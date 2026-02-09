CALGARY, AB, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Cœur + AVC est fière d'annoncer que le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) a renouvelé son engagement à titre de partenaire national du Mois du cœur pour aider à financer les prochaines découvertes qui favoriseront la santé cardiaque de la population au pays.

Dans le cadre de son programme d'investissement communautaire, CPKC a du cœur, le CPKC s'est engagé à verser 1,5 million de dollars à Cœur + AVC sur trois ans en égalant les dons du Mois du cœur, jusqu'à concurrence de 500 000 $ par année.

« Toute l'équipe de Cœur + AVC est profondément reconnaissante du partenariat de longue date et du généreux financement offert par le CPKC, lesquels jouent un rôle primordial dans l'accélération de la recherche et de l'innovation, déclare Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. L'engagement renouvelé du CPKC à investir dans la santé cardiaque contribuera à aider les personnes atteintes d'une maladie du cœur aujourd'hui et à prévenir les maladies dans l'avenir. »

« C'est avec fierté que nous prolongeons notre partenariat avec Cœur + AVC pour diminuer le taux de maladies cardiovasculaires partout en Amérique du Nord. Grâce à ce partenariat, le CPKC et Cœur + AVC réalisent des avancées transformatrices dans le domaine de la recherche, de la prévention et du rétablissement, ajoute Chad Becker, coordonnateur de direction au CPKC. Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous appuyer sur l'élan généré par notre relation existante et d'avoir un effet durable sur la santé cardiaque des générations à venir. »

Les maladies du cœur continuent à avoir des répercussions indéniables sur les familles et les communautés d'un océan à l'autre. Toutes les neuf minutes, une personne au pays meurt d'une maladie du cœur. Avec le nombre croissant de gens recevant un diagnostic à un plus jeune âge et le vieillissement de la population, il est plus urgent que jamais de financer la recherche.

Depuis plus de 70 ans, Cœur + AVC joue un rôle déterminant dans la transformation des façons de prévenir, de diagnostiquer, de traiter et de prendre en charge les maladies du cœur en finançant la recherche qui sauve des vies.

Ses efforts sont appuyés par des partenariats qui contribuent à faire progresser les politiques, les systèmes, les mentalités et les comportements.

Le CPKC est un partenaire précieux de Cœur + AVC depuis 2014, ayant donné plus de 7 millions de dollars pour faire progresser la recherche sur la santé cardiaque au pays.

Le Mois du cœur, célébré chaque année en février, encourage les gens à agir pour protéger et améliorer leur santé cardiaque tout en soutenant la recherche qui sauve des vies.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons favoriser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. En collaboration avec nos généreux donateurs et donatrices, partenaires et bénévoles, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. cœuretavc.ca @coeuretavc @HeartandStroke

Au sujet du CPKC

Dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta, au Canada, le CPKC est le premier et le seul chemin de fer transnational à ligne unique reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique, et permettant d'accéder aux ports de Vancouver, du Canada atlantique, des côtes du golfe et de Lázaro Cárdenas, au Mexique. S'étendant sur environ 20 000 milles de voies ferrées et employant 20 000 cheminots, le CPKC offre aux clients nord-américains un service ferroviaire inégalé et un réseau qui atteint les marchés clés partout sur le continent. Le CPKC croît avec ses clients, offrant un éventail de services de transport de marchandises, de solutions de logistique et une expertise en chaîne d'approvisionnement. Visitez le site cpkcr.com pour en savoir plus sur les avantages ferroviaires du CPKC.

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

