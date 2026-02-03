Le rapport révèle aussi que six millions de personnes au pays vivent avec une maladie du cœur ou les séquelles d'un AVC

OTTAWA, ON, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Cœur + AVC a publié le rapport intitulé État des facteurs de risque de maladies du cœur et d'AVC au pays en chiffres, qui présente un portrait complet et à jour des données relatives aux facteurs de risques médicaux, aux facteurs non modifiables et à ceux liés au mode de vie. Le rapport met l'accent sur les progrès accomplis, mais également sur des tendances inquiétantes : les taux de nombreux facteurs de risque sont en hausse et certaines populations font face à un fardeau plus important. On y lance aussi des appels à l'action adressés à la population, aux prestataires de soins de santé et aux gouvernements pour favoriser une meilleure santé cardiaque et cérébrale à l'échelle nationale.

Un facteur de risque est ce qui augmente la probabilité de développer un trouble ou une maladie. On compte notamment parmi les facteurs de risque de maladies du cœur et d'AVC liés au mode de vie l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, le stress, ainsi que la consommation de tabac et de nicotine. Il est à noter que diverses circonstances peuvent influer sur la capacité des personnes à faire des choix sains, et que certaines y arrivent plus facilement que d'autres. Quant aux facteurs de risque médicaux, ils sont liés aux maladies pouvant être diagnostiquées, comme l'hypertension (pression artérielle élevée), un taux élevé de cholestérol et le diabète. Du reste, certains facteurs de risque ne sont pas modifiables, comme le patrimoine génétique, l'âge, le sexe et l'origine ethnique. Le statut socio-économique, l'emplacement géographique et la pollution de l'air comptent enfin parmi les autres facteurs ayant un effet sur la santé cardiaque et cérébrale.

« Même s'il y a eu des avancées dans la compréhension, l'atténuation et la prise en charge des facteurs de risque, neuf personnes sur dix au pays ont au moins un facteur de risque modifiable important de maladies du cœur et d'AVC, déclare Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. La bonne nouvelle est que près de 80 % des maladies du cœur et des AVC précoces peuvent être évités avec l'adoption d'un mode de vie sain. De plus, on peut souvent traiter et maîtriser efficacement d'autres facteurs de risque, comme l'hypertension et le cholestérol, en modifiant ses habitudes de vie et en prenant des médicaments. »

D'après un récent sondage de Cœur + AVC*, seule la moitié de la population au Canada connaît ses propres facteurs de risque de maladies du cœur et d'AVC. Toutefois, plus de neuf personnes sur dix reconnaissent l'importance de passer à l'action pour prévenir les maladies du cœur et l'AVC, notamment en connaissant, en atténuant et en prenant en charge leurs facteurs de risque personnels.

Points saillants du rapport

Facteurs de risque associés au mode de vie

Le taux de tabagisme chez les adultes a considérablement diminué, passant de 50 % en 1965 à 11 % en 2024. Toutefois, le tabagisme tue 46 000 personnes au pays chaque année et demeure la principale cause d'invalidité et de décès évitables.

chez les adultes a considérablement diminué, passant de 50 % en 1965 à 11 % en 2024. Toutefois, le tabagisme tue 46 000 personnes au pays chaque année et demeure la principale cause d'invalidité et de décès évitables. Plus d'un élève sur quatre en 1 re année du cégep (12 e année) vapote.

année du cégep (12 année) Seule la moitié des adultes appliquent les recommandations en matière d' activité physique hebdomadaire. Un peu plus de la moitié des enfants et seuls deux jeunes sur dix appliquent les recommandations en matière d'activité physique quotidienne.

hebdomadaire. Un peu plus de la moitié des enfants et seuls deux jeunes sur dix appliquent les recommandations en matière d'activité physique quotidienne. La consommation de légumes et de fruits est en baisse depuis 2015 dans tous les groupes d'âge. Actuellement, près de huit adultes et jeunes sur dix consomment une quantité limitée de légumes et de fruits (moins de cinq portions par jour).

est en baisse depuis 2015 dans tous les groupes d'âge. Actuellement, près de huit adultes et jeunes sur dix consomment une quantité limitée de légumes et de fruits (moins de cinq portions par jour). Près de huit personnes sur dix au pays déclarent respecter les recommandations quotidiennes relatives au sommeil .

. Près d'un adulte sur quatre affirme que la plupart de ses journées sont plutôt ou extrêmement stressantes. Ce taux est généralement stable depuis 2015.

