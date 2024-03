HAIDA GWAII, BC, le 27 mars 2024 /CNW/ - Le Conseil de la Nation haïda et Transports Canada

Le rétablissement des noms autochtones est une étape importante pour renforcer les langues et la culture autochtones au Canada. Le gouvernement du Canada s'est engagé à poursuivre sa collaboration avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis sur des mesures concrètes qui renforceront l'histoire, les langues et les cultures des peuples autochtones qui sont présentes sur nos côtes.

Vance Badawey, le secrétaire parlementaire du ministre des Transports, Pablo Rodriguez, et le Conseil de la Nation haïda ont annoncé aujourd'hui que l'aéroport de Sandspit, qui appartient à Transports Canada et est exploité par celui-ci, portera désormais un nom haïda, K'il Kun Xidgwangs Daanaay, qui se traduit par « lieu de vol de Sandspit ». L'aéroport est situé à Haida Gwaii, en Colombie-Britannique, où les Haïdas habitent depuis des temps immémoriaux.

C'est le premier aéroport de Transports Canada à être renommé, en pleine collaboration avec le Conseil de la Nation haïda tout au long du processus. Le nom a été choisi par le programme d'immersion haïda de Skidegate, un comité d'aînés et de gardiens du savoir qui travaillent à la préservation et à la revitalisation du dialecte de Skidegate de la langue haïda.

Nous continuerons à travailler ensemble pour faire avancer la réconciliation et veiller à renforcer les relations entre le gouvernement du Canada et les peuples autochtones.

Citations

« Le changement de nom de l'aéroport de Sandspit à K'il Kun Xidgwangs Daanaay est une étape importante dans la collaboration entre le Canada et la Nation haïda. La participation à des initiatives de ce type favorise la confiance et le respect, éléments essentiels pour renouveler la vision collective du Canada en tant que nation qui inclut l'ensemble de ses citoyens et citoyennes. »

Gaagwiis Jason Alsop

Président du Conseil de la Nation haïda

« Les langues portent en elles les histoires, les cultures et les traditions des générations passées. Elles inspirent les générations futures. Le changement de nom apporté aujourd'hui à l'aéroport de Sandspit à K'il Kun Xidgwangs Daanaay est une étape positive dans la protection et le renforcement des langues et de la culture autochtones partout au Canada. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Je me réjouis de participer à la cérémonie et aux célébrations d'aujourd'hui sur les terres que les Haïdas considèrent comme leur foyer depuis des temps immémoriaux. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans notre engagement à établir des relations renouvelées avec les peuples autochtones, fondées sur les droits, le respect et le partenariat. »

Vance Badawey

Secrétaire parlementaire du ministre des Transports

Les faits en bref

Le rétablissement des noms de lieux et d'espaces à leurs noms autochtones est conforme aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et est mentionnée dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) comme une étape importante de la réconciliation.

Les Nations Unies ont déclaré 2022-2032 la Décennie internationale des langues autochtones, qui vise à attirer l'attention mondiale sur la situation critique de nombreuses langues autochtones et à mobiliser les parties prenantes concernées pour la préservation, la revitalisation et la promotion de ces langues.

Il existe un exemple précédent de changement de nom à Haida Gwaii, qui portait autrefois le nom d'îles de la Reine-Charlotte. En juillet 2022, la province a pris des mesures similaires et a confirmé que l'ancien village de Queen Charlotte à Haida Gwaii serait officiellement désigné sous le nom de village de Daajing Giids.

à Haida Gwaii serait officiellement désigné sous le nom de village de Daajing Giids. Bien que le nom de l'aéroport change, son indicatif (CYZP), ses activités, ses cartes d'embarquement, sa signalisation côté piste et le nom de la communauté de Sandspit ne changent pas.

Liens connexes

