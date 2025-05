La mission internationale combine la promotion des exportations et l'investissement direct étranger pour renforcer le développement du secteur de l'éducation du Costa Rica .

SAN DIEGO, Californie, 30 mai 2025 /CNW/ - Avec une approche globale pour positionner le Costa Rica en tant que centre universitaire international et un environnement favorable aux investissements dans l'éducation, l'Agence costaricaine de promotion du commerce extérieur (PROCOMER) participe pour la 12e année consécutive à la NAFSA, l'événement le plus important au monde dans le domaine de l'éducation internationale.

L'édition de cette année, qui aura lieu du 27 au 30 mai à San Diego, en Californie, met en vedette les équipes d'exportation et d'investissement direct étranger (IDE) de PROCOMER qui travaillent ensemble pour promouvoir une offre unifiée dans les pays qui relie les talents nationaux, la qualité des études et les possibilités de collaboration et d'investissement dans le secteur de l'éducation.

Laura López, directrice générale de PROCOMER, a déclaré : « Chez PROCOMER, nous avons redoublé d'efforts pour diversifier à la fois les exportations et les investissements directs étrangers. Investir dans le secteur de l'éducation soutient non seulement cette diversification, mais ouvre également de nombreuses portes aux talents costaricains. La NAFSA est un point de contact clé qui nous permet de positionner le Costa Rica comme un partenaire de grande valeur pour les établissements d'enseignement mondiaux et comme un environnement stratégique pour le développement de projets éducatifs. Notre objectif est d'attirer des investissements qui renforcent les capacités locales, favorisent le transfert de connaissances et font du Costa Rica une référence régionale en matière d'enseignement supérieur. »

Au total, plus de 80 réunions d'affaires ont lieu dans le cadre de cette mission, couvrant la promotion des services éducatifs pour l'exportation et l'attraction de nouveaux investissements, consolider un programme aligné sur les objectifs d'internationalisation du Costa Rica et le renforcement de son écosystème universitaire.

Dans le cadre de l'expérience de marque nationale COSTA RICA, une délégation de 15 institutions costaricaines organise des réunions avec des universités, des professionnels universitaires et des partenaires internationaux pour présenter une offre solide de programmes tels que des stages, des échanges d'étudiants, des cours d'espagnol, pratique clinique, apprentissage par le service et initiatives dirigées par le corps professoral.

Du point de vue de l'investissement, PROCOMER cherche également à positionner le Costa Rica comme une destination stratégique pour les institutions qui cherchent à établir des activités en Amérique latine. Des réunions sont prévues avec des universités des États-Unis (Boston), du Royaume-Uni, du Mexique et de l'Espagne afin de promouvoir des alliances stratégiques, d'analyser les tendances mondiales de l'éducation et de présenter la proposition de valeur du Costa Rica en tant que centre universitaire pour la région.

Grâce à sa participation à la NAFSA 2025, le Costa Rica renforce sa présence dans les principaux forums internationaux sur l'éducation, faisant progresser une vision stratégique qui intègre les talents nationaux à des possibilités concrètes de croissance, de coopération et d'investissement.

