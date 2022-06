Le CPC et CBC Sports assureront la diffusion continue en direct du tournoi de rugby de la Coupe Canada dans le cadre de la Super série paralympique, du 2 au 5 juin

La Coupe Canada, qui se déroulera à l'Anneau olympique de Richmond, est de retour dans le calendrier de compétition du rugby en fauteuil roulant pour la première fois depuis 2018. Ce tournoi, qui se tient en général tous les deux ans, réunit les meilleures nations au monde et est considéré comme l'un des plus importants en dehors des Jeux paralympiques et des championnats du monde.

À l'édition 2022, six des meilleures équipes au monde se disputeront le titre. Ce sont le Japon (no 2), la Grande-Bretagne (no 3), l'Australie (no 4), la France (no 5), le Canada (no 6) et le Danemark (no 7).

Le Canada présente une équipe de 12 joueurs . Les cinq matchs du tournoi à la ronde de l'équipe canadienne, ainsi que ceux de la médaille de bronze et de la médaille d'or seront diffusés en continu en direct sur la page Facebook du Comité paralympique canadien et sur Paralympique.ca , ainsi que sur les plateformes numériques de CBC Sports : le service de diffusion en continu gratuit CBC Gem , cbcsports.ca et l'application CBC Sports pour les appareils iOS et Android .

« Nous sommes impatients de jouer de nouveau à la maison devant les partisans canadiens, tant dans les estrades que dans leur foyer », déclare Cody Caldwell, membre de l'équipe canadienne qui compte deux participations olympiques à son actif.

Le paralympien Benoit Huot, 20 fois médaillé en paranatation, sera le reporter de CPC sur le site du tournoi d'où il présentera des entrevues avec les athlètes et du contenu additionnel en vue de bonifier la diffusion continue en direct et la couverture générale sur les canaux numériques du CPC.

La Super série paralympique a été lancée en 2019 afin de diriger les projecteurs sur les compétitions de parasport tout au long de l'année et fournir une couverture en direct supplémentaire des événements. Elle a permis la couverture de plusieurs compétitions d'un océan à l'autre, dont des championnats du monde, dans les sports suivants : paranatation, paracyclisme, basketball en fauteuil roulant, para-hockey sur glace, para-athlétisme, ski para-alpin et ski paranordique.

« Nous sommes très heureux du retour de la Coupe Canada et nous nous réjouissons à l'idée de permettre aux spectateurs de partout au pays de suivre l'action dans le cadre de la Super série paralympique », affirme Karen O'Neill, directrice générale du Comité paralympique canadien. « Nous remercions également notre précieux partenaire, CBC Sports qui continue de mettre en valeur le sport paralympique tout au long de l'année. La Coupe Canada est un événement spécial qui mettra en lumière ce qu'il y a de mieux en matière de rugby en fauteuil roulant ici même, au Canada. Nous adressons toutes nos félicitations à BC Wheelchair Sports pour son travail exceptionnel dans l'organisation de cet événement. Nous avons hâte d'appuyer le tournoi et d'encourager le Canada. »

Le Canada disputera cinq matchs préliminaires. À l'issue du tournoi à la ronde, les deux premiers pays disputeront le match pour la médaille d'or, tandis que les équipes qui termineront à la troisième et à la quatrième place s'affronteront pour le bronze.

2 juin

16 h 30 HE / 13 h 30 HP - Canada c. France

22 h 30 HE / 19 h 30 HP - Canada c. Australie *plateformes du CPC uniquement

3 juin

21 h HE / 18 h HP - Canada c. Danemark

4 juin

15 h HE / 12 h HP - Canada c. Grande-Bretagne

21 h HE / 18 h HP - Canada c. Japon

5 juin

13 h 30 HE / 10 h 30 HP -- Match pour la médaille de bronze

16 h HE / 13 h HP -- Match pour la médaille d'or

Pour en apprendre davantage sur la Coupe Canada, rendez-vous sur CanadaCupWCRugby.com/fr . Pour plus d'information sur la Super série, visitez le site Paralympique.ca/Super-série-paralympique et suivez @CDNParalympique pour des mises à jour en direct pendant le tournoi.

