Les fonds aideront 12 entreprises à tester des technologies qui favoriseront une économie plus durable, inclusive et novatrice dans la province.

VANCOUVER, BC, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Les petites et moyennes entreprises du Canada sont les moteurs de l'innovation et répondent à certains des défis les plus criants, notamment les changements climatiques. Il est donc essentiel d'appuyer ces entreprises pour aider le Canada à se positionner comme un leader mondial en technologies propres et à créer un avenir durable pour toute la population canadienne.

Ensemble, le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC) et Innovate BC investissent 1,5 million de dollars dans 12 entreprises de la Colombie-Britannique qui mènent des projets de technologies propres pour favoriser l'écologisation de la province et stimuler la croissance de son secteur des technologies propres. Ces fonds sont accordés dans le cadre du programme BC Fast Pilot, une initiative conjointe du PARI CNRC et d'Innovate BC.

Le programme BC Fast Pilot aide les petites et moyennes entreprises à concevoir, construire et exploiter une usine pilote ou à démontrer leur technologie dans des conditions réelles. Ce programme permet aux entreprises technologiques de la Colombie-Britannique de démontrer les retombées de leur produit, de mesurer la valeur de leur solution et d'encourager son adoption par les clients. Pour ces derniers, le programme offre un moyen de minimiser certains des risques auxquels les industries traditionnelles sont confrontées lorsqu'elles adoptent de nouvelles technologies.

« Grâce au programme BC Fast Pilot et à notre partenariat avec Innovate BC, nous aidons les innovateurs canadiens à concrétiser leurs idées. Nous donnons aux entreprises la possibilité de démontrer leurs technologies dans des applications pratiques et nous les aidons à recueillir des informations précieuses sur le marché. Pour leur part, ces entreprises progressent vers une adoption par les clients et vers la proposition de solutions innovantes en matière de technologies propres visant à relever les défis actuels ».

- Mitch Davies, président, Conseil national de recherches du Canada

« Grâce au programme BC Fast Pilot, les entreprises locales ont la possibilité de montrer ce dont elles sont capables, dont créer de nouvelles solutions technologiques pour répondre, entre autres, aux défis de la santé publique et de la gestion des ressources. C'est avec intérêt que nous observerons ces entreprises se développer et vendre sur les marchés locaux et étrangers les plus variés, et que nous augmenterons la visibilité au niveau mondial des talents et des débouchés offerts par l'écosystème technologique de la Colombie-Britannique et par notre économie du savoir en plein essor ».

- L'honorable Diana Gibson, ministre de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation

« L'innovation transforme les industries et aide ces dernières à rester concurrentielles sur les marchés mondiaux, et le programme BC Fast Pilot soutient la croissance des entreprises de la Colombie-Britannique par la création de nouvelles solutions qui vont dans ce sens. Les bénéficiaires de cette année, qui se penchent sur des thèmes critiques comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la gestion des feux de forêt et les sciences de la santé, soulignent l'immense valeur de l'avancement de l'entrepreneuriat et l'impact de l'innovation dans la création d'une Colombie-Britannique plus prospère et prête pour l'avenir. Nous sommes fiers de mettre en œuvre cette initiative en partenariat avec le PARI CNRC, renforçant ainsi l'économie de l'innovation de la région et consolidant la réputation de la Colombie-Britannique en tant que chef de file mondial de la technologie. »

- Peter Cowan, président-directeur général, Innovate BC

Faits en bref

Il s'agit du sixième cycle de financement dans le cadre du programme BC Fast Pilot, lancé en 2019.

Les projets portent notamment sur la gestion des feux de forêt, les minéraux critiques, le traitement de l'eau, l'intelligence artificielle et l'analyse des données dans des applications de technologies propres, d'agriculture, etc.

Les projets retenus reçoivent jusqu'à 200 000 $ en fonds de recherche et développement pour démontrer les retombées de leur produit, mesurer la valeur de leur solution et favoriser son adoption par les clients.

Depuis 2019, en incluant les bénéficiaires de cette année, un total de 11,4 millions de dollars a été investi dans 87 démonstrations pilotes.

