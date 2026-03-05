ST. JOHN'S, NL, le 5 mars 2026 /CNW/ - Les élues et élus municipaux du Canada unissent leurs efforts pour renforcer la résilience économique du pays devant la montée des pressions mondiales. Cette semaine, les membres du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités ont examiné des solutions pour faire face aux forces géopolitiques qui redéfinissent le commerce, la sécurité et la stabilité économique du pays. Ils ont également proposé des initiatives pour aider les collectivités à renforcer les infrastructures et les services qui sont au cœur de la compétitivité canadienne.

Au cours de la semaine du 3 mars, les membres du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités ont examiné des solutions pour faire face aux forces géopolitiques qui redéfinissent le commerce, la sécurité et la stabilité économique. (Crédit : Fédération canadienne des municipalités) (Groupe CNW/Fédération canadienne des municipalités (FCM))

Les membres du conseil ont souligné le rôle déterminant joué par les gouvernements municipaux dans le soutien des systèmes qui assurent le transport des marchandises, protègent l'activité économique et facilitent la vie quotidienne de la population. Par exemple, les gouvernements municipaux et régionaux possèdent plus de 75 % des routes qui soutiennent les chaînes d'approvisionnement et plus de 60 % des infrastructures publiques essentielles au logement et au commerce. Dans cette optique, les municipalités veulent renforcer ces infrastructures ainsi que celles liées à la défense, mais elles sont confrontées à des demandes en pleine croissance et au manque d'outils modernes pour y répondre.

« La population canadienne ressent l'impact de l'incertitude mondiale : les retards dans l'acheminement des produits, la flambée des prix de l'énergie et la hausse des prix des produits de première nécessité, a affirmé Rebecca Bligh, présidente de la FCM. Notre conseil d'administration a exploré des mesures concrètes que les municipalités peuvent mettre en œuvre dès maintenant pour maintenir la circulation des produits, renforcer les infrastructures essentielles et soutenir le niveau de préparation nationale. Quand le monde semble incertain, les gouvernements municipaux représentent la stabilité pour bien des gens. Il n'y a aucun doute que nous allons continuer à proposer des solutions adaptées aux besoins de la population. »

En ces temps difficiles, les élues et les élus municipaux sont prêts à soutenir à la fois les objectifs du pays en matière d'économie et de sécurité et ceux de leurs collectivités. Ces travaux guideront la collaboration fédérale-municipale et façonneront les décisions à venir sur les infrastructures locales, le soutien aux échanges commerciaux et le bien-être des communautés. Par le biais de la FCM, les élus vont dégager des solutions locales pour les infrastructures de défense qui permettront de renforcer la résilience du Canada.

Ces travaux s'inscrivent dans une suite d'échanges récents avec nos partenaires fédéraux en vue de moderniser les infrastructures et de s'assurer que le financement parvienne aux municipalités rapidement afin qu'elles puissent faire avancer les projets au rythme que la situation actuelle exige.

Le conseil d'administration a mis en relief les missions de la FCM auprès des associations municipales des États-Unis ainsi que la collaboration qu'elle entretient avec des organisations municipales du monde entier. Ces liens renforcent la capacité du Canada à répondre aux pressions communes en matière d'économie et de sécurité.

Au moment où le gouvernement fédéral prépare son Énoncé économique du printemps, la FCM continuera à présenter des conseils pratiques guidés par l'expérience des municipalités qui subissent les changements économiques sur le terrain. Ces efforts se poursuivront au congrès annuel et salon professionnel de la FCM à Edmonton en juin, avec des élues et élus municipaux provenant de partout au pays.

La Fédération canadienne des municipalités est la voix nationale des gouvernements municipaux. Elle compte plus de 2 000 membres représentant au-delà de 90 % de la population canadienne.

