contribue à élargir les capacités du CX-30 pour que les amateurs d'aventure puissent explorer les chemins de la vie en toute liberté sans sacrifier le style, que ce soit en milieu urbain ou hors des sentiers battus.

Les technologies évoluées livrables sur le CX-30 Turbo 2021 complètent admirablement son allure contemporaine et sophistiquée, tout en assurant à ses occupants la tranquillité d'esprit. Les caractéristiques de sécurité i-Activsense comprises de série incluent le système intelligent d'aide au freinage en ville en marche arrière avec freinage automatique en cas de trafic transversal arrière. Ce dernier applique automatiquement les freins lorsque le véhicule recule et que les capteurs détectent un obstacle ou un véhicule en travers de sa route. Ces caractéristiques de sécurité et plus encore accompagnent d'autres technologies haut de gamme rarement retrouvées dans cette catégorie de véhicules, notamment l'écran de conduite active, le système de reconnaissance des panneaux de signalisation et le système d'éclairage avant adaptatif.

Plus puissant et plus agile, le moteur turbocompressé traduit bien le sentiment de passion que suscite le style élégant et audacieux du CX-30. Grâce au langage stylistique Kodo de Mazda, la silhouette du CX-30 Turbo reflète le plaisir de conduire que procure le moteur tout en continuant d'accentuer l'expérience de conduite dynamique qui caractérise les véhicules Mazda. Le savoir-faire des concepteurs a permis de réaliser un intérieur élégant, comme en fait foi l'assemblage harmonieux des différents matériaux utilisés, notamment le rétroviseur à atténuation automatique sans cadre, la partie supérieure du tableau de bord au fini noir et les garnitures chromées. La disposition de chaque détail intérieur a été soigneusement pensée pour offrir un accès convivial au conducteur et aux occupants. Que ce soit les commandes au volant, l'emplacement de la chaîne audio BoseMD à douze haut-parleurs, l'écran central de 8,8 pouces ou les sièges à la position idéale, la philosophie de conception axée sur l'être humain de Mazda permet d'offrir à tous une sensation de conduite naturelle. Des améliorations discrètes à l'extérieur du CX-30 Turbo mettent en valeur ses nouvelles performances et ses capacités perfectionnées, notamment l'ajout des roues de 18 pouces en alliage d'aluminium noir, d'embouts d'échappement de plus grand diamètre, de rétroviseurs extérieurs au fini noir lustré et de l'emblème « TURBO » sur le hayon relevable.

Mazda envisage de mettre le CX-30 Turbo 2021 sur le marché canadien au début de l'an prochain. Les détails concernant les groupes et le prix seront annoncés dans les mois à venir.

Mazda Canada inc. supervise les ventes et le marketing, ainsi que le service à la clientèle et le service des pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 163 concessionnaires à travers le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site des médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Chuck Reimer, Mazda Canada inc., 905 787-7079; Sandra Lemaître, Mazda Canada inc., 905 787-7167

Liens connexes

http://www.mazda.ca