Le Conseil des arts du Canada investit 25 millions de dollars pour renforcer les communautés artistiques de l'Alberta

OTTAWA, ON, le 14 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil des arts du Canada annonce la création du fonds Accent sur l'Alberta. Cet investissement de 25 millions de dollars sur cinq ans vise à aider les artistes et les organismes artistiques de l'Alberta à accéder à un soutien pour créer, collaborer et joindre des publics, pour le bien des communautés de toute la province.

L'investissement répond à un besoin exprimé par des artistes et des organismes artistiques de toutes les régions de l'Alberta. En effet, il y a énormément de créativité et de potentiel dans la province, et un soutien additionnel permettra à cette créativité et à ce potentiel de se concrétiser et d'être partagés.

« Le fonds Accent sur l'Alberta est le fruit de trois ans de travail pour mieux répondre aux réalités de la province. Ces efforts ont notamment inclus une collaboration avec des organismes de soutien aux arts albertains et une présence sur le terrain, explique Michelle Chawla, directrice et chef de la direction du Conseil des arts du Canada. Notre objectif est simple : s'assurer que les artistes et les organismes artistiques peuvent accéder au soutien dont elles et ils ont besoin pour faire leur travail, conquérir les publics et avoir une véritable influence sur la vie des habitantes et des habitants de l'Alberta et du Canada. »

Le fonds a été conçu pour avoir des retombées concrètes sur l'écosystème artistique diversifié de l'Alberta. Il soutiendra des projets artistiques et renforcera la capacité des organismes du secteur des arts. Il viendra en aide à des artistes et à des organismes dans un grand nombre de disciplines et dans toutes les régions de la province, des grands centres urbains aux communautés rurales, éloignées et autochtones.

« Les arts sont au cœur de notre identité nationale. Ils reflètent nos histoires, rassemblent les gens et jouent un rôle vital dans notre économie, explique l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. Avec ce fonds, le Conseil des arts du Canada renforce l'accès au financement, et aide les artistes et les organismes de l'Alberta à créer et à partager leur travail avec des publics albertains, canadiens et internationaux. »

Les efforts que le Conseil des arts a déployés en Alberta au cours des dernières années sont ancrés dans une vision d'un secteur des arts florissant dans toutes les régions du Canada. Des travaux sont en cours pour comprendre les diverses réalités des artistes et des organismes artistiques d'autres régions du pays et y répondre.

À propos du Conseil des arts du Canada

Le Conseil des arts du Canada a pour mandat de favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts, ainsi que la production d'œuvres d'art. Grâce à ses subventions, à ses services, à ses prix, à ses initiatives et à ses paiements, le Conseil des arts contribue au dynamisme d'une scène artistique et littéraire diversifiée. Ces activités génèrent des retombées culturelles, sociales et économiques importantes dans plus de 2 000 communautés dans toutes les régions du pays et à l'étranger. Les investissements et le leadership du Conseil favorisent la participation du public aux arts d'un bout à l'autre du pays, tout en contribuant à la reconnaissance des artistes et des organismes artistiques du Canada à l'étranger.

Porte-parole

Lise Ann Johnson, directrice générale, Subventions aux arts et partenariats

SOURCE Conseil des arts du Canada

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