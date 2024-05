Des produits de grande qualité et des combinaisons de saveurs novatrices élargissent les options amusantes à la maison

TORONTO, le 30 mai 2024 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux de présenter les gagnants de la 31e édition du Grand Prix canadien des nouveaux produits. Célébrés dans le cadre du fameux gala du Grand Prix canadien des nouveaux produits hier soir, les 38 lauréats de cette année font ressortir la qualité exceptionnelle et l'extraordinaire caractère novateur des nouveaux produits lancés sur le marché en 2023 par différentes entreprises. Parmi celles-ci figurent des détaillants établis, des boutiques et des entreprises familiales de partout au pays.

Dino Bianco (Kruger) avec Errol Cerit FHCP Michael Medline (Empire Company Limited et Sobeys Inc) avec Orla Ormsby (Salesforce) et Jim Dickson (Empire Company Limited) Tous les lauréats (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

Tendances innovatrices

Les gagnants de cette année représentent un éventail étendu de produits de grande qualité et de profils de saveurs distinctifs. Plusieurs offrent en outre une valeur exceptionnelle et constituent d'intéressantes additions à la liste de courses hebdomadaires des Canadiens en rehaussant tout à la fois les options de repas et les petites gâteries de fin de soirée.

Réalisations exceptionnelles

Les lauréats de 2024 reflètent la transformation des préférences de consommation des Canadiens et la dynamique de l'industrie, recouvrant de nombreuses tendances, comme celles des collations de remplacement riches en protéines ou végétariennes, des solutions d'emballage durables et des saveurs issues de cuisines d'autres pays. Ils réussissent ainsi à faire apparaître toute l'ingéniosité des fabricants canadiens et l'engagement de ces derniers en faveur de l'excellence.

Plusieurs entreprises se sont distinguées en remportant plusieurs prix dans différentes catégories, notamment :

Saputo Produits Laitiers Canada

METRO Inc.

Pattison Food Group

Big Mountain Foods

Demetres

Federated Co-operatives Ltd

De plus, des prix spéciaux ont été remis aux entreprises suivantes :

Demetres a remporté le prix Tout canadien pour les Crèmes glacées Demetres.

a remporté le prix Tout canadien pour les Crèmes glacées Demetres. Sobeys Inc. a obtenu le prix Excellence des produits ethniques pour le Riz basmati de spécialité Chalo!

a obtenu le prix Excellence des produits ethniques pour le Riz basmati de spécialité Chalo! Big Mountain Foods s'est distinguée en remportant le prix Innovation et originalité pour son Tofu sans soya.

s'est distinguée en remportant le prix Innovation et originalité pour son Tofu sans soya. Balzac's Coffee Roasters est repartie avec le prix Emballage innovateur pour son Mélange anniversaire.

est repartie avec le prix Emballage innovateur pour son Mélange anniversaire. Federated Co-operatives Limited s'est vu remettre le prix Produit le plus populaire auprès des consommateurs pour son Fromage feta Co-op Gold.

Pour consulter la liste complète des lauréats de cette année, veuillez vous rendre à https://cccdgrandprix.ca/gagnants/.

Flipp, le commanditaire principal du gala, mettra les gagnants du Grand Prix canadien des nouveaux produits en vedette dans sa prochaine circulaire, attirant ainsi encore plus l'attention de nouveaux publics sur ces produits remarquables.

Prix de Distinction

Le gala a aussi été l'occasion de remettre deux Prix de distinction 2024 du Grand Prix canadien à deux dirigeants d'exception pour leur contribution remarquable à l'industrie du détail et à la collectivité. Michael Medline, président-directeur général d'Empire Company Ltd. et de Sobeys Inc., a reçu le prix Pionnier, et Dino Bianco, chef de la direction de Produits Kruger s'est vu remettre le prix Hommage.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 93 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2023, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 502 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays.

