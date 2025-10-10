GATINEAU, QC, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est heureux d'annoncer que la statue de sir Arthur Doughty est maintenant accessible au public qui emprunte le sentier d'interprétation entourant le complexe de préservation de BAC situé à Gatineau (Québec).

Érigée en décembre 1940 devant l'ancien édifice des Archives nationales du Canada, au 330, promenade Sussex à Ottawa (Ontario), cette statue rend hommage au deuxième archiviste du Dominion (1904-1935). Dans les années 1960, la statue a été déplacée derrière le 395, rue Wellington, où se trouvaient alors la Bibliothèque nationale et les Archives nationales du Canada.

Dans le cadre des préparatifs pour l'ouverture d'Ādisōke - la nouvelle installation que BAC partagera avec la Bibliothèque publique d'Ottawa dès 2026 - l'organisation a entrepris en février 2024 la restauration de cette pièce patrimoniale afin de lui offrir un nouvel emplacement à Gatineau.

Depuis la fin de l'été 2025, la statue de sir Arthur fait partie intégrante du parcours d'interprétation qui entoure le Centre de préservation et l'Édifice d'entreposage et de préservation, les deux bâtiments qui composent le complexe de préservation de BAC.

« La relocalisation de la statue de sir Arthur Doughty s'inscrit dans la continuité de ses emplacements précédents. Figure marquante de l'histoire de BAC et du Canada, sir Arthur occupe à nouveau la place symbolique qui lui revient. Ayant également retrouvé son éclat et sa plume, il peut ainsi poursuivre son œuvre : veiller sur la mémoire du pays, mission qui a guidé toute sa carrière. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Je suis heureux de constater que la statue de sir Arthur Doughty est de retour chez elle, tout près de l'endroit où sont précieusement conservés les documents qui témoignent des multiples expériences, histoires et cultures qui ont façonné - et qui façonnent encore aujourd'hui - l'identité de notre pays et notre culture canadienne. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

On doit la création de la statue à l'ancien premier ministre William Lyon Mackenzie King, dont sir Arthur Doughty était un ami proche.

Sir Arthur Doughty a été désigné personnage historique national en 1991.

La statue de sir Arthur Doughty est l'une des deux seules dédiées aux fonctionnaires dans la région de la capitale nationale, et la première à être installée sur la rive québécoise.

