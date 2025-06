Exposition « À la quête de l'invisible » à la Maison du Conseil des arts de Montréal

MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts de Montréal présente l'exposition À la quête de l'invisible de l'artiste Khosro Berahmandi, du 11 juin, date du vernissage, au 31 juillet 2025. Cette exposition rend hommage à son œuvre en explorant l'invisible, ce qui échappe à l'œil nu.

Les œuvres récentes de Berahmandi, en dialogue avec ses créations antérieures, révèlent un univers où la couleur noire devient matrice de lumière et de formes de vie cachées. Inspiré de la miniature orientale, son travail donne naissance à un monde imaginaire peuplé de figures anthropomorphiques et organiques. Peintures, dessins et objets s'intègrent harmonieusement aux vitraux de la Maison du Conseil, joyau du patrimoine montréalais.

Artiste multidisciplinaire d'origine iranienne, Berahmandi vit à Montréal depuis 1983. Formé à l'Université Concordia et à Paris VIII, il a exposé à l'international et reçu le Prix Charles-Biddle en 2022. Ancien directeur du Festival Accès Asie, il se consacre désormais entièrement à sa pratique artistique.

SOURCE Conseil des arts de Montréal

Source : Hugo Couturier, Directeur des communications et des partenariats, Conseil des arts de Montréal, [email protected], 514 280-3428