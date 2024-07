OTTAWA, ON et GATINEAU, QC, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le CRTC prend des mesures pour déployer Internet haute vitesse par fibre optique dans cinq communautés inuites du nord du Québec. Toutes sont des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ce projet s'appuiera sur des projets antérieurs du Fonds pour la large bande de la région du Nunavik et permettra à toutes les communautés de Kativik d'avoir accès à des services Internet haute vitesse.

Par l'intermédiaire de son Fonds pour la large bande, le CRTC s'est engagé à verser 79,4 millions de dollars à l'Administration régionale Kativik pour la construction d'une liaison par fibre optique de 933 kilomètres, laquelle reliera les communautés de Kangiqsualujjuaq, Aupaluk, Tasiujaq, Quaqtaq et Kangirsuk à des services Internet haute vitesse. Ce projet permettra à plus de 40 institutions essentielles, dont des écoles et des centres de soins de santé, de bénéficier d'Internet haute vitesse. Cette initiative entrainera des retombées sociales, éducatives et économiques importantes pour ces communautés. Elle soutiendra également des projets à venir pour brancher des entreprises et plus de 700 ménages.

Le projet a reçu le soutien des communautés concernées et de nombreuses organisations, dont la Société Makivvik, qui est la représentante légale des Inuits au Nunavik. Dans une lettre d'appui, la Société Makivvik a souligné l'incidence positive de ce projet sur la vie au Nunavik, que ce soit en améliorant la sécurité publique, en reliant les familles et les amis ou en renforçant la capacité des entreprises à joindre les clients.

Le CRTC continue d'évaluer les demandes au Fonds pour la large bande et annoncera du financement supplémentaire au cours des prochains mois.

Citation

« Des services de communication de grande qualité sont importants pour tous les aspects de notre vie quotidienne. Ce projet permettra de déployer Internet haute vitesse à cinq communautés inuites du nord du Québec. Les retombées seront importantes pour ces communautés puisque le projet permettra de brancher plus de 40 institutions publiques, dont des écoles et des centres de soin. »

- Vicky Eatrides, présidente et première dirigeante du CRTC

Faits en bref

Le CRTC est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui réglemente le secteur des communications au Canada dans l'intérêt public. Le CRTC tient des audiences publiques sur les questions de télécommunications et de radiodiffusion, et il prend des décisions fondées sur le dossier public.

dans l'intérêt public. Le CRTC tient des audiences publiques sur les questions de télécommunications et de radiodiffusion, et il prend des décisions fondées sur le dossier public. En 2019, le CRTC a introduit le Fonds pour la large bande pour aider à brancher les communautés rurales, éloignées et autochtones mal desservies partout au Canada . À ce jour, le CRTC a engagé plus de 694 millions de dollars à l'égard de près de 250 communautés et pour près de 540 kilomètres de routes de transport principales.

. À ce jour, le CRTC a engagé plus de 694 millions de dollars à l'égard de près de 250 communautés et pour près de 540 kilomètres de routes de transport principales. Le CRTC a créé l'Équipe des relations autochtones, comme point de contact spécialisé du CRTC pour les communautés des Premières nations, des Inuits et des Métis ainsi que des parties prenantes. L'équipe appuie la participation des Autochtones aux instances du CRTC et veille à ce que la nature distincte et les expériences vécues des peuples autochtones soient prises en compte dans l'ensemble des travaux du CRTC.

Liens connexes

Restez connecté

