Il est essentiel d'assurer la sécurité culturelle, de prioriser les connaissances autochtones et de soutenir les services de santé dirigés par les Autochtones pour atteindre l'objectif d'éliminer le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé. C'est pourquoi le Conseil des Premières Nations du Yukon est en train d'élaborer le premier programme des travailleurs de la natalité des Premières Nations du Yukon.

Services aux Autochtones Canada appuie cette initiative avec un total de 200 000 $ en 2021-2022. Ce nouveau programme rassemblera les Premières Nations du Yukon afin de partager et de se réapproprier les pratiques de naissance traditionnelles et d'élaborer des ressources prénatales adaptées à la culture des Premières Nations du Yukon. Une partie de cette initiative comprendra la création de deux postes au Conseil des Premières Nations du Yukon pour soutenir les familles grâce à du financement pour la formation admissible et pour permettre aux 14 Premières Nations du Yukon d'y participer.

Ce programme est le premier du genre pour les Premières Nations du Yukon et il permettra aux familles et aux nouveaux parents des communautés des Premières Nations du Yukon de bénéficier de mesures de soutien adaptées à la culture pour aider à soutenir et à accueillir les prochaines générations de leurs familles, tout en travaillant à favoriser un système de santé exempt de racisme envers les Autochtones.

« Des programmes comme le Programme des travailleurs de la natalité permettront de garder les connaissances autochtones à l'avant-plan de la prestation des soins de santé et de lutter contre le racisme envers les Autochtones dans le système de soins de santé qui crée tant de souffrances. En aidant un plus grand nombre d'Autochtones à assumer des rôles dans le système de santé, les services seront transformés pour être inclusifs et accessibles sur le plan culturel pour les générations de familles à venir. Félicitations au Conseil des Premières Nations du Yukon pour le travail important qu'il accomplit en vue d'aider les mères et les personnes qui s'attendent à avoir accès à des mesures de soutien sécuritaires et adaptées à la culture pendant ces moments importants de la vie. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Le Conseil des Premières Nations du Yukon est heureux de recevoir un financement fédéral pour appuyer le travail intégral de développement des ressources et des programmes prénataux des Premières Nations du Yukon qui intègrent les façons de faire des Premières Nations du Yukon dans la prestation des ressources et des programmes. »

Le grand chef Peter Johnston

Conseil des Premières Nations du Yukon

