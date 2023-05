KITCISAKIK, QC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Le Conseil des Anicinapek de Kitcisakik et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Aujourd'hui, la communauté de Kitcisakik et le Canada franchissent une étape importante dans l'esprit de réconciliation, par la signature d'une entente-cadre guidant la reconnaissance et la mise en œuvre des droits de la communauté anicinape de Kitcisakik.

Cette entente-cadre a été élaborée conjointement par Kitcisakik et le Canada, tout en étant soutenue par l'engagement mutuel des parties envers les principes de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Celle-ci définit un processus collaboratif entre les parties afin d'explorer divers moyens pour répondre aux intérêts et aux besoins spécifiques de Kitcisakik.

L'entente-cadre prévoit un processus de discussion sur une variété de sujets favorisant la conclusion d'accords qui répondront aux intérêts et priorités de la communauté, y compris : le régime territorial, la gouvernance des terres, l'autonomie gouvernementale, la fiscalité et le développement économique, la protection du territoire, de la culture et des droits en lien avec les activités traditionnelles anicinape, et les pratiques de consultation.

Le gouvernement du Canada collabore avec les partenaires autochtones dans tout le pays afin d'élaborer des ententes souples, fondées sur les droits, qui favorisent le renouvellement de la relation entre la Couronne et les Autochtones et font progresser leur vision d'une plus grande autodétermination et d'un meilleur avenir pour leurs communautés.

« Devant les nombreux défis auxquels nous devons faire face en tant que Première Nation, et afin d'assurer le mieux-être futur de nos enfants et de nos familles, nous avons la responsabilité de maintenir et consolider nos relations avec le Canada. L'entente-cadre que nous signons aujourd'hui est un outil permettant d'améliorer nos relations de gouvernement à gouvernement. »

Régis Penosway

Chef de la communauté anicinape de Kitcisakik

« Cette entente-cadre ouvre la voie à un dialogue et à une collaboration sur des questions clés qui façonneront l'avenir de Kitcisakik. Cette signature est une étape importante vers la réconciliation et le renouvellement des relations entre Kitcisakik et le Canada. Je remercie tous ceux qui ont travaillé à la conclusion de cette entente-cadre et qui ont contribué à assurer un avenir meilleur à votre communauté pour les générations à venir. »

L'Honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtone

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Aïssatou Diop, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Éric Duguay, Responsable des relations médias pour la communauté de Kitcisakik, 514-377-1980, [email protected]