MISSISSAUGA, ON, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Abbott a annoncé aujourd'hui que le gouvernement de l'Alberta a ajouté le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2* d'Abbott à la Liste des médicaments de l'Alberta.

À compter du 16 décembre 2024, les résidents de l'Alberta vivant avec le diabète seront admissibles au remboursement provincial du système FreeStyle Libre 2 s'ils sont âgés de 18 ans ou plus et s'ils sont traités par pompe à insuline, par un schéma d'insuline basale-bolus ou par un schéma d'insuline prémélangée. Les personnes âgées de moins de 18 ans qui utilisent de l'insuline, quelle qu'elle soit, peuvent avoir accès au système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2*.

« C'est une importante nouvelle pour les Albertains qui vivent avec le diabète et qui n'avaient pas accès à un système flash de surveillance du glucose », a déclaré Jeff Winterstein, M.D., interniste à Edmonton qui se spécialise en diabète. « L'accès à des systèmes avancés de surveillance du glucose permettra aux personnes vivant avec le diabète de prendre en charge leur maladie et m'aidera, en tant que professionnel de la santé, à prendre des décisions thérapeutiques éclairées afin d'obtenir de meilleurs résultats en matière de santé. »

Le système FreeStyle Libre 2 d'Abbott représente une avancée importante dans la prise en charge du diabète. Il continue de dominer le marché de l'Alberta et d'être le principal système de surveillance du glucose par capteur au Canada1. Il s'agit de la technologie de surveillance du glucose la plus abordable2 au Canada et le seul système qui fournit sur une période de 14 jours des lectures de glycémie3 transmises automatiquement toutes les minutes4 à une application installée sur un téléphone intelligent§.

« Notre mission, qui consiste à faciliter la vie des personnes vivant avec le diabète et les aider à être en meilleure santé, est liée à notre engagement en faveur de l'accessibilité et de l'abordabilité », a mentionné Luz Herrera, directrice générale d'Abbott Soins du diabète Canada. « Grâce à notre technologie transformatrice de surveillance du glucose, nous sommes déterminés à changer les choses. Nous saluons le gouvernement de l'Alberta pour sa décision d'accorder un remboursement, qui sera très bénéfique pour les personnes qui prennent en charge leur maladie. »

Une récente étude canadienne menée en contexte réel, FRONTIER, a montré que l'utilisation du système permettait non seulement d'améliorer la maîtrise de la glycémie chez les personnes vivant avec le diabète, mais aussi de réduire de façon significative le nombre d'hospitalisations et de visites aux urgences5.

Pour en savoir plus sur la couverture du système FreeStyle Libre 2 en Alberta, consultez la Liste des médicaments de l'Alberta. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le remboursement dans d'autres provinces canadiennes et par les régimes privés, visitez le https://www.freestyle.abbott/ca-fr/freestyle-libre-2/remboursement.html.

Pour en savoir plus sur le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2, visitez le www.MonFreeStyle.ca.

À propos d'Abbott :

Abbott est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé qui aide les gens à profiter pleinement de la vie, à chaque étape. Nous offrons des technologies révolutionnaires qui touchent l'ensemble des soins de santé, avec des unités commerciales dans les secteurs des produits diagnostiques, des appareils médicaux, des produits nutritionnels et des médicaments génériques de marque. Nos 114 000 employés répondent aux besoins de la population dans plus de 160 pays.

Visitez notre site www.abbott.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram, X et YouTube.

AVERTISSEMENTS

* Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2 est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes de 4 ans ou plus qui vivent avec le diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.

§ L'appli FreeStyle Libre 2 est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 nécessite l'inscription à LibreView.

1. Données internes, Abbott Soins du diabète, Laboratoires Abbott Cie. Données fondées sur le nombre d'utilisateurs au Canada couverts pour la gamme de produits FreeStyle Libre comparativement au nombre d'utilisateurs couverts pour les autres principaux systèmes de surveillance du glucose par capteur.

2. Selon une comparaison de la liste de prix pour la gamme de produits FreeStyle Libre et d'autres systèmes de SGC concurrents. Le prix actuel pour les patients peut ou non être inférieur aux autres systèmes de SGC, en fonction du montant couvert par les assurances, le cas échéant.

3. Unger J. Postgraduate Medicine (2020): https://doi.org/10.1080/00325481.2020.1744393

4. Manuel d'utilisation du système FreeStyle Libre 2.

5. Harris SB, Ratzki-Leewing A, et al. FRONTIER - Flash Glucose Monitoring Use in Ontario Among Patients with DM in the ICES Database - Evidence from Real World Practice.

