Le pays se distingue comme un leader dans le domaine des sciences de la vie.

L'Agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica (PROCOMER) sera présente aux côtés de 15 entreprises exportatrices et de quatre parcs de libre-échange.

Le Costa Rica participe à ce salon depuis plus de six ans, le principal événement de promotion des appareils médicaux dans les Amériques.

ANAHEIM, Californie, le 1er févr. 2025 /CNW/ - En mettant l'accent sur l'innovation, les progrès technologiques et les solutions durables, le Costa Rica participera au salon MD&M West 2025 du 4 au 6 février, renforçant ainsi sa position en tant que destination clé pour les investissements directs étrangers (IDE) et son leadership en tant que principal exportateur d'appareils médicaux par habitant dans les Amériques.

L'objectif principal de cette participation est d'établir des partenariats stratégiques et d'attirer de nouveaux projets d'investissement au moyen de réunions d'affaires et d'activités de réseautage conçues pour maximiser les possibilités.

« Nos capacités éprouvées dans le domaine de la fabrication de pointe, la main-d'œuvre qualifiée du Costa Rica, notre stabilité politique et notre engagement envers le développement durable font de nous un partenaire stratégique pour le commerce et l'investissement mondiaux. Notre objectif est clair : élargir les occasions et créer des emplois qui améliorent le bien-être du Costa Rica en attirant les IDE et en favorisant la croissance des exportations. C'est pourquoi il est essentiel de tirer parti de plateformes comme le salon MD&M West, qui favorisent le développement des affaires et renforcent le positionnement du pays, a déclaré Laura López, directrice générale de l'Agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica (PROCOMER).

Cette année, le pays sera représenté par une délégation dirigée par PROCOMER, qui réunira 15 entreprises exportatrices et quatre parcs de libre-échange. Ces entités excellent dans la fabrication de haute précision, les services d'assemblage en salle blanche, les technologies d'automatisation et les solutions d'emballage avancées. La délégation du Costa Rica présentera ses produits et services et tiendra des réunions avec des acheteurs et des investisseurs internationaux au kiosque essentiel de la marque nationale du COSTA RICA (numéro 3339).

« La Lima Free Zone a participé aux éditions précédentes du MD&M, ce qui témoigne de son engagement envers le secteur des appareils médicaux et de ses liens solides avec cet important salon commercial. Nous sommes fiers que plusieurs entreprises de notre parc d'activités soient également présentes à cet événement. Notre proposition de valeur comprend des espaces adaptables et l'accès à une main-d'œuvre hautement qualifiée, grâce à notre proximité avec les principaux établissements d'enseignement du pays. « De plus, nous affichons le taux de roulement du personnel le plus bas au pays, ce qui fait de nous un allié stratégique pour les entreprises mondiales qui cherchent à croître dans un environnement collaboratif et concurrentiel, a déclaré Carolina Umaña, directrice commerciale de La Lima Free Zone.

Marko Mileta, directeur général de Tico Electronics, a ajouté : « Tico Electronics, traditionnellement axée sur l'industrie aérospatiale, a constaté un intérêt croissant envers ses produits électromécaniques destinés au secteur médical depuis la pandémie. Cette année marque notre première participation à MD&M West, rendue possible grâce au soutien de PROCOMER dans la consolidation des fournisseurs locaux au kiosque du Costa Rica. « La forte présence du pays dans l'industrie médicale, stimulée par l'investissement direct étranger (IDE) de plusieurs fabricants d'équipement d'origine (FEO), souligne l'importance d'initiatives comme celle-ci pour renforcer l'écosystème des fournisseurs locaux. »

Les États-Unis demeurent la principale destination des exportations d'appareils médicaux du Costa Rica, représentant 64 % du secteur. Avec plus de 1 400 exposants et participants, MD&M West offre au Costa Rica l'occasion de se positionner en tant que leader mondial des sciences de la vie et de la fabrication de pointe, en mettant en avant sa compétitivité et son excellence.

À la fin de 2024, les exportations totales du Costa Rica vers les États-Unis dépassaient 5 915 milliards de dollars, réaffirmant l'importance du marché pour l'économie du pays et son rôle de partenaire stratégique dans la projection mondiale du Costa Rica. Ce rendement reflète la grande qualité et la force de l'approvisionnement national, ainsi que les possibilités de continuer à stimuler la croissance de cette industrie.

