C'est à l'initiative de Madame Rizqy que cette remise de médaille a eu lieu en sa présence, ainsi qu'en présence de Madame Mary Patsatzis, Directrice du CPE L'Oréal Kids; Madame Vanessa Clémendot, Vice-présidente des Opérations de L'Oréal Canada, Madame Mélanie Perreault, Directrice des Ressources Humaines de la Centrale de Distribution de L'Oréal Canada et Madame Karine De Bellefeuille, Directrice QETNSHE et Sûreté corporative de L'Oréal Canada. Au cours de la cérémonie, la députée de Saint-Laurent a souligné la grande contribution de Madame Patsatzis, ainsi que son engagement et son dévouement à rendre le CPE L'Oréal Kids accueillant et sécuritaire pour les enfants des travailleurs de première ligne durant toute la durée de la crise COVID-19.

Inauguré en 2002, le CPE L'Oréal Kids, intégré à même le site de la centrale d'opérations de L'Oréal Canada, accueille habituellement 67 enfants. Dès le lundi 30 mars 2020, il a accueilli, en plus des enfants des employés, des enfants provenant d'autres CPE afin d'accommoder les travailleurs essentiels suite à la fermeture des garderies. De plus, le CPE, qui n'a jamais fermé ses portes pendant toute la crise et est demeuré ouvert à temps plein, a généreusement accueilli des enfants à besoin particuliers provenant d'autres établissements qui eux, avaient dû fermer les leurs. Finalement, tout au long de la pandémie, les éducatrices du CPE L'Oréal Kids, en collaboration avec Madame Karine De Bellefeuille, Directrice QETNSHE et Sûreté corporative de L'Oréal Canada, ont mis en place un protocole d'opération spécifique à la COVID-19 et ce dernier y est encore appliqué à la lettre.

"Cette médaille, offerte par l'Assemblée nationale et Madame Rizqy, représente pour nous un très grand honneur. Depuis toujours, L'Oréal Canada est reconnue pour ses engagements, notamment en matière de sécurité des consommateurs, de protection de l'environnement et de bien-être de ses collaborateurs et de sa communauté. Cette médaille honorifique est pour nous une marque de reconnaissance sans pareil pour nos efforts continus » a déclaré Vanessa Clémendot, Vice-présidente Opérations de L'Oréal Canada.

« Les membres du Conseil d'administration du CPE L'Oréal Kids sont fiers d'avoir pu offrir à la communauté un endroit sécuritaire et accueillant, offrant un répit et une paix d'esprit pendant ces temps si difficiles à plusieurs familles de la région » a poursuivi Mélanie Perreault, Directrice des Ressources Humaines de la Centrale de Distribution de L'Oréal Canada et Présidente du Conseil d'Administration du CPE L'Oréal Kids.

L'Oréal Canada et son CPE L'Oréal Kids n'en sont pas à leur premier projet d'engagement communautaire. Ils avaient inauguré en 2018 une ruche et un potager urbain, en partenariat avec Alvéole, Micro-Habitat et la Caisse Desjardins de Bois-Francs - Bordeaux - Cartierville. Ce projet permet aux enfants d'être non seulement sensibilisés à l'environnement, mais aussi de les initier à l'importance de l'approvisionnement local, de promouvoir de saines habitudes alimentaires et d'inculquer des notions de base du travail d'équipe et de socialisation.

La centrale d'opérations du géant canadien des cosmétiques, devenue par ailleurs carboneutre en décembre 2017, poursuit ainsi sa tradition d'excellence. « Cette médaille honorifique vient couronner les efforts que nous avons mis en place pendant la crise COVID-19, tels que le lancement de notre plan canadien de solidarité COVID-19 en mars dernier, qui visait notamment à offrir gratuitement des gels désinfectants pour les mains aux hôpitaux canadiens, et des dons en argent et en produits aux centres pour femmes victimes de violence conjugale » a pour sa part déclaré Frank Kollmar, Président-Directeur général de L'Oréal Canada. « Nous sommes fiers et honorés que l'Assemblée nationale du Québec reconnaisse la contribution de notre CPE à l'effort collectif de L'Oréal Canada dans la lutte au COVID-19. »

L'Oréal Canada est une filiale à part entière du Groupe L'Oréal, le numéro un mondial du marché des cosmétiques. La compagnie, dont le siège social est à Montréal, a atteint un chiffre d'affaires de 1,2 milliards de dollars en 2019 et compte plus de 1450 employés. L'entreprise comprend un portfolio de 37 marques couvrant tous les aspects de la beauté et est présente dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les salons, les pharmacies et les boutiques de marque. L'Oréal Canada, dont les opérations sont carboneutres au Canada, soutient les programmes de la Fondation L'Oréal, soient L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science, qui promeut l'avancement des femmes en science au Canada depuis 2003 et La Beauté pour une vie meilleure, un programme de réinsertion sociale en coiffure pour femmes immigrantes depuis 2017.

