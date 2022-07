KWANLIN DÜN FIRST NATION ET TERRITOIRE TRADITIONNEL DU TA'AN KWÄCH'ÄN COUNCIL, YT, le 27 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Services aux Autochtones Canada

Les produits d'hygiène menstruelle sont un besoin fondamental et essentiel pour assurer la pleine participation d'une personne à l'école, au travail et à la société. C'est pourquoi le Conseil des Premières Nations du Yukon travaille avec le Ministère en vue d'assurer l'équité menstruelle pour toutes les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ des Premières Nations du Yukon.

Dans le cadre d'un engagement antérieur de la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, de veiller à ce que les produits d'hygiène menstruelle soient offerts de façon équitable et gratuitement, le Ministère s'est associé au Conseil des Premières Nations du Yukon pour administrer ce projet au Yukon. Divers produits pour les menstruations, notamment des serviettes sanitaires, des tampons et des coupes pour les menstruations, ont été distribués aux communautés des Premières Nations du Yukon et à des ONG dans le cadre de cette initiative.

Ce projet permettra l'achat et la disponibilité de produits d'hygiène menstruelle dans les écoles du Yukon, ce qui permettra aux élèves d'avoir accès gratuitement à une variété de produits d'hygiène menstruelle. Les dirigeants du Yukon, dans le cadre de ce projet, détermineront les besoins en produits pour les membres des Premières Nations du Yukon, puis à acheter et à entreposer les produits d'hygiène menstruelle. Cela signifie que les élèves des Premières Nations auront les produits dont elles ont besoin au moment où elles en ont besoin.

Services aux Autochtones Canada versera 525 000 $ en 2022-2023 au Conseil des Premières Nations du Yukon pour la mise en œuvre de ce projet au Yukon. Ce financement fait partie des 2,5 millions de dollars engagés pour accroître l'accès aux produits d'hygiène menstruelle pour les élèves inuites et des Premières Nations dans les territoires et dans l'Inuit Nunangat. Le gouvernement du Yukon a également fourni un financement de 100 000 $ en 2021-2022 pour aider le Conseil des Premières Nations du Yukon à gérer cette importante initiative dans les écoles du Yukon.

Citations

« Trop de personnes ne peuvent pas aller à l'école parce qu'elles n'ont pas accès aux produits d'hygiène menstruelle. Mais nous pouvons changer cela pour nous assurer que tout le monde a une chance égale de réussir. Avec un financement de 500 000 $ de la part de Services aux Autochtones Canada, nous pouvons aider les filles, les femmes et les personnes 2ELGBTQIAA+ autochtones à avoir accès à des produits d'hygiène menstruelle lorsqu'elles en ont besoin. Je remercie le Conseil des Premières Nations du Yukon pour son leadership et le gouvernement du Yukon pour son soutien. Je sais que notre collaboration permettra de rétablir la dignité et la possibilité de choisir. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Le Conseil des Premières Nations du Yukon est reconnaissant du soutien financier accordé pour lutter contre l'iniquité menstruelle en offrant aux femmes et aux filles des Premières Nations du Yukon l'accès à des produits d'hygiène menstruelle gratuits et en faisant la promotion de la réduction de la stigmatisation et des répercussions de la pauvreté sur les femmes et les filles des Premières Nations du Yukon. »

Le grand chef Peter Johnston

Conseil des Premières Nations du Yukon

« Ce projet est le fruit d'une collaboration fructueuse entre le Conseil des Premières Nations du Yukon, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon. Le fait d'offrir des produits d'hygiène menstruelle gratuits aux femmes et aux filles est une étape importante pour assurer la santé et le bien-être de la prochaine génération. Peu importe la voie que les jeunes femmes choisiront de suivre, elles jouiront désormais d'une plus grande liberté pour réaliser leurs rêves et leurs aspirations. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires afin de promouvoir cet important travail. »

L'honorable Tracy-Anne McPhee, Ministre de la Santé et des Services sociaux,

Gouvernement du Yukon

Faits en bref

Le 5 novembre 2021, la ministre Hajdu a annoncé que les produits d'hygiène menstruelle seront mis gratuitement à la disposition de toutes les élèves dans les écoles administrées par les Premières Nations dans les réserves et dans les écoles administrées par le gouvernement fédéral, et annoncé par la suite que le Canada collaborera avec des partenaires de l'ensemble des territoires et de l'Inuit Nunangat pour assurer l'accès à ces produits.

collaborera avec des partenaires de l'ensemble des territoires et de l'Inuit Nunangat pour assurer l'accès à ces produits. Au Yukon , SAC n'exploite pas d'école primaire ou secondaire. Par conséquent, afin de déterminer les partenaires appropriés pour la mise en œuvre de cette initiative dans ces établissements, SAC, en collaboration avec des partenaires autochtones, fournit du financement au Conseil des Premières Nations du Yukon .

