TORONTO, le 6 mai 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) et Produits alimentaires de santé et de consommation du Canada (PASC) sont fiers d'annoncer que Gary Wade, président d'Unilever Canada et DG de la division Beauté et bien-être d'Unilever pour l'Amérique du Nord, recevra le prestigieux Prix Hommage du Grand Prix canadien des nouveaux produits pour son leadership exceptionnel et son extraordinaire contribution au dynamisme des industries canadiennes du détail et des produits de consommation emballés.

Le prix Hommage du Grand Prix canadien souligne l'apport de personnes ou de familles qui ont fait montre d'un sens exceptionnel du service et de l'engagement envers l'industrie du détail et le secteur de l'épicerie au Canada. Les lauréats représentent l'esprit de communauté et de confiance de l'industrie. Durant toute leur carrière, ils ont démontré un engagement sans faille envers la croissance et la capacité d'innovation de leur entreprise, la communauté qu'ils desservent et l'esprit de philanthropie.

Durant les 30 années au cours desquelles il a été chez Unilever, Gary a joué un rôle central dans les succès de l'entreprise - ce qui a culminé avec sa nomination en tant que président en 2017, poste qui lui a permis de jouer un rôle déterminant dans la croissance soutenue de l'entreprise, l'expansion de sa part de marché et le renforcement de la présence des marques de confiance d'Unilever sur le marché canadien. Sous sa direction, Unilever Canada a non seulement obtenu d'excellents résultats commerciaux, mais a aussi fait preuve d'un profond engagement envers la durabilité, l'innovation et le bien-être des consommateurs.

En février 2024, le rôle de Gary s'est élargi pour inclure celui de DG de la division Beauté et bien-être d'Unilever en Amérique du Nord. Dans ses doubles fonctions, il dirige les opérations de l'entreprise au Canada et aux États-Unis, encadrant la croissance et l'innovation de certaines des marques de soins personnels et de bien-être les plus emblématiques du continent.

L'influence de Gary sur l'industrie va bien au-delà d'Unilever. Il a été président du conseil d'administration de Produits alimentaires, de santé et de consommation Canada (PASC) et vice-président du conseil d'administration de GS1 Canada, apportant de précieuses perspectives et déployant des efforts de représentations qui ont façonné les politiques, fait progresser les normes de l'industrie et soutenu la collaboration entre les secteurs.

« Gary a toujours été un chef de file de l'industrie des produits de consommation emballés, même au cours des périodes de changements rapides et d'incertitude. Son audace, sa capacité d'innovation et sa volonté de défier les conventions ont propulsé le secteur vers l'avant et inspiré d'autres personnes à repenser la façon dont nous créons, livrons et développons des marques grand public », a déclaré Michael Graydon, PDG de PASC.

« La profonde compréhension qu'a Gary de l'évolution du milieu de la consommation a contribué à créer des partenariats stratégiques qui remodèlent la façon dont les marques et les détaillants collaborent. Nous nous joignons à PASC afin de féliciter Gary pour son extraordinaire leadership », a déclaré pour sa part Diane J. Brisebois, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail.

M. Wade intègre le groupe sélect des lauréats des années passées des prix Hommage et Pionnier, qui comprend Anthony Longo, PDG de Longo's, et la famille Longo, Cindy et Tina Lee, de T&T Supermarket, la présidente-directrice générale de Burnbrae Farms Margaret Hudson, le président du Pattison Food Group Darrell Jones, le directeur général de Club Coffee et de Morrison Lamothe John Pigott, l'ancien vice-président principal des centrales nationales d'achat et des marques privées de METRO Serge Boulanger, le chef de la direction de Produits Kruger Dino Bianco et le président-directeur général de Sobeys Inc. Michael Medline.

Le prix Hommage sera remis à Gary Wade au cours du gala du Grand Prix canadien des nouveaux produits du Conseil canadien du commerce de détail, le 4 juin 2025 au Centre des congrès de Toronto.

Venant conclure L'événement STORE 25 du CCCD, la plus importante réunion annuelle du secteur du détail au Canada, le gala du Grand Prix canadien célèbre l'innovation dans les catégories alimentaires et non alimentaires de deux grands volets, ceux des produits de grande consommation et des marques maison. Les 3 et 4 juin 2025, L'événement STORE 25 du CCCD mettra en vedette plus de 75 conférenciers spécialisés et réunira des chefs de file de l'industrie du détail de partout en Amérique du Nord et d'ailleurs.

Les médias sont invités à participer à ce prestigieux événement, au cours duquel seront célébrés Jenn Harper et d'autres lauréats de renom.

À propos d'Unilever Canada

Unilever est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de bien-être, de soins personnels, de soins à domicile, d'aliments et de crèmes glacées, avec des ventes dans plus de 190 pays et des produits utilisés par 3,4 milliards de personnes chaque jour. Nous employons 128 000 personnes, et notre chiffre d'affaires a atteint 60,8 milliards d'euros en 2024.

Nos principales marques au Canada comprennent Dove, Vaseline, Degree, Axe, SheaMoisture, TRESemmé, Knorr, Hellmann's, Breyers, Magnum, Ben & Jerry's, Liquid I.V. et OLLY.

Pour plus d'informations sur Unilever Canada, veuillez consulter les sites www.unilever.ca/fr et www.unilever.ca.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 93 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2024, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 507 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. https://www.commercedetail.org/

À propos de Produits alimentaires de santé et de consommation du Canada

Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada (PASC) est le porte-parole du plus grand employeur manufacturier du Canada. Le secteur des produits alimentaires, de santé et de consommation emploie plus de 350 000 Canadiens dans des entreprises de toutes tailles qui fabriquent et distribuent des produits sûrs et de grande qualité favorisant la vitalité de nos foyers, de nos collectivités et du Canada tout entier. Apprenez-en plus au www.fhcp.ca/fr/ et au www.oneveryshelf.ca (en anglais) et suivez-nous à @FHCP_PASC.

