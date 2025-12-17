GATINEAU, QC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Le CRTC franchit une nouvelle étape pour mettre en œuvre la Loi sur la radiodiffusion modernisée (la Loi) en rendant la programmation plus accessible pour les Canadiens aveugles ou malvoyants.

La Loi exige que le CRTC modernise le cadre de radiodiffusion du Canada et s'assure que les personnes en situation de handicap peuvent accéder au contenu sans obstacle.

La vidéodescription et la description sonore aident les Canadiens à comprendre ce qui se passe à l'écran, mais ces fonctionnalités ne sont pas offertes sur toutes les chaines de télévision et plateformes de diffusion continue en ligne. La vidéodescription est une narration ajoutée qui explique l'information visuelle importante tandis que la description sonore est souvent utilisée dans les émissions de nouvelles et d'information au moyen d'une voix hors champ qui lit à haute voix le texte et les graphiques à l'écran.

Dans le cadre de son travail de mise en œuvre de la Loi, le CRTC a tenu une consultation publique sur la façon de rendre le contenu plus accessible pour la télévision et les services de diffusion continue en ligne. Le CRTC a pris connaissance de nombreux points de vue, dont ceux de Canadiens, de groupes de défenses des droits, de services de diffusion continue en ligne et de diffuseurs traditionnels.

En fonction du dossier public, le CRTC apporte des changements pour mieux appuyer les Canadiens qui comptent sur la vidéodescription et la description sonore. Les Canadiens pourront accéder à de nouvelles émissions originales scénarisées au moyen de la vidéodescription, ainsi qu'aux émissions de nouvelles et d'informations dotées de description sonore à la télévision et en ligne.

Ces modifications s'échelonneront sur les deux prochaines années, ce qui donnera le temps aux plateformes de s'adapter et assurera aux Canadiens un accès à de la programmation sans obstacle.

Cette décision suit un certain nombre de mesures prises par le CRTC pour mettre en œuvre la Loi modernisée et pour rendre le système de radiodiffusion plus accessible pour tous les Canadiens. Pour en savoir plus, consultez le plan réglementaire du CRTC.

Citation

« La décision d'aujourd'hui permet d'améliorer l'accessibilité dans le système de radiodiffusion du Canada. Elle fait en sorte que les personnes aveugles ou malvoyantes puissent accéder au contenu qu'elles aiment et à l'information sur laquelle elles comptent, peu importe la plateforme. »

- Vicky Eatrides, présidente et première dirigeante, CRTC

Faits en bref

Le CRTC est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui réglemente le secteur canadien des communications dans l'intérêt public. Le CRTC tient des consultations publiques sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion et prend des décisions fondées sur le dossier public.

Cette décision est conforme aux instructions de politique données au CRTC pour appuyer la prestation d'une programmation qui est accessible sans obstacle aux personnes en situation de handicap. Il s'agit de la dernière étape dans les efforts du CRTC en vue d'améliorer l'accessibilité et de faire progresser les principes de la Loi canadienne sur l'accessibilité.

Une décision sur le sous-titrage codé du contenu sera publiée sous peu.

