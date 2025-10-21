Le Conseil des arts dévoile 70 LivresGG

OTTAWA, ON, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts du Canada est heureux d'annoncer les finalistes des Prix littéraires du Gouverneur général (LivresGG) de 2025. Ces prix célèbrent les œuvres publiées au Canada dans les deux langues officielles, dans sept catégories destinées à des lectorats de tous les âges.

« Les livres sélectionnés comme finalistes des Prix littéraires du Gouverneur général 2025 motivent les lectrices et lecteurs de tout âge à rêver et à découvrir des récits captivants en s'y laissant plonger. Chacune de ces œuvres littéraires offre un point de vue différent sur le Canada et le monde. Ces livres ont le pouvoir d'approfondir les liens qui unissent les gens, de bâtir des communautés et d'imaginer un avenir meilleur. Le Conseil des arts du Canada est honoré de célébrer les voix canadiennes uniques représentées dans ces œuvres littéraires exceptionnelles. »

-- Michelle Chawla, directrice et chef de la direction, Conseil des arts du Canada

Au terme d'un rigoureux processus, les comités d'évaluation par les pairs formés par le Conseil des arts ont sélectionné 70 livres publiés au Canada au cours de la dernière année, qui sont les finalistes de 2025.

À propos des LivresGG

Fondés en 1936, les Prix littéraires du Gouverneur général comptent parmi les plus anciennes et prestigieuses distinctions littéraires décernées au Canada, avec des prix annuels totalisant 450 000 $.

Le Conseil des arts du Canada finance, administre et promeut ces prix depuis 1959.

Un comité d'évaluation par les pairs est assigné à chacune des sept catégories, en français et en anglais, pour sélectionner les finalistes. Cette année, les comités se sont penchés sur les livres admissibles publiés entre le 1 er août 2024 et le 30 juin 2025.

août 2024 et le 30 juin 2025. Les écrivaines, écrivains, traductrices, traducteurs, illustratrices et illustrateurs dont les livres ont été sélectionnés comme gagnants dans chaque catégorie reçoivent un prix de 25 000 $. Les maisons d'édition des livres gagnants reçoivent 3 000 $ pour en faire la promotion, tandis que les finalistes reçoivent un prix de 1 000 $.

Finalistes de langue française de 2025 (sept catégories)

Romans et nouvelles

Femmes silencieuses - Cristina Vanciu (Brossard, Québec), Héliotrope

- Cristina Vanciu (Brossard, Québec), Héliotrope Je mets mes rêves sur la table - Martina Chumova (Montréal, Québec), Le Cheval d'août

- Martina Chumova (Montréal, Québec), Le Cheval d'août Les déterrées - Katia Belkhodja (Brossard, Québec), Mémoire d'encrier

- Katia Belkhodja (Brossard, Québec), Mémoire d'encrier Rapines - Patrice Lessard (Montréal, Québec), Éditions XYZ

- Patrice Lessard (Montréal, Québec), Éditions XYZ Une histoire silencieuse - Alexandra Boilard-Lefebvre (Montréal, Québec), La Peuplade

Poésie

Aller aux corps - Laurence Veilleux (Rimouski, Québec), Éditions du Noroît

- Laurence Veilleux (Rimouski, Québec), Éditions du Noroît Au passage du fleuve - Paul Chanel Malenfant (Rimouski, Québec), Éditions du Noroît

- Paul Chanel Malenfant (Rimouski, Québec), Éditions du Noroît Comparution - Angelina Guo (Longueuil, Québec), Le Quartanier

- Angelina Guo (Longueuil, Québec), Le Quartanier Les sutures - Catherine Harton (Montréal, Québec), Poètes de brousse

- Catherine Harton (Montréal, Québec), Poètes de brousse Mourir est beau - Stéphane Martelly (Montréal, Québec), Éditions du Noroît

