Le projet d'énergie solaire quA-ymn est un partenariat entre les communautés membres du NNTC et BluEarth, un producteur d'énergie indépendant de premier plan possédant une vaste expérience dans les projets d'énergie renouvelable en Amérique du Nord.

Ensemble, ils construiront et exploiteront une installation d'énergie solaire de 15 mégawatts qui sera connectée au réseau électrique de BC Hydro. La capacité supplémentaire de 38 000 panneaux solaires photovoltaïques à inclinaison fixe fournira suffisamment d'énergie renouvelable pour alimenter plus de 2 000 foyers par an, à la fois pour les communautés des Nlaka'pamux et pour le réseau de la province.

L'obtention d'un prêt auprès de la BIC a été essentielle pour faire avancer le projet pour le NNTC et les communautés membres. L'exercice de la composante économique du titre est essentiel à l'indépendance financière qui, à son tour, est fondamentale pour l'exercice de la compétence et aura un impact positif pour les générations à venir.

Actuellement en construction, le projet d'énergie solaire quA-ymn fournira environ 100 emplois au plus fort de la construction et des possibilités d'emploi à temps plein pour soutenir l'exploitation.

Par l'entremise de l'initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones (IICA), la BIC investit dans des projets qui fournissent un service ou un avantage direct aux communautés autochtones. Ce projet représente le premier prêt de la BIC dans le secteur de l'énergie propre sous l'IICA à atteindre la clôture financière en Colombie-Britannique.

La BIC continuera sa collaboration avec les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits à des projets d'infrastructures en partenariat avec les communautés autochtones du Canada et au profit de celles-ci.

Citations

L'investissement de 35 millions de dollars que la BIC a réalisé dans le cadre de son initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones (IICA) dans le projet solaire quA-ymn permettra de créer des emplois supplémentaires et d'apporter des avantages économiques à long terme au NNTC et aux communautés qui en sont membres. Il s'agit d'une étape importante de plus dans la réconciliation économique des peuples autochtones en Colombie-Britannique et dans l'ensemble du Canada.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Pacifique et député de Vancouver-Sud, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Le projet d'énergie solaire quA-ymn démontre la résilience et le dévouement du NNTC à aborder l'interconnexion entre les droits et les ressources autochtones, ce qui aura des impacts positifs à long terme pour leurs communautés. La BIC est fière de contribuer à l'avancement de ce projet, qui soutiendra la réconciliation économique, fournira des sources de revenus stables aux communautés, des possibilités de formation et de développement et soutiendra le leadership autochtone en matière d'énergie propre.

Ehren Cory, PDG, Banque de l'infrastructure du Canada

Il s'agit d'un projet important pour le NNTC et nos communautés membres et cela nous confirme que l'approche disciplinée et fondée sur des principes adoptée par le NNTC protège au mieux le titre et les droits des Nlaka'pamux. Ensemble, nous envoyons un message clair : après des années de travail acharné dans l'élaboration de nouvelles approches créatives et fondées sur la reconnaissance pour le développement des terres et des ressources, combinées à des relations profondes et respectueuses, ce sont les fondements de la manière dont nous prenons des décisions ensemble à l'échelle du territoire ancestral des Nlaka'pamux.

Chef Matt Pasco, NNTC

Nous sommes fiers d'avoir franchi cette étape importante avec NNTC et la BIC, alors que nous commençons la construction du projet d'énergie solaire quA-ymn. BluEarth est reconnaissant de l'opportunité de s'associer au NNTC dans le développement et l'exploitation du projet, et nous sommes impatients de continuer à travailler avec eux sur cette opportunité et d'autres.

Grant Arnold, président et chef de la direction, BluEarth Renewables

En savoir plus :

Banque de l'infrastructure du Canada

Conseil tribal de la Nation Nlaka'pamux (en anglais seulement)

BluEarth Renewables (en anglais seulement)

Conseil tribal de la Nation Nlaka'pamux (NNTC) et de BluEarth renewables se réunissent pour célébrer la clôture financière.

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Communications avec les médias : Banque de l'infrastructure du Canada, [email protected]; BluEarth Renewables, Erin Jenken, gestionnaire, Communications, [email protected], (587) 324 4238