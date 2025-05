L'agence a permis d'approfondir les liens avec les entreprises technologiques et de positionner le pays pour des opérations de grande valeur

SAN FRANCISCO, Californie, 19 mai 2025 /CNW/ - Dans le but de générer de nouvelles occasions d'investissement et de présenter la proposition de valeur du Costa Rica aux grandes entreprises technologiques, l'Agence costaricaine de promotion du commerce extérieur (PROCOMER) a mené une mission commerciale dans la Silicon Valley et à San Francisco, en Californie, cette semaine.

SV

Cette visite s'inscrivait dans le cadre des efforts continus de PROCOMER pour positionner le Costa Rica comme un partenaire stratégique et fiable pour les entreprises mondiales qui cherchent à prendre de l'expansion dans des environnements concurrentiels, novateurs et durables.

Du 13 au 15 mai, PROCOMER a tenu des réunions avec des acteurs clés de l'industrie de la technologie, y compris des investisseurs potentiels et des entreprises déjà établies au Costa Rica. Ces réunions ont servi à renforcer les relations d'affaires, à explorer de nouvelles avenues d'expansion et à promouvoir l'écosystème du pays dans des domaines tels que les services aux entreprises, les technologies numériques, l'analyse de données et l'intelligence artificielle.

« Le Costa Rica a tout ce qu'il faut pour devenir un acteur clé dans la prise de décisions technologiques à l'échelle mondiale. Cette mission s'est inscrite dans le cadre d'un programme clair visant à attirer des investissements, à renforcer les relations avec les principales entreprises et à positionner le pays comme une destination de grande valeur pour les sociétés à la recherche de talents, de certitude juridique et de stabilité », a déclaré Mónica Umaña, directrice des investissements directs étrangers chez PROCOMER.

La Silicon Valley est depuis longtemps reconnue comme un pôle mondial d'innovation et de développement technologique, accueillant des géants comme Google, Apple et Meta, ainsi que de nombreuses entreprises à forte croissance.

Dans ce contexte, le secteur des services du Costa Rica s'est démarqué comme l'un des piliers du modèle productif du pays. Rien qu'en 2024, il a généré 16,1 milliards USD en exportations, soit près de la moitié du total national, et employé plus de 119 000 personnes. Les technologies de l'information, ainsi que les services commerciaux et financiers, ont mené cette croissance et ont renforcé l'attrait du Costa Rica en tant que lieu d'implantation pour des activités mondiales de grande valeur.

En plus de cette mission, PROCOMER a également renforcé sa présence dans d'autres marchés clés des États-Unis, notamment grâce à sa récente participation à la Shared Services and Outsourcing Week (SSOW) en Floride.

L'engagement du Costa Rica en faveur de la croissance du secteur des services s'est traduit par des mesures concrètes visant à établir des liens avec des industries en évolution rapide, à générer des emplois de qualité et à positionner le pays comme un acteur clé sur la scène internationale des investissements.

