Le Conseil des arts dévoile les 14 LivresGG gagnants

OTTAWA, ON, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts du Canada est heureux d'annoncer les livres gagnants des Prix littéraires du Gouverneur général (LivresGG) de 2025. Ces prix célèbrent des œuvres littéraires extraordinaires publiées au Canada dans les deux langues officielles et dans sept catégories, destinées à des lectorats de tous les âges.

« Les livres gagnants des Prix littéraires du Gouverneur général de 2025 incarnent la richesse et la vitalité de la littérature canadienne. À travers des récits percutants, un regard poétique et une créativité audacieuse, ces 14 œuvres uniques offrent des perspectives canadiennes distinctes. Elles permettent d'approfondir les liens qui nous unissent, de bâtir des communautés et d'imaginer un meilleur avenir pour tout le monde. Le Conseil des arts du Canada est fier d'honorer ces réalisations littéraires exceptionnelles qui reflètent le Canada d'aujourd'hui et qui continueront de façonner son tissu culturel pendant des années à venir. »

-- Michelle Chawla, directrice et chef de la direction, Conseil des arts du Canada

Les livres gagnants ont été choisis par les 14 comités d'évaluation par les pairs ayant désigné les 70 livres finalistes (35 en français et 35 en anglais) annoncés le mois dernier. Ces comités d'évaluation ont suivi un processus rigoureux pour mener leurs délibérations et sélectionner les livres gagnants parmi plus de 1 500 œuvres proposées ayant été publiées au Canada en 2024-2025.

À propos des LivresGG

Fondés en 1936, les Prix littéraires du Gouverneur général comptent parmi les distinctions les plus anciennes et les plus célébrées au Canada, avec des prix annuels totalisant 450 000 $.

Le Conseil des arts du Canada finance, administre et promeut ces prix depuis 1959.

Un comité d'évaluation par les pairs est assigné à chacune des sept catégories, en français et en anglais, pour sélectionner les finalistes. Cette année, les comités se sont penchés sur les livres admissibles publiés entre le 1 er août 2024 et le 30 juin 2025.

août 2024 et le 30 juin 2025. Les écrivaines, écrivains, traductrices, traducteurs, illustratrices et illustrateurs dont les livres ont été sélectionnés comme gagnants dans chaque catégorie reçoivent un prix de 25 000 $. Les maisons d'édition des livres gagnants reçoivent 3 000 $ pour en faire la promotion, tandis que les finalistes reçoivent un prix de 1 000 $.

Livres gagnants de langue française de 2025 (sept catégories)

Romans et nouvelles

Les déterrées - Katia Belkhodja (Brossard, Québec), Mémoire d'encrier

Poésie

Au passage du fleuve - Paul Chanel Malenfant (Rimouski, Québec), Éditions du Noroît

Théâtre

Ces regards amoureux de garçons altérés - Éric Noël (Montréal, Québec), Leméac Éditeur

Essais

Soigner, écrire - Ouanessa Younsi (Montréal, Québec), Les Presses de l'Université de Montréal

Littérature jeunesse - texte

Coup bas - Laurie Léveillé (Montréal, Québec), La courte échelle

Littérature jeunesse - livres illustrés

Un cadeau de Noël en novembre - Stéphane Laporte, Jacques Goldstyn (Montréal, Québec / Mont-Royal, Québec), Les Éditions de la Bagnole

Traduction (de l'anglais vers le français)

Les sœurs de la Muée - Sylvie Bérard, Suzanne Grenier (Peterborough, Ontario / Montréal, Québec), Le Quartanier; traduction de The Tiger Flu, par Larissa Lai

Livres gagnants de langue anglaise de 2025 (sept catégories)

Romans et nouvelles

Small Ceremonies - Kyle Edwards (Winnipeg, Manitoba, et New York, États-Unis), McClelland & Stewart (Penguin Random House Canada)

Poésie

Wellwater - Karen Solie (Canada et Écosse), House of Anansi Press

Théâtre

Rise, Red River - Tara Beagan (Calgary, Alberta), Playwrights Canada Press

Essais

How to Survive a Bear Attack - Claire Cameron (Toronto, Ontario), Knopf (Penguin Random House Canada)

Littérature jeunesse - texte

Tig - Heather Smith (Waterloo, Ontario), Tundra Books (Penguin Random House Canada)

Littérature jeunesse - livres illustrés

This Land is a Lullaby - Tonya Simpson, Delreé Dumont (Westerose, Alberta / Nakusp, Colombie-Britannique), Orca Book Publishers

Traduction (du français vers l'anglais)

Uiesh/Somewhere - Jessica Moore (Toronto, Ontario), Talon Books; traduction d'Uiesh/Quelque part, par Joséphine Bacon

Comités d'évaluation par les pairs en langue française pour 2025

Romans et nouvelles : Daniel Grenier, Ayavi Lake, Sophie Létourneau

Poésie : Chantal Ringuet, Patrick Roy, Ouanessa Younsi

Théâtre : Jean-Philippe Baril Guérard, Pénélope Bourque, Émilie Monnet

Essais : Marie-Pier Lafontaine, Guylaine Massoutre, Melchior Mbonimpa

Littérature jeunesse - texte : Lula Carballo, Mathieu Fortin, François Gilbert

Littérature jeunesse - livres illustrés : Katia Canciani, Lyne Gareau, Samuel Parent

Traduction (de l'anglais vers le français) : Arianne Des Rochers, Émilie Laramée, Paul Ruban

Comités d'évaluation par les pairs en langue anglaise pour 2025

Romans et nouvelles : Carol Bruneau, Bridget Canning, Conor Kerr

Poésie : Tammy Armstrong, Katia Grubisic, Kevin Irie

Théâtre : Kanika Ambrose, Sharon King-Campbell, Bruce McKay

Essais : Kevin Chong, Norma Dunning, Adrienne Gruber

Littérature jeunesse - texte : Wayne Arthurson, Susin Nielsen, Karen Rivers

Littérature jeunesse - livres illustrés : Dawn Baker, Matthew Forsythe, Bridget George

Traduction (du français vers l'anglais) : Bilal Hashmi, Dimitri Nasrallah

À propos du Conseil des arts du Canada

Le Conseil des arts du Canada a pour mandat de favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts, ainsi que la production d'œuvres d'art. Grâce à ses subventions, à ses services, à ses prix, à ses initiatives et à ses paiements, le Conseil des arts contribue au dynamisme d'une scène artistique et littéraire diversifiée. Ces activités génèrent des retombées économiques, culturelles et sociales importantes dans plus de 2 000 communautés dans toutes les régions du pays et à l'étranger. Les investissements et le leadership du Conseil favorisent la participation du public aux arts d'un bout à l'autre du pays, tout en contribuant à la reconnaissance des artistes et des organismes artistiques du Canada à l'étranger.

