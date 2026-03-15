

- Le Canada a récolté trois médailles d'or, quatre d'argent, huit de bronze

- Deux médailles ont été remportées dimanche : l'argent en parahockey sur glace et le bronze par Eriksson et sa guide Smith en ski para-alpin

CORTINA, Italie, le 15 mars 2026 /CNW/ - Les Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 ont officiellement pris fin dimanche, avec la cérémonie de clôture au cours de laquelle Natalie Wilkie et Mark Ideson ont porté le drapeau du Canada. L'Équipe paralympique canadienne a conclu les neuf jours de compétition avec 15 médailles, soit trois d'or, quatre d'argent et huit de bronze.

L’Équipe paralympique canadienne a conclu les neuf jours de compétition avec 15 médailles, soit trois d’or, quatre d’argent et huit de bronze. PHOTO : Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Au dernier jour des Jeux, Kalle Eriksson et sa guide Sierra Smith ont ajouté un troisième podium à leur récolte des Jeux en gagnant le bronze au slalom masculin, dans la catégorie déficience visuelle. Ils quittent Milano Cortina 2026 avec une médaille d'argent et deux de bronze à leurs premiers Jeux.

L'équipe canadienne de parahockey sur glace a remporté la médaille d'argent pour la troisième fois d'affilée aux Jeux paralympiques, ayant été défaite par ses rivaux américains par la marque de 6-2 en finale. Le Canada, qui était mené par 1-0 après la première période, a égalisé très tôt à la deuxième. Toutefois, après un autre but des États-Unis quelques minutes après le but égalisateur, les Canadiens ont tiré de l'arrière pendant tout le reste du match. Liam Hickey a marqué les deux buts du Canada.

Avec un total de 15 médailles, le Canada termine les Jeux au sixième rang du classement établi selon le nombre total de médailles et au huitième rang du classement établi en fonction du nombre de médailles d'or.

NOMBRE TOTAL DE MÉDAILLES

OR - 3

ARGENT - 4

BRONZE - 8

TOTAL - 15

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« Je suis très fier de chacun et de chacune des athlètes de l'Équipe paralympique canadienne de Milano Cortina 2026 et de leurs performances », a déclaré Mac Marcoux, capitaine honoraire de l'Équipe paralympique canadienne de Milano Cortina 2026. « Nous sommes passés par toute une gamme d'émotion ici, certains athlètes ont réalisé des résultats historiques ou leurs meilleurs résultats en carrière, d'autres ont inscrit des records personnels et d'autres ont vécu des déceptions. Peu importe, chaque membre de cette équipe a donné le meilleur de lui-même, et c'était merveilleux de les regarder tout donner sur la neige et sur la glace au cours des neuf derniers jours. Félicitations à toute l'équipe ! Je me réjouis à l'idée de continuer à soutenir et encourager ce groupe, alors que ses membres continueront à concourir sur la scène internationale. »

« Milano Cortina 2026 nous a offert des Jeux paralympiques d'hiver exceptionnels, qui a réuni le monde entier en vue de célébrer le parasport », a indiqué Karen O'Neill, chef de la direction du Comité paralympique canadien. « Les Jeux sont un exemple incroyable de la capacité du sport à unir, à éliminer les obstacles et à promouvoir une inclusion et une accessibilité accrues, et c'est de cela que nous avons été témoins cette semaine. Nous tenons à remercier tous les Canadiens et toutes les Canadiennes de leur immense soutien. Que ce soit en regardant les compétitions sur CBC/Radio-Canada, en suivant l'équipe dans les médias sociaux ou en donnant à la campagne Pleins Gradins, nous avons ressenti leur soutien, et c'est d'autant plus important que notre objectif est d'offrir à davantage de personnes au Canada la possibilité de vivre l'impact du parasport. »

