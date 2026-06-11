Avis aux médias - Le Conseil des arts du Canada fera une annonce concernant le soutien au secteur artistique de l'Alberta, en compagnie du ministre Marc Miller

CALGARY, AB, le 11 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil des arts du Canada fera une annonce concernant le soutien au secteur artistique de l'Alberta. Pour ce faire, il sera accompagné de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, en sa capacité de ministre du Conseil des arts du Canada.

Date : Dimanche 14 juin 2026

Heure : 9 h (heure avancée des Rocheuses)

Lieu : Sera communiqué au moment de l'inscription

Tous les médias accrédités sont priés de s'inscrire à l'événement pour participer en personne en envoyant un courriel à [email protected].

SOURCE Conseil des arts du Canada

Coordonnées : Conseil des arts du Canada, relations avec les médias, 613-239-3958 | 1-800-263-5588, poste 5151, [email protected]