Théâtre

Awards - Maxime Brillon (Montréal, Québec), Les Herbes rouges

- Maxime Brillon (Montréal, Québec), Les Herbes rouges Ces regards amoureux de garçons altérés - Éric Noël (Montréal, Québec), Leméac Éditeur

- Éric Noël (Montréal, Québec), Leméac Éditeur Fanny - Rébecca Déraspe (Montréal, Québec), Éditions de Ta Mère

- Rébecca Déraspe (Montréal, Québec), Éditions de Ta Mère La vengeance et l'oubli - Olivier Kemeid (Montréal, Québec), Leméac Éditeur

- Olivier Kemeid (Montréal, Québec), Leméac Éditeur Paysages - Danièle LeBlanc (Montréal, Québec), Lansman Editeur

Essais

Faire que! L'engagement politique à l'ère de l'inouï - Alain Deneault (Petite-Rivière-de-l'Île, Nouveau-Brunswick), Lux Éditeur

- Alain Deneault (Petite-Rivière-de-l'Île, Nouveau-Brunswick), Lux Éditeur Mourir de froid, c'est beau, c'est long, c'est délicieux - Nathalie Plaat (Sherbrooke, Québec), Les Presses de l'Université de Montréal (Les salicaires)

- Nathalie Plaat (Sherbrooke, Québec), Les Presses de l'Université de Montréal (Les salicaires) Recueillir - Louise Warren (Saint-Lambert, Québec), Éditions du Noroît

- Louise Warren (Saint-Lambert, Québec), Éditions du Noroît Soigner, écrire - Ouanessa Younsi (Montréal, Québec), Les Presses de l'Université de Montréal

- Ouanessa Younsi (Montréal, Québec), Les Presses de l'Université de Montréal Tu viens d'où? Réflexions sur le métissage et les frontières - Maïka Sondarjee (Gatineau, Québec), Lux Éditeur

Littérature jeunesse - texte

Cheer - Laura Doyle Péan (Montréal, Québec), Les Éditions de La Bagnole

- Laura Doyle Péan (Montréal, Québec), Les Éditions de La Bagnole Coup bas - Laurie Léveillé (Montréal, Québec), La courte échelle

- Laurie Léveillé (Montréal, Québec), La courte échelle Fatigué mort - Marc-André Dufour-Labbé (Richmond, Québec), Leméac Jeunesse

- Marc-André Dufour-Labbé (Richmond, Québec), Leméac Jeunesse Tête boule disco - Noémie Pomerleau-Cloutier (Rimouski, Québec), Les Éditions du Boréal

- Noémie Pomerleau-Cloutier (Rimouski, Québec), Les Éditions du Boréal Vieille branche - Catherine Fouron (Montréal, Québec), Les Éditions de La Bagnole

Littérature jeunesse - livres illustrés

En crise - Annick Lefebvre, Vincent Partel-Valette (Montréal, Québec / Mont‑Royal, Québec), Les Éditions de La Bagnole

- Annick Lefebvre, Vincent Partel-Valette (Montréal, Québec / Mont‑Royal, Québec), Les Éditions de La Bagnole La tasse de Gilles - Catherine Trudeau, Qin Leng (Longueuil, Québec / Toronto, Ontario), La Pastèque

- Catherine Trudeau, Qin Leng (Longueuil, Québec / Toronto, Ontario), La Pastèque Le livre aspirateur - Jocelyn Boisvert, Enzo (Les Îles-de-la-Madeleine, Québec / Montréal, Québec), Éditions Michel Quintin

- Jocelyn Boisvert, Enzo (Les Îles-de-la-Madeleine, Québec / Montréal, Québec), Éditions Michel Quintin Murielle et le mystère - Charlotte Parent (Bécancour, Québec), Comme des géants

- Charlotte Parent (Bécancour, Québec), Comme des géants Un cadeau de Noël en novembre - Stéphane Laporte, Jacques Goldstyn (Montréal, Québec / Mont-Royal, Québec), Les Éditions de La Bagnole

