ST. JOHN'S, NL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et Danny Breen, maire de St. John's et membre du conseil d'administration de la FCM, ont annoncé un investissement de 7,1 millions de dollars pour soutenir 80 projets d'adaptation climatique dans l'ensemble du Canada. Cet investissement permettra à ces gouvernements municipaux d'élaborer des stratégies de gestion des actifs tenant compte des changements climatiques, des évaluations de risque approfondies et des plans d'adaptation conçus pour protéger les collectivités et les infrastructures contre les menaces climatiques accrues. Il servira également à financer plusieurs projets de mise en œuvre destinés à renforcer la résilience des collectivités aux changements climatiques.

Ces fonds ont été accordés par l'entremise de l'initiative Leadership local pour l'adaptation climatique (LLAC) du Fonds municipal vert.

Le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités s'emploient à travailler ensemble pour soutenir les initiatives locales qui renforcent la résilience des collectivités, améliorent la sécurité publique et protègent les infrastructures alors que s'accélèrent les changements climatiques.

Les changements climatiques entraînent des bouleversements dans les collectivités de l'ensemble du Canada. Inondations, feux de forêt, chaleur extrême, érosion côtière, les municipalités subissent de plein fouet ces bouleversement qui menacent la sécurité publique, endommagent les infrastructures essentielles et perturbent les économies locales. Cet investissement donne à des collectivités de toutes les régions du pays la capacité d'évaluer leurs propres vulnérabilités et d'élaborer des stratégies ciblées qui sauront renforcer leur résilience aux impacts croissants des changements climatiques.

L'initiative LLAC aide les municipalités à planifier, à tester et à mettre en œuvre des solutions d'adaptation climatique conçues pour leur situation afin de protéger leur population et leurs biens. Les 80 projets annoncés aujourd'hui permettront à ces gouvernements municipaux de se préparer à un large éventail de défis climatiques. L'investissement annoncé est crucial et arrive à point nommé pour protéger des collectivités et des infrastructures canadiennes en cette ère d'incertitude climatique.

La répartition régionale de ce financement est la suivante :

Région Nombre de projets Montant total de financement Colombie-Britannique 4 817 700 $ Prairies 25 1 849 654 $ Ontario 12 1 684 331 $ Québec 2 139 990 $ Atlantique 36 2 583 758 $ Territoires 1 70 000 $

Pour en savoir plus sur l'initiative LLAC, allez à : https://fondsmunicipalvert.ca/leadership-local-pour-ladaptation-climatique

« Les changements climatiques ont déjà des impacts sur les collectivités canadiennes : ils menacent les habitations, perturbent les infrastructures essentielles et mettent des vies en danger. Chaque dollar investi dans l'adaptation aujourd'hui permettra aux collectivités d'économiser beaucoup plus en coûts de rétablissement plus tard. Par le biais de l'initiative « Leadership local pour l'adaptation climatique », nous veillons à ce que les municipalités aient les outils et les connaissances nécessaires pour protéger leur population, préserver les services essentiels et bâtir des communautés plus fortes et capables de relever les défis climatiques à venir. »

-- Rebecca Bligh, présidente de la FCM

« Partout au Canada, les communautés sont sur la ligne de front dans la lutte contre les changements climatiques et ont besoin des outils nécessaires pour s'adapter et prospérer. Le gouvernement du Canada, en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités, s'efforce d'aider les municipalités à transformer leurs plans en mesures concrètes pour protéger les gens aujourd'hui tout en bâtissant une économie plus prospère et propre à l'avenir. »

-- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Veuillez consulter le document d'information pour plus de détails sur les bénéficiaires des subventions de l'initiative LLAC annoncées aujourd'hui.

À propos du Fonds Municipal Vert

Le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM est une organisation unique au monde qui fournit du financement et un renforcement des capacités aux municipalités, tant afin de les aider à atteindre la carboneutralité qu'à bâtir des collectivités résilientes, tout en profitant d'avantages économiques et sociaux tels que des emplois, des logements et des infrastructures. Depuis son établissement en 2000, le FMV a contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2,98 millions de tonnes, a financé près de 16 000 années-personnes d'emploi, a soutenu près de 31 000 logements abordables durables et a accru le PIB national de 1,53 milliard de dollars grâce aux plus de 2 736 projets qu'il a approuvés. Le FMV gère des programmes d'une valeur d'environ 2,4 milliards $ à l'aide des dotations qu'il a reçues du gouvernement du Canada.

