OTTAWA, ON, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Les mairesses et les maires des grandes villes du Canada demandent que le financement fédéral défié aux infrastructures soit accéléré afin de pouvoir lancer leurs projets de logement et d'infrastructures dès ce printemps, à temps pour la prochaine saison de la construction. L'octroi tardif de fonds aux villes pourrait ralentir la construction, faire augmenter les coûts, freiner la création de logements et nuire aux efforts pour stimuler la croissance économique en ce moment crucial pour le pays.

Plus tôt cette semaine, les membres du Caucus des maires des grandes villes (CMGV) de la Fédération canadienne des municipalités, qui représentent les plus grandes villes du pays, ont eu une rencontre productive avec le premier ministre. Ils ont parlé des mesures importantes que les gouvernements municipaux mettent en place sur le terrain pour accélérer les approbations et réduire les obstacles à la construction. Ils ont également soulevé les retards entourant l'acheminement du financement fédéral d'infrastructures aux villes, et qu'il faut y remédier le plus rapidement possible.

Les membres du CMGV sont préoccupés par le fait que le financement des programmes d'infrastructures ne semble pas être à la hauteur de l'urgence et des besoins, créant de ce fait un écart entre les ambitions du gouvernement fédéral et l'exécution à l'échelle locale.

« Les mairesses et les maires partagent l'ambition et le sentiment d'urgence du gouvernement fédéral. Et c'est pourquoi il faut travailler ensemble pour lancer les mises en chantiers à temps pour la saison de la construction qui approche, a déclaré le président du CMGV, Josh Morgan. Les objectifs du Canada en matière de logement et de commerce reposent sur des infrastructures et des transports collectifs fiables. Les cibles de logement exigent des infrastructures avec des capacités équivalentes. »

Le Canada dispose déjà d'un outil éprouvé pour accélérer le financement des infrastructures. Le volet communautaire du Fonds pour bâtir des collectivités fortes (auparavant le Fonds pour le développement des collectivités du Canada) est l'un des rares programmes nationaux qui fournissent du financement prévisible, directement aux municipalités. Les Villes se servent de ce financement pour faire avancer les projets rapidement, sans retards causés par des ententes complexes ou de longs processus de demande.

« Le volet communautaire est le seul programme national qui achemine des fonds fédéraux pouvant être utilisés immédiatement dans les villes. Il faut en tirer parti plus efficacement, a déclaré M. Morgan. Les Villes ont besoin d'un soutien à la hauteur de nos objectifs communs afin de produire des résultats le plus rapidement possible pour la population. »

Recommandations de la FCM pour faire avancer les projets :

Accroître le volet communautaire du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. C'est la façon la plus directe et la plus éprouvée de lancer rapidement des projets d'infrastructures municipaux. Élaborer un plan national d'infrastructures à long terme. Le pays a besoin d'un plan coordonné qui soutient le logement, le commerce et la croissance économique. Renforcer le soutien aux personnes vulnérables. Collaborer avec les provinces et les territoires pour améliorer les logements supervisés, les services de santé mentale et les services de police communautaires. Renouveler le partenariat de financement fédéral-provincial-municipal afin de moderniser la façon dont nous finançons les collectivités en fonction de leurs responsabilités grandissantes. Protéger et simplifier le financement du transport en commun en annulant la réduction de 5 milliards de dollars du Fonds canadien pour le transport en commun. Des fonds prévisibles contribuent à l'objectif du gouvernement fédéral de rendre le coût de la vie plus abordable pour la population, tout en réduisant la congestion qui ralentit le commerce et les affaires dans nos villes.

Les élues et élus municipaux sont prêts à travailler avec le gouvernement fédéral sur une solution pratique et nécessaire pour réaliser les projets à temps et maintenir le rythme de construction des infrastructures locales essentielles qui soutiennent l'abordabilité et la productivité.

Les membres du CMGV ont également discuté avec le premier ministre d'un enjeu crucial pour toutes les villes, la sécurité publique. Ils ont hâte que le projet de loi C‑14 soit adopté afin de rendre plus difficile l'obtention de la liberté sous caution pour les récidivistes violents. Les mairesses et les maires veulent également travailler avec le gouvernement fédéral pour s'attaquer à des enjeux émergents comme l'extorsion.

La Fédération canadienne des municipalités est la voix nationale des gouvernements municipaux. Elle compte au-delà de 2 000 membres représentant plus de 90 % de la population canadienne.