Traduction (de l'anglais vers le français)

Créatures obscures du 21 e siècle - Annie Goulet (Montréal, Québec), Héliotrope; traduction de Lesser Known Monsters of the 21 st Century, par Kim Fu

- Annie Goulet (Montréal, Québec), Héliotrope; traduction de par Kim Fu Étude pour l'obéissance - Catherine Leroux (Montréal, Québec), Alto; traduction de Study for Obedience , par Sarah Bernstein

- Catherine Leroux (Montréal, Québec), Alto; traduction de , par Sarah Bernstein Les sœurs de la Muée - Sylvie Bérard, Suzanne Grenier (Peterborough, Ontario / Montréal, Québec), Le Quartanier; traduction du The Tiger Flu, par Larissa Lai

- Sylvie Bérard, Suzanne Grenier (Peterborough, Ontario / Montréal, Québec), Le Quartanier; traduction du par Larissa Lai Nous, Jane - Geneviève Robichaud, Danielle LeBlanc (Tantramar, Nouveau-Brunswick / Moncton, Nouveau Brunswick), Éditions Perce-Neige; traduction de We, Jane , par Aimee Wall

- Geneviève Robichaud, Danielle LeBlanc (Tantramar, Nouveau-Brunswick / Moncton, Nouveau Brunswick), Éditions Perce-Neige; traduction de , par Aimee Wall Rouge - Marie Frankland (Montréal, Québec), Québec Amérique; traduction de Rouge, par Mona Awad

Finalistes de langue anglaise de 2025 (sept catégories)

Romans et nouvelles

Endling - Maria Reva (New Westminster, Colombie-Britannique), Knopf (Penguin Random House Canada)

- Maria Reva (New Westminster, Colombie-Britannique), Knopf (Penguin Random House Canada) Hi, It's Me - Fawn Parker (Fredericton, Nouveau-Brunswick, et Toronto, Ontario), McLelland & Stewart (Penguin Random House Canada)

- Fawn Parker (Fredericton, Nouveau-Brunswick, et Toronto, Ontario), McLelland & Stewart (Penguin Random House Canada) Juiceboxers - Benjamin Hertwig (Edmonton, Alberta), Freehand Books

- Benjamin Hertwig (Edmonton, Alberta), Freehand Books real ones - katherena vermette (territoire du Traité n o 1, Winnipeg, Manitoba), Penguin Random House Canada

- katherena vermette (territoire du Traité n 1, Winnipeg, Manitoba), Penguin Random House Canada Small Ceremonies - Kyle Edwards (Lake Manitoba First Nation, Manitoba), McLelland & Stewart (Penguin Random House Canada)

Poésie

10:10 - Michael Trussler (Regina, Saskatchewan), icehouse poetry (Goose Lane Editions)

- Michael Trussler (Regina, Saskatchewan), icehouse poetry (Goose Lane Editions) Dante's Inferno: A new translation - Lorna Goodison (Halfmoon Bay, Colombie-Britannique), Carcanet Press

- Lorna Goodison (Halfmoon Bay, Colombie-Britannique), Carcanet Press Island - Douglas Walbourne-Gough (Première Nation Mi'kmaq, Elmastukwek [la baie des Îles], Ktaqmkuk, Terre-Neuve-et-Labrador), icehouse poetry (Goose Lane Editions)

- Douglas Walbourne-Gough (Première Nation Mi'kmaq, Elmastukwek [la baie des Îles], Ktaqmkuk, Terre-Neuve-et-Labrador), icehouse poetry (Goose Lane Editions) Shadow Price - Farah Ghafoor (Toronto, Ontario), House of Anansi Press

- Farah Ghafoor (Toronto, Ontario), House of Anansi Press Wellwater - Karen Solie (Canada et Écosse), House of Anansi Press

Théâtre

Downed Hearts - Catherine Banks (Sambro, Nouvelle-Écosse), Scirocco Drama (J. Gordon Shillingford Publishing)