Facteurs de risque médicaux

Au Canada, le nombre d'adultes atteints d' hypertension augmente chaque année depuis 2000. Plus de 8,2 millions d'adultes ont reçu un diagnostic d'hypertension. L'hypertension est le principal facteur de risque d'AVC, de même qu'un important facteur de risque de maladies du cœur.

augmente chaque année depuis 2000. Plus de 8,2 millions d'adultes ont reçu un diagnostic d'hypertension. L'hypertension est le principal facteur de risque d'AVC, de même qu'un important facteur de risque de maladies du cœur. Plus d'un adulte sur quatre au pays a un taux élevé de cholestérol .

. Plus de 3,9 millions de personnes au pays (tous âges confondus) sont atteintes de diabète, soit plus de trois fois plus qu'en 2000.

Facteurs de risque non modifiables

Une part importante du risque de maladies cardiovasculaires d'une personne a pour origine le patrimoine génétique de celle-ci.

de celle-ci. L' âge est un facteur de risque de maladies du cœur et d'AVC, le risque augmentant à mesure que l'on vieillit.

est un facteur de risque de maladies du cœur et d'AVC, le risque augmentant à mesure que l'on vieillit. Les femmes ont des facteurs de risque de maladies du cœur et d'AVC distincts, et ce, à différentes étapes de leur vie, notamment lorsqu'elles sont en âge de procréer, à la périménopause et après la ménopause.

ont des facteurs de risque de maladies du cœur et d'AVC distincts, et ce, à différentes étapes de leur vie, notamment lorsqu'elles sont en âge de procréer, à la périménopause et après la ménopause. Le colonialisme a créé des conditions qui ont mené à d'importantes inégalités en santé chez les peuples autochtones du Canada, y compris un risque accru de maladies du cœur et d'AVC.

du Canada, y compris un risque accru de maladies du cœur et d'AVC. Certains groupes racisés du pays présentent un risque plus élevé de maladies du cœur et d'AVC, dont les personnes noires et celles d'origine sud-asiatique.

« Lorsqu'on leur parle d'antécédents familiaux, les gens pensent généralement au patrimoine génétique, et c'est important, vu que les gènes sont responsables d'une grande part du risque. Or, les parents transmettent aussi des habitudes de vie à leurs enfants, et on observe la même chose dans certaines communautés. Les habitudes saines s'inculquent, mais malheureusement, les habitudes mauvaises pour la santé se transmettent tout aussi facilement », déclare le Dr Guillaume Paré, professeur de pathologie et de médecine moléculaire à l'Université McMaster et chercheur subventionné par Cœur + AVC.

Le rapport révèle aussi qu'au Canada, plus de six millions de personnes vivent avec une maladie du cœur ou les séquelles d'un AVC - un nombre plus élevé que ce que l'on estimait jusqu'à présent. Parallèlement, le taux de mortalité liée aux maladies du cœur et à l'AVC a chuté de plus de 80 % au cours des sept dernières décennies. Cœur + AVC, avec des partenaires clés, a contribué à ces avancées en finançant des recherches révolutionnaires, en accroissant la sensibilisation et les connaissances, en faisant progresser les systèmes de santé et en préconisant l'adoption de politiques publiques favorables.

Prise en charge des facteurs de risque au pays

Mesures que la population peut prendre

L' outil Vérif-Risques de Cœur + AVC peut permettre aux gens de connaître leurs risques et les aider à passer à l'action. Fondé sur les données probantes les plus récentes, l'outil est gratuit et facile à utiliser.

peut permettre aux gens de connaître leurs risques et les aider à passer à l'action. Fondé sur les données probantes les plus récentes, l'outil est gratuit et facile à utiliser. Toutes les personnes qui ont des antécédents familiaux d'AVC ou de maladies du cœur précoces doivent en parler rapidement et de manière continue avec leurs prestataires de soins de santé.

Mesures que les prestataires de soins de santé peuvent prendre

Les prestataires de soins peuvent informer leurs patientes et patients sur les facteurs de risque de maladies du cœur et d'AVC, et leur recommander des outils et des sources de renseignements fiables.

Les prestataires de soins peuvent fournir des conseils sur les facteurs de risque associés au mode de vie, et effectuer des dépistages de l'hypertension, du diabète et d'un taux élevé de cholestérol.

Mesures que les gouvernements peuvent prendre

Les gouvernements peuvent mettre en œuvre des politiques favorisant l'alimentation saine, l'activité physique, la lutte contre le tabac et la nicotine, ainsi que l'atténuation, la prise en charge et la maîtrise des facteurs de risque.

Pour en savoir plus :

