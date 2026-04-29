- Ces programmes offriront aux para-athlètes davantage de possibilités de réaliser leur potentiel

- Les ONS, les OPS et les organismes locaux de parasport sont invités à présenter une demande

OTTAWA, ON, le 29 avril 2026 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien (CPC) a lancé deux nouveaux programmes de subvention conçus pour renforcer le système parasportif du Canada, encadrer l'accès au sport tout en apportant un soutien aux athlètes, aux entraîneurs et aux programmes de parasport tout au long du parcours de développement paralympique jusqu'aux Jeux paralympiques.

Financés par la Fondation paralympique canadienne, les deux programmes - la Subvention pour de futurs paralympiens et les Journées de découverte des sports paralympiques - devraient accorder 280 000 $ cette année aux organismes de sport, partout au pays, y compris les organismes nationaux de sport (ONS), les organismes provinciaux de sport (OPS) et d'autres groupes locaux voués à la promotion des programmes de parasport et au soutien des para-athlètes.

Ces deux nouvelles subventions s'inscrivent dans la continuité du Fonds de développement du sport paralympique, principal programme de subvention du CPC ces dix dernières années, qui a eu un impact important sur l'augmentation des offres de grande qualité proposées dans le parasport au Canada. Pendant toute cette période, le CPC a octroyé plus de 1,68 million de dollars de subventions, en finançant 175 projets et en appuyant 110 organisations à travers le pays. Le CPC invite les organismes admissibles à présenter dès maintenant une demande dans le cadre de la Subvention pour de futurs paralympiens et des Journées de découverte des sports paralympiques.

« Ces subventions sont le fruit de vastes consultations et d'un dialogue continu avec nos membres, notre communauté et nos partenaires afin d'aider à combler les lacunes du système parasportif », a déclaré Catherine Gosselin-Després, cheffe du sport au Comité paralympique canadien. Des investissements ciblés sont nécessaires pour faire progresser le parasport partout au pays, assurer le succès du Canada sur la scène internationale et offrir aux athlètes les meilleures ressources et possibilités pour leur permettre de se développer au sein d'environnements optimaux et d'atteindre leur plein potentiel. »

« Nous sommes ravis de lancer ces nouveaux programmes de financement et nous nous attendons à ce que leur impact se fasse sentir sur l'ensemble du système sportif paralympique canadien, avec des effets à long terme sur le développement du parasport. »

Les deux subventions ont des objectifs différents, mais complémentaires :

Subvention pour de futurs paralympiens

La Subvention pour de futurs paralympiens soutient les programmes du parcours paralympique en aidant les athlètes engagés dans un parcours de développement à réaliser leurs objectifs tout en favorisant leur succès durable, à long terme, dans le sport paralympique.

Le financement peut servir à soutenir le développement des compétences au niveau de la haute performance, ainsi que l'amélioration des environnements d'entraînement, l'organisation de camps de développement nationaux, ou encore les programmes de formation et de perfectionnement des entraîneurs.

Journées de découverte des sports paralympiques

Les subventions pour les Journées de découverte des sports paralympiques appuient les organismes de sport dans l'organisation d'événements de haute qualité à des fins d'identification des athlètes. Dans le cadre de ces événements, les personnes ayant un handicap pourront explorer les occasions offertes par le parasport et recevoir le soutien nécessaire pour passer aux prochaines étapes.

L'objectif de ce programme est de pallier des lacunes importantes dans le système parasportif au Canada, soit l'identification, le recrutement et le transfert des athlètes. Cet investissement direct dans des événements ciblés visant à mobiliser des para-athlètes potentiels permettra d'élargir le bassin de para-athlètes au Canada et d'en garantir la pérennité.

La date limite pour la présentation des demandes de subvention pour 2026-2027 est le 5 juin 2026.

Pour de plus amples renseignements sur les nouvelles subventions, y compris la procédure de présentation des demandes, veuillez consulter le site : Paralympique.ca/sports/possibilités-de-financement.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Personne-ressource : Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700