Le CPC donne 200,000$ à des organisations de parasport pour le Fonds de développement du sport paralympique 2022-23

19 organisations reçoivent du financement pour soutenir des projets de sport paralympique

OTTAWA, le 28 juin 2022 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien a accordé à 19 organisations à travers le Canada des subventions du Fonds de développement du sport paralympique 2022-23 pour soutenir des programmes et des projets de sport paralympique.

Des organisations locales, régionales et provinciales représentant sept provinces recevront des subventions dont les montants varient de 5000 à 20 000$, pour une distribution totale de 200 000$. La liste complète des bénéficiaires peut être consultée ICI.

Les fonds 2022-23, fournis par la Fondation paralympique canadienne, seront utilisés pour divers projets visant à développer des cheminements et des occasions pour les athlètes parasportifs, tels que l'achat d'équipement adapté, le renforcement des capacités des entraîneurs, l'établissement de nouveaux programmes, le recrutement de nouveaux athlètes et l'organisation de compétitions.

Cette année, des subventions ont également été accordées spécifiquement à quelques programmes visant à promouvoir et à soutenir le développement des femmes et des filles dans le parasport, ainsi qu'à des organisations planifiant des projets multisports de plus grande envergure.

« Il est très encourageant de voir l'incroyable leadership des bénéficiaires de subventions dans leurs communautés, qui créent et encouragent des programmes de parasport de qualité tout au long du cheminement de développement », a déclaré Karen O'Neill, directrice générale du Comité paralympique canadien. « Ce travail est très important pour le système sportif paralympique canadien et contribue à assurer que les athlètes paralympiques aient davantage de possibilités saines, accessibles et durables de faire du sport et d'y progresser. Félicitations à tous les bénéficiaires du Fonds de développement du sport paralympique et merci pour votre immense travail. »

Le Fonds de développement du sport paralympique est rendu possible grâce à une collaboration entre Sport Canada, le CPC et la Fondation paralympique canadienne.