- Catherine Banks (Sambro, Nouvelle-Écosse), Scirocco Drama (J. Gordon Shillingford Publishing) Fall on Your Knees - Alisa Palmer, Hannah Moscovitch (Montréal, Québec / Halifax, Nouvelle-Écosse), Playwrights Canada Press

- Alisa Palmer, Hannah Moscovitch (Montréal, Québec / Halifax, Nouvelle-Écosse), Playwrights Canada Press Little Pretty and The Exceptional - Anusree Roy (Toronto, Ontario), Playwrights Canada Press

- Anusree Roy (Toronto, Ontario), Playwrights Canada Press Rise, Red River - Tara Beagan (Calgary, Alberta), Playwrights Canada Press

- Tara Beagan (Calgary, Alberta), Playwrights Canada Press The Ministry of Grace - Tara Beagan (Calgary, Alberta), Scirocco Drama (J. Gordon Shillingford Publishing)

Essais

All Our Ordinary Stories: A Multigenerational Family Odyssey - Teresa Wong (Calgary, Alberta), Arsenal Pulp Press

- Teresa Wong (Calgary, Alberta), Arsenal Pulp Press How to Survive a Bear Attack - Claire Cameron (Toronto, Ontario), Knopf Canada (Penguin Random House Canada)

- Claire Cameron (Toronto, Ontario), Knopf Canada (Penguin Random House Canada) Searching for Serafim: The Life and Legacy of Serafim "Joe" Fortes - Rupar Smith Dίaz (Ladysmith, Colombie-Britannique), Arsenal Pulp Press

- Rupar Smith Dίaz (Ladysmith, Colombie-Britannique), Arsenal Pulp Press The Migrant Rain Falls in Reverse: A Memoir - Vinh Nguyen (Toronto, Ontario), HarperCollins Canada

- Vinh Nguyen (Toronto, Ontario), HarperCollins Canada What to Feel, How to Feel - Shane Neilson (Cambridge, Ontario), Palimpsest Press

Littérature jeunesse - texte

A Drop in the Ocean - Léa Taranto (Burnaby, Colombie-Britannique), Arsenal Pulp Press

- Léa Taranto (Burnaby, Colombie-Britannique), Arsenal Pulp Press Beast - Richard Van Camp (Edmonton, Alberta), Douglas & McIntyre

- Richard Van Camp (Edmonton, Alberta), Douglas & McIntyre Best of all Worlds - Kenneth Oppel (Toronto, Ontario) Tundra Books (Penguin Random House Canada)

- Kenneth Oppel (Toronto, Ontario) Tundra Books (Penguin Random House Canada) The Outsmarters - Deborah Ellis (Simcoe, Ontario) Groundwood Books

- Deborah Ellis (Simcoe, Ontario) Groundwood Books Tig - Heather Smith (Waterloo, Ontario), Tundra Books (Penguin Random House Canada)

Littérature jeunesse - livres illustrés

Bog Myrtle - Sid Sharp (Toronto, Ontario), Annick Press

- Sid Sharp (Toronto, Ontario), Annick Press It Bears Repeating - Tanya Tagaq, Cee Pootoogook (Toronto, Ontario / Cape Dorset, Nunavut), Tundra Books (Penguin Random House Canada)

- Tanya Tagaq, Cee Pootoogook (Toronto, Ontario / Cape Dorset, Nunavut), Tundra Books (Penguin Random House Canada) Oasis - Guojing (Surrey, Colombie-Britannique), Henry Holt & Co. (Macmillan Publishers)

- Guojing (Surrey, Colombie-Britannique), Henry Holt & Co. (Macmillan Publishers) The Rock and the Butterfly - Kathy Stinson, Brooke Kerrigan (Rockwood, Ontario / Les Houches, France), Orca Book Publishers

