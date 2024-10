Un total de 100 000 $ sera distribué pour améliorer les programmes de parasport au Canada

OTTAWA, ON, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Des subventions du Fonds de développement du sport paralympique 2024-2025 ont été attribuées à dix organismes de sport, d'un bout à l'autre du Canada, a annoncé, jeudi, le Comité paralympique canadien.

Ces organismes, répartis dans six provinces, recevront des subventions allant de 5 000 $ à 15 000 $ pour soutenir des initiatives spécifiques visant le développement, la croissance et l'amélioration des programmes de parasport dans leur communauté. Au total, 100 000 $ seront distribués par l'entremise du Fonds de développement du sport paralympique 2024-2025. La liste complète des bénéficiaires et de leurs projets est accessible ICI.

Financées par l'entremise de la Fondation paralympique canadienne, les subventions aideront les organismes à mener à bien des projets spécifiques qui mettent l'accent sur l'éducation, le transfert de connaissances, le développement des athlètes et l'élargissement de l'expertise des entraîneurs. La majorité des bénéficiaires se concentreront sur un parasport en particulier, tandis que deux organisations ont reçu un financement pour des initiatives multisports.

« Félicitations à tous les bénéficiaires du Fonds de développement du sport paralympique », déclare Karen O'Neill, directrice générale du Comité paralympique canadien. « Alors que nous travaillons à la croissance du sport paralympique au Canada en offrant aux athlètes ayant un handicap de meilleures opportunités d'exceller afin de démontrer le pouvoir incroyable de l'inclusion, le travail d'organismes comme les bénéficiaires de ces subventions est essentiel. Nous adressons nos remerciements à ces organismes pour leur leadership, leur engagement et leur collaboration ; leurs projets auront un impact considérable sur un système sportif paralympique dynamique. »

Le Fonds de développement du sport paralympique a accordé plus de 1,3 million de dollars à des organismes canadiens de sport au cours des huit dernières années et demeure un élément important de l'engagement du CPC envers un système sportif paralympique inclusif au Canada.

