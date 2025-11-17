GATINEAU, QC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Le CRTC prend des mesures pour aider à déployer Internet haute vitesse dans 27 communautés en Saskatchewan, y compris deux communautés autochtones.

En 2019, le CRTC a mis en place le Fonds pour la large bande afin d'aider à brancher des communautés rurales, éloignées et autochtones partout au Canada aux services Internet haute vitesse. À ce jour, le Fonds a permis d'améliorer les services Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire dans plus de 320 communautés, y compris 135 communautés autochtones, en branchant des établissements essentiels comme des écoles, des établissements de soins de santé et des centres communautaires.

À l'aide de son Fonds pour la large bande, le CRTC s'engage à verser plus de 15 millions de dollars à Saskatchewan Telecommunications et à Access Communications Co-operative Limited pour construire environ 455 kilomètres d'infrastructure de transport par fibre. Ces projets permettront d'améliorer l'accès à des services Internet fiables et de grande qualité.

Bon nombre des communautés visées ont fourni des lettres d'appui soulignant les avantages de ces projets, y compris un accès amélioré au travail et à la formation à distance ainsi qu'à de meilleures possibilités économiques.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les derniers à recevoir du financement dans le cadre du plus récent processus de sélection du CRTC. La prochaine ronde de demandes de financement débutera en 2026 afin que se poursuive le travail du CRTC visant à brancher la population canadienne aux services Internet haute vitesse et aux services de téléphonie cellulaire.

« Nous prenons des mesures pour veiller à ce que les Canadiens aient accès à des services Internet de grande qualité. Les projets annoncés aujourd'hui permettront de brancher 27 communautés en Saskatchewan, dont deux communautés autochtones. Ces projets aideront à accroître l'accès au travail et à la formation à distance, et amélioreront les possibilités économiques. »

-Vicky Eatrides, présidente et première dirigeante, CRTC

Le CRTC est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui réglemente le secteur canadien des communications dans l'intérêt public. Le CRTC tient des consultations publiques sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion et prend des décisions fondées sur le dossier public.

À ce jour, le Fonds pour la large bande du CRTC a permis de soutenir des projets qui serviront à brancher plus de 53 000 ménages, à améliorer les services de téléphonie cellulaire sur plus de 650 kilomètres de routes principales et à construire plus de 6 000 kilomètres de structure de fibre optique dans les communautés.

Le CRTC continue d'améliorer le Fonds pour la large bande dans le cadre de son examen de celui-ci. En décembre 2024, le CRTC a annoncé sa première décision visant à améliorer le fonds, ainsi qu'à faciliter et à accélérer l'accès de la population canadienne à Internet haute vitesse. Le CRTC rendra d'autres décisions dans le cadre de son examen et il mettra en place le volet autochtone du Fonds pour la large bande.

