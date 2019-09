Le CRSH souligne l'apport exceptionnel de chercheurs en sciences humaines du Canada

Décernés chaque année, les prix Impacts du CRSH mettent en valeur les réalisations de certains des chercheurs en sciences humaines les plus talentueux du Canada

OTTAWA, le 4 sept. 2019 /CNW/ - La recherche canadienne en sciences humaines produit des connaissances qui aident les collectivités, les entreprises et les gouvernements à avoir un impact sur la vie des gens. Les prix Impacts du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), décernés annuellement, ont pour but de rendre hommage à des chercheurs d'exception qui ont su présenter les plus brillantes idées et recherches sur l'être humain, ses façons de penser et d'agir et sa culture - et ainsi nous aider à comprendre et à améliorer le monde d'aujourd'hui et de demain.

Le CRSH a le plaisir d'annoncer aujourd'hui le nom des cinq lauréats des prix Impacts du CRSH de 2019. Ces prix soulignent les réalisations de chercheurs canadiens remarquables en matière d'activités de recherche, de formation en recherche, de mobilisation des connaissances et de sensibilisation financées entièrement ou en partie par le CRSH.

La Médaille d'or représente la plus haute distinction que le CRSH puisse décerner. Elle est remise à un chercheur dont le leadership, le dévouement et l'originalité de la pensée inspirent aussi bien les étudiants que les collègues. La Médaille d'or 2019 est décernée à Will Kymlicka, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en philosophie politique de la Queen's University. Ses travaux novateurs sur le lien entre démocratie et diversité ont fait avancer les connaissances sur les modèles de citoyenneté et de justice sociale dans les sociétés multiculturelles.

Le prix Talent, qui souligne les réalisations exceptionnelles d'un titulaire de bourse de doctorat ou de bourse postdoctorale du CRSH, est décerné à Jake Pyne de l'University of Guelph, titulaire d'une bourse postdoctorale Banting et champion de l'amélioration de l'accès de la communauté transgenre aux services.

Le prix Savoir est accordé à un chercheur ou à une équipe dont le ou les projets ont contribué de façon substantielle à l'enrichissement des connaissances et ont favorisé une meilleure compréhension de l'être humain, de la société et du monde. Il est décerné cette année à Leah F. Vosko, spécialiste des questions ayant trait à l'emploi précaire, au respect des normes d'emploi et au travail des migrants et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'économie politique du sexe et du travail de l'Université York.

Le prix Connexion souligne la réalisation d'une initiative remarquable financée par le CRSH qui facilite l'échange de connaissances émanant de la recherche au sein ou à l'extérieur du milieu de la recherche en sciences humaines, dans le but de susciter un impact d'ordre intellectuel, culturel, social ou économique. Cette année, Robert Jan van Pelt de l'University of Waterloo reçoit ce prix. Il est historien de la culture, et ses travaux portent principalement sur l'architecture de l'Holocauste.

Enfin, le prix Partenariat est accordé à un partenariat qui, grâce à la collaboration et à la mise en commun des ressources et du leadership intellectuel, a eu une influence et un impact au sein et (ou) à l'extérieur du milieu de la recherche en sciences humaines. En 2019, il est attribué à une experte en analyse linguistique et anthropologique des récits en langues autochtones, Marianne Ignace de la Simon Fraser University.

Les prix seront remis lors d'une cérémonie qui aura lieu au Centre national des arts, à Ottawa, le 4 décembre 2019.

Finalistes

Prix Talent : Eric Guiry, Trent University, et Nadia C.S. Lambek, University of Toronto

Prix Savoir : Alain-G. Gagnon, Université du Québec à Montréal, et Myriam S. Denov, Université McGill

Prix Connexion : André Gaudreault, Université de Montréal, et Wendy L. Cukier, Ryerson University

Prix Partenariat : Alison D. Blay-Palmer, Wilfrid Laurier University, et Barbara Neis, Memorial University of Newfoundland

Citations

« Grâce aux travaux remarquables de nos scientifiques, universitaires et chercheurs, le Canada demeure fort dans un monde toujours plus concurrentiel. Par le regard judicieux et profond qu'ils portent sur les gens et sur leur façon d'agir et de penser, les lauréats d'aujourd'hui enrichissent notre société. Au nom du gouvernement du Canada, je les félicite pour leurs réalisations exceptionnelles. »

- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

« Will Kymlicka est un chercheur de renommée mondiale. Les nombreux prix qu'il a obtenus et ses innombrables publications, traduites en 32 langues, témoignent de sa passion pour la recherche et de l'influence qu'il exerce aussi bien dans le milieu universitaire qu'en dehors de celui-ci. L'apport à la recherche des finalistes et des cinq lauréats des prix Impacts est remarquable. Leurs travaux attestent du talent qui fait du Canada un chef de file dans le domaine des sciences humaines. »

- Le président du Conseil de recherches en sciences humaines, Ted Hewitt

Faits en bref

Une médaille est remise aux lauréats des prix Impacts. Le récipiendaire de la Médaille d'or reçoit 100 000 $ pour ses futurs travaux, tandis que les lauréats des autres prix reçoivent 50 000 $ chacun pour financer leurs recherches.

Les établissements admissibles sont invités à présenter des candidatures pour chaque prix. Un jury multidisciplinaire composé de personnes éminentes du milieu universitaire ainsi que des secteurs public, privé et sans but lucratif du Canada et de l'étranger évalue les dossiers de candidature et choisit les lauréats en fonction des critères de sélection établis pour chacun des prix.

