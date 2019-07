Le Conseil national de recherches du Canada et Polycontrols s'associent pour que les fabricants profitent davantage de la technologie de fabrication additive par projection à froid

C'est pourquoi le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et l'entreprise québécoise Polycontrols, laquelle se spécialise dans la création de solutions de technologies de surface et dans l'intégration d'équipement, ont allié leurs forces. Ensemble, ils aménageront une nouvelle installation de recherche axée sur la collaboration qui vise à aider les fabricants, de même que les scientifiques, à étudier, à adopter et à déployer la technologie de fabrication additive par projection à froid (CSAM, de l'anglais Cold Spray Additive Manufacturing ).

L'installation Poly/CSAM devrait ouvrir ses portes en février 2020 sur le site du CNRC à Boucherville, au Québec. Ses activités porteront essentiellement sur l'industrialisation du procédé CSAM en aidant les entreprises à adapter cette technologie, née en laboratoire, aux contraintes de l'industrie et de la production en série. Le projet de six ans prévoit également de la formation pour amener les fabricants à maîtriser la technologie en toute sécurité.

Faits en bref

Forte de l'appui d'Investissement Québec, de la Banque de développement du Canada et de la Banque de Montréal, l'entreprise Polycontrols peut mettre en œuvre la première étape du plan de croissance stratégique avec l'injection d'un montant initial d'environ quatre millions de dollars au cours des six prochaines années.

et de la Banque de Montréal, l'entreprise Polycontrols peut mettre en œuvre la première étape du plan de croissance stratégique avec l'injection d'un montant initial d'environ quatre millions de dollars au cours des six prochaines années. Le Conseil national de recherches du Canada , qui abritera l'installation Poly/CSAM, favorisera aussi la mise au point de technologies et fournira des conseils stratégiques de même que des services techniques grâce à une équipe professionnelle de plus de 40 spécialistes.

national de recherches du , qui abritera l'installation Poly/CSAM, favorisera aussi la mise au point de technologies et fournira des conseils stratégiques de même que des services techniques grâce à une équipe professionnelle de plus de 40 spécialistes. L'installation Poly/CSAM proposera un éventail de technologies exceptionnelles comme la préparation de surfaces, le revêtement et la confection 3D par projection à froid, le traitement thermique localisé à base de laser, les procédés automatiques d'usinage et de finition de surfaces in situ, les technologies de capteur de pointe, l'enregistrement chronologique et l'analyse de données volumineuses ainsi que l'apprentissage machine.

En raison de la souplesse qu'elle procure en conception et de ses propriétés physiques, la fabrication additive à base de métaux continue d'impacter l'industrie de la fabrication en proposant de nouvelles méthodes pour concevoir les produits, les mettre en marché plus rapidement et réduire le volume de déchets.

Citations

« Le Conseil national de recherches du Canada reconnaît la valeur et la pertinence d'une telle collaboration pour l'industrie canadienne et son écosystème de fabrication de pointe. Réunir divers intervenants pour alimenter l'innovation et bâtir un réseau de partenaires industriels est un moyen efficace de renforcer les chaînes d'approvisionnement et de valeur du pays. Reconnu pour son expertise technique et ses compétences dans la recherche-développement en fabrication additive, le CNRC se révélera d'une grande utilité pour le projet Poly/CSAM et contribuera à la création de plateformes de démonstration destinées aux industries utilisatrices et aux réseaux de grappes. »

François Cordeau

Vice-président, Transports et Fabrication, Conseil national de recherches du Canada

« À Polycontrols, nous accueillons avec grand enthousiasme la possibilité de mettre à profit nos capacités éprouvées en projection à chaud et à froid (dans les industries de l'aérospatiale et des transports de surface) et de mettre en valeur nos compétences en tant qu'intégrateur de techniques de fabrication à grande échelle offrant des plateformes outillées sur mesure avec l'objectif d'amener les technologies de rupture comme la fabrication automatisée hybride, l'analyse des données et l'apprentissage machine (assisté par l'intelligence artificielle) sur la chaîne de production. L'installation Poly/CSAM est une façon de consolider l'avance du Canada dans le domaine de la fabrication additive par projection à froid et d'accroître l'agilité et la compétitivité de notre pays sur la scène nationale et internationale. »

Luc Pouliot

Vice-président, Opérations, Polycontrols

Liens connexes

Le projet Poly/CSAM

Le Centre de recherche sur l'automobile et les transports de surface

Polycontrols

Twitter : @cnrc_nrc

Instagram : @cnrc_nrc

https://www.polycontrols.com/

SOURCE Conseil national de recherches Canada

Renseignements: Conseil national de recherches du Canada, Relations avec les médias, 613-991-1431, 1-855-282-1637, media@nrc-cnrc.gc.ca; Polycontrols Technologies Inc., Luc Pouliot, T : 450-444-3600, C : 514-865-5763, luc.pouliot@polycontrols.com

Related Links

www.nrc-cnrc.gc.ca