Bibliothèque et Archives Canada est ravi d'annoncer qu'une œuvre d'art numérique du créateur en résidence Eric Chan est exposée au Pavillon du Canada dans le cadre de l'Expo 2025 à Osaka, au Japon.

GATINEAU, QC, le 7 oct. 2025/CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est ravi d'annoncer que l'œuvre Constellations - The Flow of Belonging, de notre créateur en résidence Eric Chan, est exposée au Pavillon du Canada dans le cadre de l'Expo 2025 à Osaka, au Japon.

Eric Chan (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives Canada)

Grâce à un effort collaboratif entre BAC et Affaires mondiales Canada, Constellations est désormais exposée au Pavillon du Canada. Elle témoigne de l'engagement du Canada envers la durabilité, l'innovation, la diversité et l'échange culturel. Inspirée des documents des recensements conservés à BAC, cette remarquable œuvre d'art génératif explore le thème de la régénération. Elle présente notre nation comme une constellation fluide de familles, illustrant le déplacement dynamique des individus et les connexions entre eux, ainsi que leur riche contribution au patrimoine du Canada.

BAC a lancé son initiative de création en résidence en février 2025 et accueilli son premier résident, Eric Chan, alias eepmon. Au cours des huit derniers mois, il a puisé dans les trésors conservés à BAC, explorant des façons novatrices et imaginatives de donner une nouvelle vie aux dossiers historiques afin d'illustrer la relation dynamique entre l'histoire du Canada et les formes d'art contemporain.

Pour en savoir davantage sur la résidence et les récentes activités d'Eric, visitez notre site Web ou suivez-nous sur nos médias sociaux.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

BAC est le gardien du patrimoine documentaire du pays. Il préserve et fait connaître les récits qui ont façonné l'identité canadienne, en mettant en lumière les exploits et les luttes, ainsi que les voix dominantes et sous-représentées. Détenteur de la quatrième plus grande collection documentaire au monde, BAC conserve des millions de documents et les rend accessibles aux Canadiennes et aux Canadiens ainsi qu'à la communauté internationale. Des lettres manuscrites aux livres rares en passant par les photographies, les films et les médias numériques, sa collection s'étend sur des siècles et témoigne de la créativité, de la résilience et de la diversité de la population canadienne.

Citations

« La créativité d'Eric m'épatera toujours. C'est une véritable inspiration de le voir ajouter une seconde œuvre d'une grande ampleur, fruit d'une imagination féconde, au brillant projet exécuté pendant sa résidence. Il donne vie à notre histoire et donne un exemple de la créativité canadienne au monde entier. L'énergie, la curiosité et la générosité dont il a fait preuve pendant sa résidence m'ont impressionnée. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« C'est un honneur pour moi de présenter mon travail au Pavillon du Canada dans le cadre de l'Expo 2025 à Osaka. Cet espace dynamique axé sur le renouvellement, la réflexion et la régénération célèbre l'apport inspirant du Canada au reste du monde! Constellations illustre le cheminement des familles à travers le temps et l'espace, altéré par des rencontres fortuites et des histoires communes. C'est une invitation à s'arrêter et à réfléchir à l'effet qu'ont les relations inusitées sur la prodigieuse diversité au Canada. »

- Eric Chan (eepmon), créateur en résidence

Faits en bref

En février 2025, BAC a accueilli son tout premier créateur en résidence, Eric Chan, alias eepmon.

Durant sa résidence, Eric explore les archives, s'intéressant tout particulièrement à la Loi d'exclusion des Chinois et aux documents sur les recensements conservés à BAC.

Jusqu'à présent, Eric a utilisé plus d'un million d'entrées de données individuelles dans la programmation de ses œuvres d'art numérique.

Eric Chan (eepmon) est un artiste spécialisé en art numérique et génératif, un programmeur informatique et un entrepreneur créatif qui marie les arts et la technologie de façon novatrice.

Liens connexes

Créateur en résidence à BAC

Recherche dans les recensements à BAC

Le Canada à l'Expo 2025 Osaka

L'Expo 2025 Osaka, Japon

World of EEPs (anglais seulement)

SOURCE Bibliothèque et Archives Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias: Bibliothèque et Archives Canada, 819-994-4589, [email protected]