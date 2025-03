Les athlètes d'élite de sports d'hiver au Canada se préparent à concourir du 6 au 15 mars 2026, en Italie

OTTAWA, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - Tandis que plusieurs athlètes d'élite de sports d'hiver au Canada concourent aux quatre coins du monde, le Comité paralympique canadien célèbre le compte à rebours d'un an avant les Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026.

Les Jeux de Milano Cortina 2026, qui se dérouleront du 6 au 15 mars, présenteront six sports : curling en fauteuil roulant, para-hockey sur glace, parasnowboard, ski para-alpin et ski paranordique (parabiathlon, paraski de fond). Le programme de curling en fauteuil roulant proposera pour la première fois des épreuves en double mixte.

CBC/Radio-Canada, le réseau paralympique canadien, est le diffuseur télévisuel et en ligne des Jeux pour le public canadien.

Le processus de qualification se poursuit en vue des Jeux de Milano Cortina, qui constituent la 50e édition des Jeux paralympiques d'hiver. Les Jeux ont eu lieu pour la première fois en 1976 à Örnsköldsvik, en Suède. Cliquez ici pour consulter les résultats récents de l'équipe canadienne ainsi que le calendrier des événements à venir. La liste des athlètes qui représenteront le Canada sera annoncée à l'approche du début des Jeux.

« Les Jeux de Milano Cortina 2026 représentent le prochain chapitre passionnant du Mouvement paralympique, qui illustre le pouvoir transformateur du sport en faveur de l'inclusion et l'accessibilité », a déclaré Karen O'Neill, cheffe de la direction, Comité paralympique canadien. « Beaucoup d'athlètes au Canada se préparent avec dévouement pour les Jeux et notre objectif est de nous assurer de leur fournir toute l'aide nécessaire avant et pendant les Jeux afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs. »

« Les athlètes paralympiques du Canada ont obtenu cette année d'excellents résultats sur la scène internationale, ce qui laisse augurer une édition incroyable des Jeux paralympiques d'hiver en mars prochain », a souligné Catherine Gosselin-Després, cheffe du sport, Comité paralympique canadien. « Les Jeux de Milano Cortina 2026 présenteront des performances sportives exceptionnelles et nous avons hâte d'encourager les extraordinaires athlètes paralympiques du Canada, de célébrer leurs exploits et de faire part de leurs récits. »

L'édition des Jeux de Milano Cortina 2026 constituera également la première édition d'hiver du nouveau programme de reconnaissance des performances paralympiques, selon lequel on récompense financièrement les athlètes paralympiques du Canada qui remportent des médailles, et ce, au même titre que leurs homologues olympiques. Lancé avant les Jeux paralympiques de Paris 2024, le programme a permis de distribuer 535 000 dollars à ses premières et premiers bénéficiaires.

Témoignages d'athlètes en lice pour les Jeux de Milano Cortina 2026 :

« À un an des Jeux, j'ai hâte de concourir de nouveau au plus haut niveau et de voir ce que je peux accomplir! C'est un énorme privilège de représenter le Canada aux Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina. C'est l'occasion de faire la fierté de mon pays, aux côtés de mes coéquipières et coéquipiers que j'aime, de me donner à fond sur la piste et d'incarner les valeurs de base de notre identité canadienne. »

- Natalie Wilkie, double paralympienne et sept fois médaillée paralympique, ski paranordique

« À l'approche du compte à rebours d'un an avant les Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, je déborde d'enthousiasme et de fierté à l'idée de représenter le Canada sur la scène internationale. Cette étape importante reflète le dévouement, l'engagement et le travail acharné de notre équipe ainsi que de toutes les personnes qui l'ont appuyée tout au long du parcours. Tandis que nous commençons la dernière année de préparation avant les Jeux, nous sommes solidaires dans notre objectif d'atteindre l'excellence et de mettre en valeur le talent incroyable des athlètes du Canada. Nous avons hâte de porter le drapeau canadien et de donner le meilleur de nous-mêmes à Milan en 2026. »

- Tyler McGregor, triple paralympien et triple médaillé paralympique, para-hockey sur glace

« Il ne reste qu'une courte année d'attente avant les Jeux de Milano Cortina 2026, mais ces 365 jours nous serviront à multiplier les efforts et à nous investir pour faire de notre équipe canadienne la meilleure possible. »

- Ina Forrest, quatre fois paralympienne et quatre fois médaillée paralympique, curling en fauteuil roulant

« J'ai l'impression que les Jeux de Beijing 2022 viennent de se terminer. Nous avons énormément travaillé depuis en préparation des Jeux, donc j'ai vraiment confiance pour les Jeux de Milan. J'ai déjà participé à des épreuves sur cette piste et je suis même monté sur le podium. Je pense que je pourrai certainement m'imposer aux Jeux. J'ai hâte d'y être et je me sens très optimiste quand je pense à ce que je ferai à Milan. »

- Alexis Guimond, double paralympien et deux fois médaillé aux Jeux paralympiques, ski para-alpin