- Kathy Stinson, Brooke Kerrigan (Rockwood, Ontario / Les Houches, France), Orca Book Publishers This Land is a Lullapar - Tonya Simpson, Delreé Dumont (Westerose, Alberta / Nakusp, Colombie-Britannique), Orca Book Publishers

Traduction (du français vers l'anglais)

Baldwin, Styron, and Me - Catherine Khordoc (Ottawa, Ontario), Biblioasis; traduction de Baldwin, Styron et moi, par Mélikah Abdelmoumen

- Catherine Khordoc (Ottawa, Ontario), Biblioasis; traduction de par Mélikah Abdelmoumen Farida - Phyllis Aronoff, Howard Scott (Montréal, Québec [les deux]), Mawenzi House Publishers; traduction de Farida , par Monia Mazigh

- Phyllis Aronoff, Howard Scott (Montréal, Québec [les deux]), Mawenzi House Publishers; traduction de , par Monia Mazigh May Our Joy Endure - Donald Winkler (Montréal, Québec), Biblioasis; traduction de Que notre joie demeure, par Kevin Lambert

- Donald Winkler (Montréal, Québec), Biblioasis; traduction de par Kevin Lambert Muybridge - Helge Dascher, Rob Aspinall (Montréal, Québec / Guelph, Ontario), Drawn & Quarterly; traduction de Pour une fraction de seconde : la vie mouvementée d'Eadweard Muybridge , par Guy Delisle

- Helge Dascher, Rob Aspinall (Montréal, Québec / Guelph, Ontario), Drawn & Quarterly; traduction de , par Guy Delisle Uiesh / Somewhere - Jessica Moore (Toronto, Ontario), Talonbooks; traduction de Uiesh / Quelque part, par Joséphine Bacon

Comités d'évaluation par les pairs en langue française pour 2025

Romans et nouvelles : Daniel Grenier, Ayavi Lake, Sophie Létourneau

Poésie : Chantal Ringuet, Patrick Roy, Ouanessa Younsi

Théâtre : Jean-Philippe Baril Guérard, Pénélope Bourque, Émilie Monnet

Romans et nouvelles : Marie-Pier Lafontaine, Guylaine Massoutre, Melchior Mbonimpa

Littérature jeunesse - texte : Lula Carballo, Mathieu Fortin, François Gilbert

Littérature jeunesse - livres illustrés : Katia Canciani, Lyne Gareau, Samuel Parent

Traduction (de l'anglais vers le français) : Arianne Des Rochers, Émilie Laramée, Paul Ruban

Comités d'évaluation par les pairs en langue anglaise pour 2025

Romans et nouvelles : Carol Bruneau, Bridget Canning, Conor Kerr

Poésie : Tammy Armstrong, Katia Grubisic, Kevin Irie

Théâtre : Kanika Ambrose, Sharon King-Campbell, Bruce McKay

Essais : Kevin Chong, Norma Dunning, Adrienne Gruber

Littérature jeunesse - texte : Wayne Arthurson, Susin Nielsen, Karen Rivers

Littérature jeunesse - livres illustrés : Dawn Baker, Matthew Forsythe, Bridget George

Traduction (du français vers l'anglais) : Bilal Hashmi, Dimitri Nasrallah

Date à retenir

Les 14 livres gagnants seront annoncés le 6 novembre 2025. Pour plus d'information, consultez le site livresgg.ca.

Le Conseil des arts du Canada

Le Conseil des arts du Canada a comme mandat de favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts, ainsi que la production d'œuvres d'art. Grâce à ses subventions, à ses services, à ses prix, à ses initiatives et à ses paiements, le Conseil des arts contribue au dynamisme d'une scène artistique et littéraire diversifiée. Ces activités génèrent des retombées économiques, culturelles et sociales importantes dans plus de 2 000 communautés dans toutes les régions du pays et à l'étranger. Les investissements et le leadership du Conseil favorisent la participation du public aux arts d'un bout à l'autre du pays, tout en contribuant à la reconnaissance des artistes et des organismes artistiques du Canada à l'étranger.

