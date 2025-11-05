OTTAWA, ON, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Le budget 2025 reconnaît l'importance des infrastructures municipales pour atteindre les objectifs en matière de logements, de commerce et de croissance économique du pays. Mais sans plan viable à long terme et à grande échelle pour soutenir les infrastructures municipales nécessaires, les ambitions du gouvernement fédéral ne seront pas suffisantes pour répondre à l'ampleur et à l'urgence du défi.

« Le budget 2025 reconnaît que les infrastructures municipales sont essentielles à la productivité et au commerce du Canada, a déclaré Rebecca Bligh, présidente de la FCM. De nouveaux investissements, ainsi que ceux qui ont été redéfinis, permettront aux municipalités d'accélérer des projets dès maintenant, mais il est crucial d'établir un plan à long terme pour financer l'ampleur des infrastructures qui rendra les objectifs économiques et de logement du pays possibles. »

Le budget 2025 est un amalgame de quelques nouveaux investissements et, en grande partie, de réaffectations d'engagements existants. Ainsi, des 51 milliards de dollars indiqués dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, une part considérable provient d'investissements existants qui ont déjà été inclus dans la planification à long terme des municipalités. Cela donnera un élan initial aux collectivités. Mais sans plan pour soutenir l'ampleur des infrastructures municipales requise, la capacité du pays à atteindre ses objectifs, comme la construction de 500 000 nouveaux logements par année, est à risque.

Il sera aussi crucial de s'assurer que les sommes annoncées aujourd'hui soient acheminées efficacement et rapidement aux collectivités. Alors que les gouvernements municipaux analysent la portée du budget en profondeur, la FCM continue de veiller à ce que les municipalités soient adéquatement outillées pour produire des résultats concrets. Le financement des infrastructures locales doit donc être fiable si l'on veut transporter des marchandises, maintenir notre compétitivité et permettre aux gens d'aller au travail et d'accéder aux services. Cela signifie également qu'il faut continuer à venir en aide aux plus vulnérables, aux personnes qui dépendent chaque jour des refuges, du transport en commun, des banques alimentaires, des services de lutte contre les dépendances et des centres communautaires.

La FCM accueille favorablement les mesures concrètes qui appuient les collectivités d'un bout à l'autre du pays. Voici quelques éléments clés :

Alors que de nouveaux fonds transiteront par des mécanismes conjoints du gouvernement fédéral et des provinces et territoires, il sera important, dans le cadre d'un plan à long terme et à grande échelle, de tirer parti d'outils éprouvés comme le Fonds pour le développement des collectivités du Canada pour atteindre les objectifs nationaux.

6 milliards de dollars pour les infrastructures municipales via le volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

12,2 milliards de dollars réservés aux infrastructures, comprenant celles pour la construction de nouveaux logements. Ce montant devra être financé à hauteur égale par les provinces t les territoires. Selon les volets visés, ces fonds serviront à réduire les redevances d'aménagement. Cette approche tient compte des recommandations de la FCM, qui proposait une stratégie à long terme, adaptée à chaque province.

1 milliard de dollars sur quatre ans pour un fonds d'infrastructures pour l'Arctique.

5 milliards de dollars sur sept ans pour un fonds pour la diversification des corridors commerciaux, auquel les municipalités seront admissibles.

La FCM est prête à collaborer avec le gouvernement fédéral afin que les municipalités puissent concrétiser nos priorités communes, que ce soit sur le logement abordable, la résilience climatique ou la croissance économique.

Partout au Canada, des projets sont prêts à être mis en chantier. À Winnipeg, la construction d'une station d'épuration du North End est prête à être entamée. À Brighton, en Ontario, des travaux majeurs de modernisation du système de traitement des eaux usées qui serviront à connecter plus de 3 000 nouveaux logements sont en pause. À Montcalm, au Manitoba, l'aménagement de 52 lots résidentiels attend. Les projets sont prêts à démarrer, et l'ambition est claire. À présent, des investissements continus et à grande échelle dans les infrastructures municipales sont nécessaires pour débloquer la mise en œuvre des projets. Les municipalités sont prêtes à bâtir, maintenant.