« Félicitations à tous les athlètes, entraîneurs et membres du personnel de soutien, qui ont travaillé avec acharnement au cours des dernières années et durant toute cette semaine, pour leurs succès aux Jeux », a ajouté Catherine Gosselin-Despres, chef du sport du Comité paralympique canadien. « Nous avons eu de nombreuses occasions de célébrer ici, en Italie, avec les athlètes expérimentés, mais aussi les paralympiens débutants, sans oublier les athlètes prometteurs qui ont réalisé des performances fascinantes. Alors que nos regards se tournent vers 2030 et au-delà, le parasport croît de plus en plus dans le monde entier et la compétition est de plus en plus relevée. Nous continuerons à travailler à l'avancement du parasport au Canada afin de fournir les meilleures ressources aux athlètes pour leur permettre de réaliser leurs objectifs paralympiques. »

FAITS SAILLANTS

Le Canada a remporté des médailles dans chacun des sports d'hiver : ski paranordique - parabiathlon (4 médailles) et paraski de fond (3), ski para-alpin (5), parasnowboard (1), curling en fauteuil roulant (1) et parahockey sur glace (1).

30 athlètes quitteront l'Italie avec une médaille.

Avec 4 médailles, la skieuse paranordique Natalie Wilkie (deux d'or, une d'argent et une de bronze) est l'athlète qui a remporté le plus grand nombre de médailles pour le Canada. Elle possède maintenant 11 médailles paralympiques récoltées à trois éditions des Jeux.

Quatre athlètes sont des médaillés multiples : Wilkie, Kalle Eriksson et sa guide Sierra Smith (trois médailles), ainsi que Mark Arendz (deux médailles). Arendz possède maintenant 14 médailles paralympiques.

Neuf athlètes ont remporté leur première médaille paralympique à Milano Cortina ; huit d'entre eux participaient à leurs premiers Jeux paralympiques.

18 médaillés des Jeux de Beijing ramèneront également des médailles à la maison.

Le Canada a remporté l'or en curling en fauteuil roulant pour la première fois depuis 2014, devenant le premier pays invaincu d'un tournoi paralympique.

À 63 ans et 10 mois, la joueuse de curling en fauteuil roulant Ina Forrest est la médaillée la plus âgée du Canada. Elle est la joueuse de curling en fauteuil roulant la plus décorée au monde, avec trois médailles d'or paralympiques et deux médailles de bronze en cinq Jeux.

Le plus jeune membre de l'Équipe paralympique canadienne à avoir remporté une médaille est le joueur de parahockey sur glace Mathieu Lelievre, âgé de 20 ans et neuf mois.

En plus des médailles remportées, le Canada a inscrit neuf classements au top 5 et 15 au top 8.

Nombre de médaillés par province : Ontario (14), Colombie-Britannique (5), Québec (4), Alberta (3), Saskatchewan (2), Île-du-Prince-Édouard (1), Terre-Neuve-et-Labrador (1)

Les Canadiens et Canadiennes peuvent exprimer leur soutien à l'égard de l'Équipe paralympique canadienne et de la prochaine génération de para-athlètes jusqu'au dernier jour de la campagne #PleinsGradins de la Fondation paralympique canadienne, qui a déjà amassé plus de 316 000 $. Les supporteurs peuvent acheter un siège virtuel au montant de 25 $ et partager un message avec l'équipe, créant ainsi une vague de soutien pour les athlètes, d'un océan à l'autre, tout en contribuant au développement et à la croissance du parasport au Canada. Pour vous procurer votre siège, rendez-vous sur Paralympique.ca/PleinsGradins.

À propos de l'Équipe paralympique canadienne : Une équipe de 50 athlètes, y compris des guides, représente le Canada dans six sports aux Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, qui se déroulent du 6 au 15 mars.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

PERSONNES-RESSOURCES : [LIEN] LISTE DES CONTACTS MÉDIAS PAR SPORT: https://paralympic.ca/wp-content/uploads/2026/02/MC26-Media-Attache-Contact-List-1.pdf | Pendant les Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, toute demande d'entrevue avec les athlètes doit être adressée à leurs attachés de presse respectifs. | Nicole Watts, Responsable des communications de l'Équipe paralympique canadienne, [email protected], 613-462-2700 (WhatsApp)