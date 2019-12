Le Conseil des arts de Montréal soutient un projet de création à Montréal-Nord

Les Productions Qu'en dit Raton? reçoivent 25 000 $ pour faire rayonner le théâtre auprès des jeunes de l'arrondissement de Montréal-Nord

MONTRÉAL-NORD, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite d'un appel de projets auprès des organismes artistiques professionnels de Montréal-Nord lancé par le Conseil des arts de Montréal en partenariat avec cet arrondissement, Les Productions Qu'en dit Raton? reçoivent une bourse de 25 000 $ pour leur prochaine création qui sera réalisée au cours de l'année 2020.

Jonathan Pronovost (au centre), directeur général des Productions Qu’en dit Raton?, est entouré, à gauche, de Chantal Rossi, conseillère de la Ville pour le district Ovide-Clermont, à droite, de Tania Orméjuste, directrice des communications et des initiatives territoriales du Conseil des arts de Montréal, et à l’arrière, de Claudel Toussaint, directeur, Culture, Sports, Loisirs et Développement social de l’arrondissement de Montréal-Nord, et de Marie-Agnès Guichard, chef de division, Culture. (Groupe CNW/Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal))

En résidence d'artistes à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord depuis deux ans, Les Productions Qu'en dit Raton? entreprendra avec cette bourse la création/production d'une œuvre ludique et originale qui sensibilisera le jeune public aux enjeux de l'équité. Cette pièce de théâtre pour les 5 à 12 ans inclura le jeu masqué, la recherche multimédia et la projection vidéo.

« Nous sommes heureux de l'appui du Conseil des arts de Montréal à un organisme artistique innovateur de Montréal-Nord qui s'adresse à la jeunesse par des pièces de théâtre interactives et qui offre également des ateliers éveillant l'intérêt des jeunes pour les arts de la scène » s'est réjouie Christine Black, mairesse de l'arrondissement.

« L'arrondissement soutiendra cet organisme selon les besoins de son projet créatif, par un espace de création, un soutien technique ou de communication », a indiqué Chantal Rossi, conseillère de la Ville pour le district Ovide-Clermont.

« Nous croyons en la vitalité artistique au cœur des communautés et par ce projet, les jeunes de Montréal-Nord pourront s'initier au théâtre imaginé par des artistes de leur quartier », a affirmé le président du Conseil des arts de Montréal, Jan-Fryderyk Pleszczynski. « Nous espérons que ce soutien sera un véritable levier pour cet organisme qui est bien ancré dans son arrondissement ».

« D'entendre les rires des enfants et de voir leurs regards curieux et pétillants nous rappellent chaque fois que nous pratiquons le plus beau métier du monde. L'appui du Conseil des arts de Montréal nous permettra de pousser davantage notre exploration artistique pour offrir à plusieurs enfants un accès à la culture - pleine de folie, d'audace, de passion et de rêves ! - et une meilleure connaissance du milieu de la scène. Nous en sommes grandement reconnaissants », a souligné Jonathan Pronovost, directeur général de Qu'en dit Raton?

Ce programme de subvention a pour objectifs de favoriser la création et la diffusion des productions artistiques professionnelles et de valoriser les initiatives locales. Il est issu du volet 2 de l'Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du territoire de l'Île de Montréal, signée par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), le Conseil des arts de Montréal et Culture Montréal.

