Une étude du cabinet international Bloom Consulting indique une croissance remarquable des recherches dans les deux secteurs.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 9 décembre 2024 /CNW/ - Une nouvelle analyse de l'identité et de l'empreinte numérique du Costa Rica révèle que le pays a consolidé sa position en affichant une croissance significative du tourisme et des exportations, selon l'étude 2022-2023 menée par Bloom Consulting pour esencial COSTA RICA.

S'appuyant sur plus de 12,4 millions de recherches, ce rapport montre comment le Costa Rica est parvenu à susciter l'intérêt du monde entier dans des domaines clés tels que le tourisme, l'investissement et les exportations. En outre, il souligne l'alignement du pays sur les principes de durabilité, une question centrale pour le Costa Rica au niveau mondial. En particulier, les aspects des énergies renouvelables, des produits carboneutres et durables occupent une place de choix dans les recherches internationales, reflétant la perception croissante du pays en tant que leader dans la lutte contre le changement climatique et dans l'utilisation de technologies propres, conformément à la stratégie 2035 d'esencial COSTA RICA qui vise à consolider le pays en tant que leader mondial en matière de durabilité.

« Cette étude est un outil précieux pour comprendre comment le Costa Rica est perçu dans le monde et quels sont les aspects qui suscitent le plus d'intérêt dans les secteurs clés. Elle nous permet d'affiner nos stratégies, en projetant la valeur du Costa Rica d'une manière qui se connecte avec ceux qui recherchent des expériences authentiques et fiables dans une destination de qualité et de durabilité », déclare Adriana Acosta, directrice d'esencial COSTA RICA.

Les recherches liées au tourisme ont atteint 11 millions, positionnant le Costa Rica comme l'une des destinations les plus attrayantes au monde. Les États-Unis arrivent en tête avec près de 50 % de ces recherches, suivis par le Canada et l'Allemagne. Les créneaux de l'écotourisme, du surf et du tourisme de luxe restent stratégiques, de même que les recherches liées à des activités durables, telles que l'observation des oiseaux, la randonnée et le tourisme dans les parcs nationaux.

Outre ses bons résultats dans le domaine du tourisme, le Costa Rica a enregistré une augmentation significative de 8 % des recherches liées à l'exportation. Les produits tels que le café, les fleurs et le cacao sont les plus recherchés, avec des augmentations notables telles que 20 % pour le cacao et 16 % pour le café. Cela montre la compétitivité des exportations costariciennes sur les marchés internationaux, en particulier en Europe et en Amérique du Nord.

Les recherches en matière d'investissement ont augmenté de 17 %, mettant l'accent sur des sujets tels que le coût de la main-d'œuvre, les infrastructures portuaires et les énergies propres. Ces données confirment l'intérêt croissant des investisseurs internationaux pour le Costa Rica, qui se positionne comme une destination attrayante pour le développement de ses activités.

L'un des points forts de l'étude est la force de l'empreinte numérique du Costa Rica. Le contenu généré par des sources officielles du pays apparaît dans 83 % des recherches, ce qui garantit que la perception internationale est alignée sur l'offre réelle du Costa Rica.

Les institutions qui font partie de la gouvernance de la marque pays jouent un rôle clé dans ce positionnement, en gérant des informations fiables et actualisées dans des secteurs stratégiques tels que le tourisme, les investissements et les exportations.

L'analyse montre également que le Costa Rica a retrouvé et dépassé les niveaux d'intérêt mondial d'avant la pandémie, en particulier dans le domaine du tourisme, avec une croissance de 42 % des recherches. Cette augmentation est due à la réactivation du tourisme sur des marchés clés tels que les États-Unis et l'Europe, ce qui indique un retour en force de cette activité après la pandémie.

« L'un des objectifs de la stratégie 2035 d'esencial COSTA RICA est de consolider le positionnement mondial de notre pays en tant qu'exemple de durabilité et de lutte contre le changement climatique et cette nouvelle étude d'empreinte numérique nous permet de continuer à évaluer les perceptions des consommateurs qui recherchent le Costa Rica pour différents objectifs, afin de continuer à travailler sur ces messages », conclut Acosta.

Grâce à une identité numérique éprouvée et à une stratégie de contenu efficace, le Costa Rica continue de consolider sa présence sur les marchés clés, attirant à la fois des touristes, des investisseurs et des exportateurs du monde entier, ce qui génère de nouvelles opportunités de développement économique et de bien-être pour les Costaricains.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2572530/shutterstock_1703256913.jpg

SOURCE PROCOMER

PERSONNDE DE CONTACT : Fabiola Solano, [email protected]