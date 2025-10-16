GATINEAU, QC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le CRTC lance une consultation publique pour s'assurer que les radiodiffuseurs, y compris les services de diffusion continue en ligne, rendent leur contenu plus accessible aux personnes en situation de handicap.

Le CRTC a été informé que certains contenus sont difficiles d'accès pour les personnes aveugles ou malvoyantes et travaille à identifier, à éliminer et à prévenir ces obstacles.

À cette fin, le CRTC sollicite des commentaires pour savoir s'il doit mettre à jour certaines règles qui permettront à tout le monde de trouver le contenu voulu à la télévision et en ligne et d'en profiter sans obstacle.

Le CRTC accepte les commentaires jusqu'au 15 décembre 2025. Les personnes intéressées peuvent participer de l'une des façons suivantes :

en remplissant le formulaire en ligne;

en écrivant au secrétaire général, CRTC, Gatineau (Québec) K1A 0N2;

en envoyant une télécopie au 819-994-0218.

en envoyant un lien à une vidéo en langue des signes à l'aide du formulaire en ligne.

Ceux et celles qui souhaitent obtenir des mesures d'adaptation pour faciliter leur participation ou qui ont besoin d'aide pour soumettre leurs commentaires devraient communiquer avec l'équipe des audiences publiques du CRTC, à : [email protected].

Les membres des Premières Nations, les Inuits, les Métis ainsi que les organisations autochtones ayant besoin d'aide pour soumettre des commentaires, y compris des interventions orales, peuvent communiquer avec l'Équipe des relations autochtones du CRTC au : [email protected].

Tous les commentaires feront partie du dossier public et serviront à éclairer la décision du CRTC.

Citation

« Les Canadiens devraient pouvoir trouver et apprécier le contenu qui compte pour eux. C'est pourquoi nous lançons une consultation publique qui veillera à ce que le contenu soit accessible à tout le monde. »

- Vicky Eatrides, présidente et première dirigeante, CRTC

Faits en bref

Le CRTC est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui réglemente le secteur canadien des communications dans l'intérêt public. Le CRTC tient des consultations publiques sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion et prend des décisions fondées sur le dossier public.

Les personnes aveugles ou malvoyantes utilisent les lecteurs d'écran pour chercher et trouver du contenu. Les lecteurs d'écran lisent à haute voix le texte à l'écran et fournissent des descriptions sonores.

Cette consultation est la plus récente étape des efforts déployés par le CRTC pour faire progresser les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et les principes de la Loi canadienne sur l'accessibilité .

et les principes de la . Le CRTC examine également les façons dont les radiodiffuseurs et les services de diffusion continue en ligne peuvent mieux répondre aux besoins des Canadiens qui comptent sur le sous-titrage codé et la vidéodescription et la description sonore.

