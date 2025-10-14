GATINEAU, QC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et la Fondation de BAC invitent les membres des médias à assister à la cérémonie de remise des Prix Bibliothèque et Archives Canada de 2025. Cinq lauréates et lauréats se verront récompensés pour leur contribution exceptionnelle à la création et à la promotion du patrimoine culturel, littéraire et historique de notre pays.

Date : Le mercredi 22 octobre 2025

Heure : De 18 h à 20 h (heure avancée de l'Est)

Lieu : Bibliothèque et Archives Canada, 395, rue Wellington, Ottawa (Ontario)

Bibliothèque et Archives Canada et la Fondation de BAC célèbreront les lauréats des prix Bibliothèque et Archives Canada 2025 (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives Canada)

Les lauréates et lauréats 2025 sont :

Danny Ramadan , auteur et défenseur des droits des réfugiés LGBTQ+

, auteur et défenseur des droits des réfugiés LGBTQ+ Gabrielle Boulianne-Tremblay , actrice, écrivaine, scénariste et défenseure des droits des personnes trans

, actrice, écrivaine, scénariste et défenseure des droits des personnes trans Margaret MacMillan , historienne et professeure

, historienne et professeure Rupi Kaur , poète, interprète et auteure

, poète, interprète et auteure Tomson Highway, dramaturge, romancier, pianiste et compositeur

Des photos seront prises lors de l'événement. Veuillez nous contacter si vous souhaitez des photos ou si vous planifiez une entrevue avec un lauréat.

Au sujet des prix Bibliothèque et Archives Canada

Les prix Bibliothèque et Archives Canada sont présentés conjointement par Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et la Fondation de BAC, avec le généreux soutien du commanditaire fondateur, Air Canada. Créés en 2019, ils récompensent des Canadiennes et des Canadiens remarquables qui ont contribué de façon exceptionnelle à la création et à la promotion du patrimoine culturel, littéraire et historique de notre pays.

À propos de la Fondation de Bibliothèque et Archives Canada

La Fondation de Bibliothèque et Archives Canada est un organisme de bienfaisance enregistré, indépendant et non gouvernemental qui a pour mandat d'appuyer le travail de BAC. Sa mission consiste à recueillir des fonds permettant de soutenir les programmes et les initiatives de BAC qui montrent l'importance de préserver et de mettre en valeur le patrimoine culturel du Canada.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

BAC est le gardien du patrimoine documentaire du pays. Il préserve et fait connaître les récits qui ont façonné l'identité canadienne, en mettant en lumière les exploits et les luttes, ainsi que les voix dominantes et sous-représentées. Détenteur de la quatrième plus grande collection documentaire au monde, BAC conserve des millions de documents et les rend accessibles aux Canadiennes et aux Canadiens ainsi qu'à la communauté internationale. Des lettres manuscrites aux livres rares en passant par les photographies, les films et les médias numériques, sa collection s'étend sur des siècles et témoigne de la créativité, de la résilience et de la diversité de la population canadienne.

