GATINEAU, QC, le 17 nov. 2025 /CNW/ -

Événement : séance d'information technique sur Teams de Microsoft

Date : 18 novembre 2025

Heure : 13 h (HE)

Dans le cadre de son travail de définition d'une émission canadienne et en vue de soutenir la création et la distribution de programmation canadienne dans le secteur de l'audiovisuel, le CRTC tiendra une séance d'information technique pour discuter de son travail en cours afin de mettre en œuvre la Loi sur la radiodiffusion modernisée. Au cours de la séance, nous aborderons la dernière décision du CRTC, laquelle met à jour la définition de contenu canadien pour la télévision et les services de diffusion continue en ligne.

Remarques :

Les représentants des médias qui souhaitent assister à la séance d'information doivent s'inscrire auprès du CRTC en écrivant à [email protected] pour obtenir le lien à la séance dans Teams de Microsoft avant midi (HE) le 18 novembre 2025.

pour obtenir le lien à la séance dans Teams de Microsoft avant midi (HE) le 18 novembre 2025. Les représentants des médias qui assisteront à la séance par téléconférence auront l'occasion de poser des questions.

Cette séance d'information technique sera à des fins d'attribution. Cependant, on demande aux représentants des médias de ne pas rediffuser cette séance en tout ou en partie.

SOURCE Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

Relations avec les médias : Tél. : 819-997-9403, [email protected]; Renseignements généraux : Tél.: 819-997-0313, ATS : 819-994-0423, Télécopieur : 819-994-0218; Numéro sans frais : 1-877-249-2782, ATS sans frais : 1-877-909-2782